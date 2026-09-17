Černobílé šlehačkové řezy jsou retro klasika, která ke kávě zaboduje i dnes

Na stole vypadají skoro slavnostně, takže když je potřeba rychle upéct něco, co udělá dojem a zároveň bude chutnat, tyhle řezy se hodí mít v záloze. Černobílé šlehačkové řezy mají nadýchaný korpus, pevnější pudinkový krém s trochou Nutelly a navrch dvě šlehačkové vrstvy. Výsledek působí svátečněji, než by odpovídalo náročnosti přípravy.
Výhoda je, že se tenhle
dá připravit dopředu. moučník Druhý den bývá často ještě lepší: korpus zvláční, krém se usadí a šlehačka nahoře pořád drží tvar. U nás se krájí spíš na menší kostky, je totiž sytější, než na první pohled vypadá.
Můj tip zní: Pařížskou šlehačku si udělejte už den předem. Při dokončování pak odpadne jedna věc, která umí zbytečně zdržet. Recept na domácí černobílé šlehačkové řezy
Doba přípravy: přibližně 45 minut + chlazení Délka pečení: 20 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: asi 20 až 24 kousků Ingredience, které budeme potřebovat
Korpus: 5 vajec 250 g cukru krupice 100 ml vlažné vody 100 ml oleje 250 g hladké mouky 1 balení prášku do pečiva
Pudinkový krém: 600 ml mléka 2 balení čokoládového pudinku 5 lžic cukru 250 g másla 2 až 3 lžíce nutely
Světlá šlehačka: 2 kelímky smetany ke šlehání 2 balení ztužovače šlehačky 2 balení vanilkového cukru
Pařížská šlehačka: 2 kelímky smetany ke šlehání 2 tabulky čokolády na vaření Postup přípravy šlehačkových řezů v černobílém provedení
1. Začněte
pařížskou šlehačkou, ideálně už den před pečením. Do menšího kastrůlku nalijte smetanu ke šlehání, přidejte nalámanou čokoládu na vaření a za stálého míchání zahřívejte, dokud se čokoláda úplně nerozpustí. Směs nechte krátce projít varem, odstavte ji, nechte zchladnout a uložte přes noc do lednice.
2. Druhý den si předehřejte troubu na
180 °C a plech vyložte pečicím papírem. Vejce rozdělte na žloutky a bílky. Z bílků vyšlehejte pevný sníh.
3. V jiné míse vyšlehejte
žloutky s cukrem do světlejší pěny. Přilijte vlažnou vodu a olej, krátce promíchejte a potom zapracujte hladkou mouku smíchanou s práškem do pečiva.
4. Nakonec do těsta zlehka vmíchejte vyšlehaný
sníh z bílků. Nemá smysl ho dlouho převalovat v míse, korpus má zůstat vzdušný. Těsto rozetřete na plech a pečte zhruba 20 minut. Upečený korpus nechte úplně vychladnout. Během chladnutí připravte pudinkový krém
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5. Z
mléka, čokoládových pudinků a cukru uvařte hustý pudink. Než vychladne, občas ho promíchejte. Případně ho zakryjte fólií přímo na povrchu, aby se nevytvořil škraloup.
6. Do vychladlého pudinku postupně zašlehejte změklé
máslo. Pak přidejte nutelu a chuť dolaďte podle sebe. Hotový krém má být hladký, pevnější a dobře roztíratelný.
7. Připravený
čokoládový krém naneste na vychladlý korpus a rozetřete ho do rovnoměrné vrstvy. Plech dejte na chvíli do lednice. Krém trochu zpevní a se šlehačkou se pak pracuje lépe. Foto: Cooky.cz, Po nanesení krému dejte řezy na chvíli do lednice. Foto: Cooky.cz, Před zdobením šlehačkami si řezy nakrájejte.
8. Vyšlehejte
světlou šlehačku. Ke smetaně přidejte vanilkový cukr a ztužovač šlehačky, potom šlehejte dotuha. Šlehačku můžete na krém jednoduše rozetřít, nebo ji nanést cukrářským sáčkem.
9. Z lednice vyndejte vychlazenou čokoládovou směs na
pařížskou šlehačku a vyšlehejte ji do husté pěny. Ozdobte s ní povrch moučníku. Můžou to být pruhy, menší kopečky i nepravidelné vlnky; u tohoto řezu nevypadá špatně ani méně přesné zdobení. Foto: Cooky.cz, Bílou šlehačku můžete ozdobit strouhanou čokoládou.
10. Hotové
černobílé šlehačkové řezy nechte chladit alespoň 2 až 3 hodiny. Ještě lepší jsou ale po delším odležení. Podávejte je vychlazené a krájejte spíš na menší kousky. V lednici bez potíží vydrží do druhého dne, často i déle, pokud je dobře přikryjete. Tipy hospodyňky k přípravě černobílých řezů Pokud chcete tmavší a výraznější chuť, přidejte do krému ještě jednu lžíci nutely. Nepřehánějte to ale, krém by pak mohl zbytečně změknout. Korpus musí být opravdu vychladlý. Když na něj přijde krém příliš brzy, povolí a vrstvy se začnou posouvat. Nejlépe se řezy krájejí po důkladném vychlazení. Nůž můžete krátce nahřát v horké vodě a před každým řezem ho otřít dosucha. Chcete-li mít vršek úhlednější, nenanášejte obě šlehačky jen lžící. Aspoň část dejte přes zdobicí sáček, případně přes pevnější mikrotenový sáček s ustřiženým rohem. I obyčejný domácí moučník pak na stole vypadá slavnostněji.
Kdo si chce recept trochu upravit, může do části světlé šlehačky přimíchat kokos nebo mezi krém a šlehačku vložit tenkou vrstvu dobře okapaných kompotovaných broskví. U šlehačkových řezů tahle kombinace funguje velmi dobře.
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