Zuzana Vejvodová slaví 46 let. Odchod z Ulice se neobešel bez slz, nového muže jí přihrála oprava počítače

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Zuzana Vejvodová slaví 46 let. Odchod z Ulice se neobešel bez slz, nového muže jí přihrála oprava počítačePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zuzana Vejvodová slaví v sobotu šestačtyřicáté narozeniny. Po letech v hereckém prostředí našla vysněný rodinný klid po boku muže z naprosto odlišného oboru.
Zuzana Vejvodová
Zdroj: FOTO:Petr Chodura, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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