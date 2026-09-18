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Zánět dásní u koček: Příznaky a domácí péče

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Zánět dásní (gingivitida) a navazující chronická stomatitida patří k nejsmutnějším a nejbolestivějším onemocněním, se kterými se kočičí majitelé potýkají. Kočky jsou mistři v skrývání bolesti, takže si začínajícího problému všimnete často až ve chvíli, kdy zvíře výrazně hubne nebo úplně odmítá krmivo. Včasné zachycení rudých lemů kolem zubů vám však dává šanci stav výrazně zlepšit.
veterinářka kontroluje stav chrupu kočky

veterinářka kontroluje stav chrupu kočky

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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