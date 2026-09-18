Zánět dásní u koček: Příznaky a domácí péče

Zánět dásní (gingivitida) a navazující chronická stomatitida patří k nejsmutnějším a nejbolestivějším onemocněním, se kterými se kočičí majitelé potýkají. Kočky jsou mistři v skrývání bolesti, takže si začínajícího problému všimnete často až ve chvíli, kdy zvíře výrazně hubne nebo úplně odmítá krmivo. Včasné zachycení rudých lemů kolem zubů vám však dává šanci stav výrazně zlepšit.
Jak poznat, že kočku trápí bolestivá tlama
Vedle viditelného zarudnutí, otoku a krvácení dásní si všimněte změn v chování. Kočka hladově běží k misce, ale po prvním kousnutí odskočí a mňouká bolestí. Často si tlapkami otírá čumák, nadměrně slintá (sliny mohou být růžové od krve), zanedbává péči o srst a zapáchá jí z tlamy. V pokročilých fázích bývá mrzutá, straní se rodiny a výrazně ztrácí na hmotnosti.
Hlavní příčiny: Od zubního kamene po imunitu
Nejčastější příčinou je hromadění zubního plaku a kamene, kde se množí agresivní bakterie dráždící dásně. U koček však často dochází k takzvané chronické imunomedikované stomatitidě – stavu, kdy imunitní systém kočky přehnaně reaguje na vlastní zubní plak a vyvolává masivní zánět celé dutiny ústní. Roli mohou hrát i skryté virové infekce (např. kalicivirus nebo kočičí imunodeficit FIV).
Možnosti šetrné domácí péče a prevence
Pokud dásně pouze mírně zarudnou, uplatní se pravidelné potírání zklidňujícími veterinárními gely s obsahem kyseliny hyaluronové nebo enzymů. Pomoci mohou i bylinné roztoky z heřmánku či šalvěje nanesené na gázový tampón. Jakmile se však na zubech tvoří kamenitá usazenina nebo dásně krvácí, je nutné navštívit veterináře, který zuby očistí ultrazvukem v narkóze, případně předepíše protizánětlivé léky.
Foto: Magnific Často kladené otázky (FAQ) Pomůže kočce při zánětu dásní přechod na mokré krmivo?
Ano, kočka s bolestivými dásněmi nedokáže rozkousat tvrdé granule. Měkké konzervy nebo paštiky ohřáté na tělesnou teplotu jí výrazně usnadní příjem stravy.
Je možné kočce čistit zuby kartáčkem?
Pokud je kočka zvyklá od koťátka, mechanické čištění speciální pastou je skvělou prevencí. Při akutním zánětu však čištění kartáčkem vyvolává obrovskou bolest a stav zhoršuje.
Co dělat, když zánět dásní u kočky stále neustupuje?
U závažných autoimunitních stavů je někdy jediným trvalým řešením chirurgické vytržení (extrakce) postižených zubů. Kočky bez zubů dokážou bez problémů a bez bolesti normálně žít i jíst.
Zdroje: https://www.drmax.cz/clanky/zanet-dasni-u-kocek-priciny-priznaky-a-lecba, https://www.metropolevet.cz/zanet-dasni-u-kocky/, https://www.vet-stom.cz/cz/download/guidelines-cvds.pdf, https://www.cymedica.com/vzdelavani/archiv-blog/periodontalni-onemocneni-kocek/, https://www.bellfor-krmivo.cz/blog-pro-kocky/zanet-dasni-u-koce/?srsltid=AfmBOor6D718JKw2up0OXd-JSCKn4P6zBH77WU0mLiap3ruWcnmOfCk2, https://www.vaseveterina.cz/onemocneni-dutiny-ustni-u-kocek/ Foto: Magnific
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Zánět dásní u koček: Příznaky a domácí péče
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