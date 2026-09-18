Tragický konec idolu žen. Fešáka z Bony a klid zničil obyčejný doušek mléka

V 80. letech patřil Josef Nedorost k nejobletovanějším tvářím českého filmu a divačky mu doslova padaly k nohám. Nadějně rozjetou kariéru a bezstarostný život s velkým majetkem nečekaně ukončila jedna letní bouřka spojená s osudným rozhodnutím. Obyčejný lok čerstvého mléka odstartoval zdravotní peklo a proměnil vyhledávaného fešáka ve zlomeného muže skrývajícího se před celým světem.
Úspěchy před kamerou a moudré investice
Režiséři vyhledávali urostlého mladíka s perfektní sportovní postavou velmi často. V mládí závodně boxoval a před kamerou dokázal svůj tvrdý trénink dokonale prodat. Získal tak zajímavé role ve snímcích Pěsti ve tmě nebo Anděl svádí ďábla. Diváci si ho pamatují především jako sebevědomého šéfa Richarda z kultovního dramatu Bony a klid.
Díky svému vzhledu si rychle vybudoval pověst lamače ženských srdcí. Pozornost dam si uměl na place i mimo něj náležitě užívat a o milostná dobrodružství neměl nouzi. Honoráře z natáčení tehdy chytře vložil do nákupu několika velkých pražských bytů. Zajistil si pro budoucnost slušný majetek a nemusel řešit finanční starosti.
Osudová zastávka na jihu Čech
Po změně režimu propadl kouzlu archeologie a ve volném čase intenzivně pátral po úlomcích keltské keramiky. Při jedné z terénních výprav ho s kamarádem v přírodě překvapil prudký liják. Oba hledali rychlý úkryt a zamířili do nejbližšího kravína. Místní dojičky zrovna dokončily svou práci a nabídly promočeným mužům čerstvé občerstvení přímo z kádě.
Konzumace nepasterizovaného mléka přinesla fatální komplikace. Za pouhé tři dny se u herce dostavily vysoké horečky a naprostá ztráta orientace. Rodiče našli bezvládného syna ležet na propoceném koberci a přivolaný lékař diagnostikoval běžnou chřipku. Otec si u doktora rázně vynutil okamžité odborné vyšetření v nemocnici.
Výsledky podrobného zkoumání odhalily zánět mozkových blan. Nemoc udeřila naplno a dříve vitální sportovec zůstal ze dne na den upoutaný na invalidní vozík a nemohl pohnout nohou. Po dlouhých týdnech na lůžku zamířil do rehabilitačního ústavu v Kladrubech.
Psychické šrámy a život v ústraní
Po fyzické stránce se dokázal postavit na vlastní nohy. Prodělaná nemoc ovšem zanechala hluboké stopy na jeho duševním zdraví. Přepadaly ho těžké deprese, svíravé úzkosti i prudké výkyvy nálad. Z usměvavého muže se postupně stal podivín žijící ve vlastním světě.
Zcela se stáhl z veřejného dění, oholil svůj proslulý knír a nechal si narůst dlouhé šedivé vlasy. Ačkoliv měl na účtech miliony a vlastnil domy i pozemky v jižních Čechách, začal fungovat jako tajný agent. Střídal sedm různých telefonních čísel a nabyl přesvědčení o neustálém sledování. Na své okolí působil spíše jako člověk bez domova.
Tiché odcházení v paneláku
Své poslední roky strávil doma v šestém patře českobudějovického paneláku. Po smrti maminky tam zůstal úplně sám a vycházel ven pouze pro základní potraviny. V červenci 2020 přestali sousedé vídat jeho postavu na chodbách a nereagoval na vytrvalé zvonění. Přivolaní hasiči museli vyrazit vstupní dveře bytu násilím.
Čtyřiašedesátiletý muž zemřel v naprostém osamění. Pitva potvrdila úmrtí na následky vleklých zdravotních potíží, se kterými se odmítal léčit. Milionové majetky mu nedokázaly vrátit zdraví ani duševní klid. Jeho smutný konec ostře kontrastoval s dřívějším životem obletované herecké hvězdy.
V Bony a klid si jej můžete připomenout v sobotu 19. září od 3:20 na AMC.
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