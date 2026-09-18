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Tragický konec idolu žen. Fešáka z Bony a klid zničil obyčejný doušek mléka

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Josef Nedorost platil v 80. letech za herecký idol. Slibně rozjetou kariéru a klidný život s obrovským majetkem navždy změnil jeden zkažený výlet.
Josef Nedorost v Bony a klid

Josef Nedorost v Bony a klid

Zdroj: FOTO:Zdeněk Vávra, distr. AMC
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