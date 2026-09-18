Škvarková pomazánka s lečem: Ideální společník nejen na chlebíčky

Když jsem byla malá, u nás na Slovensku se zabíjačka dělala každý rok. Škvarky, které po ní zůstaly, se jedly hned, ještě čerstvé a voňavé, a co se nesnědlo, skončilo později ve škvarkových pagáčích nebo v pomazánce. Doma se pravidelně chystalo i lečo. Časem se přišlo na jednoduchou věc: škvarky a lečo spolu fungují překvapivě dobře. Tahle pomazánka patřila k těm, které jsem měla nejradši, a občas se k ní vracím dodnes, hlavně když mám po ruce vlastní domácí škvarky.
Na přípravě není
nic složitého, když jsou dobré suroviny. Všechno se pomele, ochutí, promíchá a naplní do sklenic. Česnek, pepř a trocha hořčice tomu dají správný říz, takže pomazánka obstojí na chlebu, na topince i jako rychlá chalupářská . Jednu věc bych ale nepodcenila: lečo se musí před mletím opravdu pořádně slít, klidně i trochu vymačkat. Když v něm zůstane moc šťávy, směs zřídne a pak se to napravuje dost nevděčně. večeře Škvarková pomazánka má u nás dlouhou tradici
Škvarkové pomazánky nejsou v české domácí kuchyni žádný nový výmysl. Připravovaly se hlavně tam, kde se doma škvařilo sádlo a z prasete se zpracovalo skoro všechno, co mělo smysl použít. Škvarky byly vděčné. Během chvíle z nich bylo něco na chleba, pohoštění pro návštěvu nebo jídlo, které se dalo zabalit s sebou. Verze s lečem je proti té běžné šťavnatější a má lehce pikantní zeleninový tón. Recept na domácí škvarkovou pomazánku s lečem
Doba přípravy: přibližně 25 minut Doba sterilace: 30 minut Teplota sterilace: 100 °C Počet porcí: zhruba 3 až 4 menší sklenice Ingredience pro přípravu 350 g domácích škvarků 1 láhev leča 2 vejce 1 lžíce hořčice 5 stroužků česneku sůl podle chuti pepř podle chuti Postup přípravy poctivé škvarkové pomazánky s lečem
1.
Připravte lečo. Nejdřív ho slijte a nechte dobře okapat. Když je hodně vodnaté, lehce ho vymačkejte přes sítko nebo v čisté utěrce. Pomazánka pak nebude pouštět tekutinu.
2.
Pomelte škvarky a lečo. Na masovém mlýnku umelte nejprve škvarky, potom okapané lečo. Jestli máte raději hrubší pomazánku, část škvarků nechte jen nahrubo. Na chlebu je to potom příjemnější.
3.
Směs promíchejte ve větší míse. K pomletým škvarkům a leču přidejte hořčici, trochu soli a pepře. Vařečkou nebo obyčejnou lžící všechno spojte, ať se koření nerozdrží jen v jednom místě.
4.
Přidejte vejce. Do směsi vmíchejte celá 2 vejce a zapracujte je tak, aby byla pomazánka rovnoměrná. Při sterilaci vejce směs zpevní a pomohou jí držet pohromadě.
5.
Dochutťte česnekem. 5 stroužků česneku oloupejte, prolisujte nebo rozmačkejte a vmíchejte do pomazánky. U silného domácího česneku je lepší začít čtyřmi stroužky a pátý přidat až podle chuti. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Prolisovaný česnek jí dodá tu správnou chuť.
6.
Zkontrolujte hustotu. Směs má být dobře roztíratelná, ne tekutá. Pokud se zdá moc řídká, většinou za to může lečo, které nebylo dostatečně okapané.
7.
Připravte sklenice. Čisté sklenice i víčka spařte horkou vodou a nechte oschnout. Potom do nich naplňte hotovou škvarkovou pomazánku, asi centimetr pod okraj.
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8.
Vytlačte vzduch a uzavřete. Směs ve sklenici lehce stlačte lžící, aby uvnitř nezůstaly vzduchové mezery. Okraje dobře otřete a sklenice pevně zavíčkujte.
9.
Sterilujte v hrnci s vodou při 100 °C po dobu 30 minut. Sklenice postavte na utěrku nebo na podložku, aby při varu nenarážely přímo o dno hrnce. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Pomazánku sterilujeme 30 minut pri 100 stupních,
10.
Nechte vychladnout a uložte do chladu. Po otevření patří pomazánka do lednice. Podávejte ji na čerstvém chlebu, topince nebo s kyselou okurkou. Dobře vychlazená chutná nejlépe a druhý den bývá ještě výraznější. Rady z domácí kuchyně a některé tipy redakce
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Zdroj a foto: Autorský text redakce cooky.cz, se souhlasem Dobré Recepty od Agi