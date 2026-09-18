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Škvarková pomazánka s lečem: Ideální společník nejen na chlebíčky

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Když po zabijačce nebo větším vaření zůstanou doma škvarky, u nás se z nich často dělá právě tahle škvarková pomazánka s lečem. Je sytá, výrazná, skvěle se maže na čerstvý chleba a díky sterilaci vydrží připravená i do zásoby. Lečo jí dá šťavnatost a zeleninovou chuť, kterou obyčejná škvarková pomazánka sama o sobě nemá.
Obrázek k receptu na Domácí škvarkovou pomazánku s lečem: retro klasika, kterou se hodí mít v lednici

Obrázek k receptu na Domácí škvarkovou pomazánku s lečem: retro klasika, kterou se hodí mít v lednici

Zdroj: Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Recept na Domácí škvarkovou pomazánku s lečem: retro klasika, kterou se hodí mít v lednici
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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