Ro(c)k podvraťáků: Bjelac dostal špatnou radu a naštval režiséra. Ve filmu se po letech sešli dětští herci z Pelíšků

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Komedie Ro(c)k podvraťáků přinesla tvůrcům komplikace už při první klapce. Do natáčení promluvil i zlomyslný žertík, kvůli kterému herec dorazil bez textu.
Ro(c)k podvraťáků
Zdroj: FOTO:Vojtěch Resler / distr. TV Nova
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