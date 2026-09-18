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Sváteční zelňačka s netradiční vůní: Šťavnatá uzená krkovička, masité klobásky a voňavé houby se švestkami

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Připravte si poctivou vánoční zelňačku s uzeným masem, klobáskou, kroupami a švestkami! Tradiční sváteční recept na 12 porcí uvaříte za 3 hodiny.
Obrázek k receptu na vánoční zelňačku

Obrázek k receptu na vánoční zelňačku

Zdroj: Foto a zdroj: Dobré Recepty od Agi, se souhlasem, vánoční zelňačka
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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