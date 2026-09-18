Sváteční zelňačka s netradiční vůní: Šťavnatá uzená krkovička, masité klobásky a voňavé houby se švestkami

Když u nás doma nastane ten pravý zimní čas a blíží se svátky, v mé kuchyni nesmí chybět obrovský hrnec husté, voňavé
vánoční zelňačky. Pro mě je tato absolutním symbolem pohody, rodinného setkávání a polévka hřejivé atmosféry. Spojení poctivého , křehké vepřové kysaného zelí krkovičky, dvou druhů klobásek, voňavých sušených dubáků a jemně sladkých švestek vytvoří v hrnci symfonii, která pohladí po duši a zasytí i ty největší jedlíky.
Příprava tradiční
sice vyžaduje trochu času na postupné vrstvení chutí, ale samotný postup je velmi zelňačky přímočarý a zvládne ho s přehledem i začátečník.
Můj tip zní: Kysané zelí před vařením vždycky lehce překrájejte na kratší nudličky a brambory uvařte zásadně v samostatném hrnci. Kyselost zelí by totiž zabránila změknutí brambor, zatímco uvařené a lehce rozmačkané brambory vlité i s jejich škrobovou vodou polévku nádherně zahustí a zjemní bez nutnosti přidávat jakoukoliv mouku. Recept na sváteční kapustnici s kroupami a lesními houbami
Celkový čas přípravy a vaření: 3 hodiny Ingredience potřebné k přípravě 2,5 kg kysaného zelí 5 litrů vody 1500 g vepřové krkovičky s kostí 100 g slaniny 2 uzené klobásy 2 čerstvé klobásy 50 g sušených dubáků 2 cibule 4 brambory 5 stroužků česneku 2 hrsti malých ječných krup 10 sušených švestek 3 bobkové listy 5 zrnek voňavého hřebíčku 7 zrnek jalovce 10 zrnek celého černého pepře 2 lžičky mletého uzeného chilli 3 lžíce mleté sladké papriky 3 lžíce vepřového sádla 2 lžíce švestkové marmelády 1 špetka soli Foto a zdroj: Dobré Recepty od Agi, jídlo jako z růže květ Postup při přípravě vánoční zelňačky s klobásou
1.
Cibuli, slaninu a oloupané brambory nakrájejte na stejně malé kostičky a kysané zelí překrájejte nožem na prkénku na kratší nudličky po dobu 10 minut.
2. Šťavnatou
vepřovou krkovičku opatrně odřízněte od kosti a čisté maso nakrájejte na úhledné kostky. Foto a zdroj: Dobré Recepty od Agi, zelí nakrájejte najemno
3. Do nerezového sítka na koření si připravte kuličky
celého černého pepře, voňavý hřebíček a zrnka jalovce, abyste je nemuseli z hotové polévky zdlouhavě vylovovat.
4. Ve velkém vysokém hrnci rozpusťte
vepřové sádlo, přisypte nakrájenou cibuli a za občasného míchání ji orestujte do sklovata po dobu 5 minut.
5. K cibuli přisypte nakrájenou
slaninu a společně je dál opékejte, dokud slanina nepustí tuk a krásně se nerozvoní po dobu 3 minut.
6. Do hrnce k základu přidejte překrájené
kysané zelí a zalijte ho veškerou odměřenou vodou.
7. Do připraveného základu se zelím vložte umytou
vepřovou kost odřenou z krkovičky.
8. Do hrnce přisypte propláchnuté
ječné kroupy, přidejte bobkové listy, namočené sušené dubáky a vložte připravené sítko s kořením. Foto a zdroj: Dobré Recepty od Agi, sádlo nesmí chybět
9. V samostatném menším hrnci zalijte nakrájené
brambory vodou, důkladně je osolte a uvařte do úplného změknutí po dobu 15 minut.
10. Uvařené
brambory v hrnci lehce šťouchadlem rozmačkejte na menší kousky a i s veškerou škrobovou vodou je vlijte do velkého hrnce k zelí.
11. Na rozpálené pánvi s trochou
vepřového sádla zprudka orestujte nakrájené kostky vepřové krkovičky po dobu 8 minut, dokud se maso ze všech stran krásně zatáhne.
12. Opečené maso na pánvi
osolte, přidejte k němu prolisovaný česnek a vše důkladně promíchejte po dobu 1 minuty. Ochutíme
Hustá zelňačka z hlávkového zelí s klobásou a uzenou paprikou: Domácí hustá a sytá polévka
13. K masu přisypte
mleté uzené chilli i mletou sladkou papriku a za stálého míchání koření krátce zpěňte po dobu 30 sekund, aby zprůsvitnělo a nezhořklo.
14. Orestovanou voňavou
vepřovou krkovičku i s veškerým výpekem přisypte do velkého hrnce k zelí a polévku nechte pozvolna vařit pod pokličkou po dobu 1 hodiny.
15. Po jedné hodině vaření do hrnce přidejte
čerstvou klobásu, uzenou klobásu a celá kousky sušených švestek. Foto a zdroj: Dobré Recepty od Agi, a ani ochucené masíčko
16. Všechno společně dále pomalu vařte na mírném plameni do úplného změknutí všech surovin po dobu
30 minut.
17. Z uvařené polévky opatrně vyjměte uvařenou
čerstvou klobásu, uzenou klobásu i vepřovou kost a vyndejte také sítko s kořením.
18. Mírně vychlazenou
čerstvou klobásu i uzenou klobásu nakrájejte na úhledná kolečka a vraťte je zpět do bublající zelňačky.
19. Na závěr vánoční zelňačku dochuťte podle potřeby
solí a přimíchejte švestkovou marmeládu, která vytvoří dokonalou rovnováhu mezi kyselostí a sladkostí. Tipy redakce: Kombinace uzené a čerstvé klobásy dodá polévce neuvěřitelnou hloubku chuti, kde uzená klobása pustí výrazné kouřové aroma a čerstvá klobása dodá šťavnatost. Samostatné vaření brambor je klíčovým krokem, protože v kyselém prostředí ze zelí by brambory zůstaly nepříjemně tvrdé i po několika hodinách vaření. Použití sítka na koření vám ušetří zdlouhavou práci s vylovováním drobných kuliček pepře, jalovce a voňavého hřebíčku z talíře při svátečním servírování. Švestková marmeláda nebo povidla zajistí v zelňačce fantastický chuťový kontrast, který zjemní agresi kysaného zelí a dodá polévce krásný lesk. Odležení zelňačky do druhého dne posune její chuť o třídu výše, protože se všechny složky uzeného masa, hub a koření dokonale propojí.
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Foto a recept: Autorský text redakce Cooky.cz, se souhlasem Dobré recepty od Agi