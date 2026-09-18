Nasypte v srpnu 1 lžíci pod řepu a mrkev a máte vystaráno. Kořeny narostou o pětinu a budou sladké jako nikdy předtím

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Nasypte v srpnu 1 lžíci pod řepu a mrkev a máte vystaráno. Kořeny narostou o pětinu a budou sladké jako nikdy předtímPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Aby si mrkev i řepa zachovaly svou báječnou sladkost, musíte je pohnojit tím správným způsobem. Skvěle vám poslouží fosforečnan draselný.
Obří úroda sladké řepy
Zdroj: Depositphotos
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