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Makovo-jablečný koláč jako od babičky: Šťavnatý moučník hotový do hodiny

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Mák a jablka jsou kombinace, která funguje spolehlivě už generace. Tento koláč na plech ale přidává jeden trik navíc: těsto se rozdělí na dvě vrstvy, makovou a bílou, a po upečení se celý koláč překlopí a polije čokoládovou polevou. Výsledek vypadá efektně, přitom příprava nezabere víc než hodinu. A co víc, mletý mák i jablka sem přinášejí víc než jen chuť.
zákusek Sloní slza

zákusek Sloní slza

Zdroj: Foto: Se souhlasem Dobré Recepty od Agi, Šťavnatý makovo-jablečný koláč à la babiččina kuchyně: Na stole je za hodinu a nestojí skoro nic
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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