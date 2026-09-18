Motorový Delfín opět v Česku. Legendární vlak z Vindobony projede i Jihočeským krajem

Delfín bude k vidění v jižních Čechách
Jedna z nejzajímavějších historických motorových jednotek evropských železnic se po více než dvou desetiletích znovu objevila na českých kolejích. VT 18.16, které železničáři i fanoušci přezdívají Delfín, přijelo do Česka ve čtvrtek a jeho hlavním cílem je Festival parních lokomotiv v Benešově u Prahy.
Pro Jihočechy ale bude zajímavá především sobotní jízda. Po programu na festivalu se Delfín vydá z Benešova směrem na jih a zamíří až do Českých Velenic.
Ve Veselí nad Lužnicí má historická jednotka podle jízdního řádu přijet v 18:55 a odjet v 19:00. Poté bude pokračovat do Českých Velenic, kam má dorazit ve 20:02. V tamní stanici je plánovaná půlhodinová přestávka – odjezd je naplánován na 20:30.
Na zpáteční cestě bude Delfín znovu k vidění ve Veselí nad Lužnicí, tentokrát mezi 21:27 a 21:29. Poté zamíří zpět na Benešovsko, kam má podle jízdního řádu dorazit ve 22:37. Časy jsou plánované podle jízdního řádu a v reálném provozu se samozřejmě mohou změnit.
Vlak, který jezdil na Vindoboně
VT 18.16 není jen zajímavou historickou soupravou. V 60. a 70. letech patřila k nejvýraznějším motorovým jednotkám železnice ve východním Německu. Právě tyto jednotky vozily také legendární mezinárodní expres Vindobona, který spojoval Berlín, Prahu a Vídeň. Na Vindoboně byly nasazovány až do roku 1979.
„Tyto motorové jednotky s krásným aerodynamickým čelem a vyvýšeným stanovištěm strojvedoucího byly nejelegantnějšími motorovými jednotkami, které jezdily na expresu Vindobona. Pro svůj osobitý tvar čela obdržely jednotky řady VT 18.16 DR rovněž přezdívku Delfín,“ popisují organizátoři Festivalu parních lokomotiv.
Po skončení pravidelného nasazení na Vindoboně se ale jednotky z československých kolejí úplně neztratily. Až do podzimu 1981 zajížděly do Československa na mezinárodních expresech Karlex a Karola, které spojovaly Berlín a Lipsko s Karlovými Vary.
Z Görlitzu až zpět na české koleje
Delfín, který nyní cestuje po Česku, byl vyroben v roce 1968 ve východoněmeckém Görlitzu. Z celkem osmi vyrobených jednotek se několik dochovalo i po ukončení pravidelného provozu.
O záchranu jednoho z nich se postarala skupina železničních nadšenců právě z Görlitzu. Jednotku se jim podařilo získat a následně kompletně opravit. Do záchrany vložili přibližně sedm milionů eur a desítky tisíc hodin dobrovolnické práce.
Návrat na koleje přitom nebyl samozřejmý. Spolek plánoval vyjet s cestujícími už loni, testování ale odhalilo závady na elektrickém a brzdovém systému. Plánované nostalgické jízdy proto musely být zrušeny.
V neděli zamíří netradičně přes Liberec
Po sobotním výletu na jih Čech bude mít Delfín před sebou ještě zajímavější cestu. V neděli se vydá z Prahy zpět do svého zázemí v Drážďanech, tentokrát ale netradiční trasou přes Mladou Boleslav, Turnov a Liberec.
Z Liberce bude pokračovat do Hrádku nad Nisou a následně přes krátký úsek polské železniční sítě do Žitavy. Odtud zamíří dál do Německa.
Přesný jízdní řád nedělní cesty z Prahy do Drážďan podle dostupných podkladů zatím nebyl zveřejněn. Pro Jihočechy je tak hlavním termínem sobotní večer. Delfín bude nejprve krátce po sedmé večer ve Veselí nad Lužnicí, následně stráví půlhodinu v Českých Velenicích a před půl desátou večer se přes Veselí vydá zpět na sever.