Proměna Jitky Čvančarové bere dech: Odhodila nánosy líčidel a je z ní česká Monika Bellucci

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Jitka Čvančarová (48) se nebojí výrazných rób ani nepřehlédnutelného líčení. Tentokrát však vsadila na úplný opak a ukázala svou přirozenější stránku. Jemný make-up nechal vyniknout její výrazné rysy a fanoušci na sociálních sítích nešetřili komplimenty. Dokonce se objevilo srovnání s jednou z nejslavnějších italských krásek Monikou Bellucci (61).
Herečka oslnila veřejnost
Jitka Čvančarová umí na červeném koberci vzbudit pořádný rozruch. V minulosti několikrát zaujala výraznými róbami, hlubokými výstřihy i odvážnými módními kreacemi. Tentokrát ale dokázala, že k tomu, aby na sebe strhla pozornost, nepotřebuje ani extravagantní šaty, ani výrazné líčení. Herečka se na nových fotografiích ukázala s velmi jemným make-upem, který pouze podtrhl její přirozené rysy. Výsledek zaujal také její sledující, kteří ji zahrnuli komplimenty.
Místo výrazného líčení vsadila na přirozenost
Za výslednou podobou herečky stál vizážista Pavel Kortan. Místo výrazných barev a silného líčení tentokrát zvolil podstatně decentnější cestu. Čvančarové ponechal přirozený vzhled a její tvář pouze zvýraznil jemnými nafialovělými tóny. Vynikly tak především její výrazné oči, rysy obličeje a ženskost, která je pro ni charakteristická. Ukázalo se přitom, že právě jednoduchost může někdy vzbudit ještě větší pozornost než extravagantní proměna. Pod fotografiemi se začaly objevovat pochvalné reakce a fanoušci oceňovali, že herečka nepůsobí přehnaně upraveně.
Přirovnání k Monice Bellucci
Jeden kompliment ale mezi ostatními vyčníval. Zpravodaj České televize ve Francii Jan Šmíd totiž v Čvančarové spatřil podobu s italskou hereckou ikonou Monikou Bellucci.
"Mladá Monika Bellucci," napsal stručně pod její fotografii. Pro Čvančarovou jde bezpochyby o výraznou poklonu. Bellucci je už desítky let považována za jeden ze symbolů italské krásy a ženskosti. Zajímavé navíc je, že podobnost mezi oběma herečkami nezmiňují lidé poprvé. Obě jsou spojovány především s výraznými ženskými rysy a typem krásy, který příliš nepodléhá aktuálním trendům. Fanoušci její přirozenost ocenili
Pozitivních reakcí se pod fotografiemi objevila celá řada. Čvančarová tak znovu ukázala, že dokáže zaujmout i bez výrazného stylingu. Fanoušci na jejím vzhledu oceňovali také ženskost a šarm. Herečka totiž dlouhodobě patří mezi české osobnosti, které se nebojí ukázat křivky a neřídí se za každou cenu tím, co je právě považováno za módní ideál.
Přitom je dobře známá tím, že pokud chce, dokáže na společenské události zastínit nejednu kolegyni. Pozornost na sebe pravidelně strhává například během Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kde její róby patří mezi hojně diskutované modely. Její módní volby dokážou veřejnost rozdělit. Zatímco jedni oceňují, že se nebojí experimentovat a zdůrazňovat své ženské křivky, druzí její outfity hodnotí kritičtěji. Herečka si však dlouhodobě drží svůj vlastní styl.
Zdroj: Aplausin.cz/Instagram.com