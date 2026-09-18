Spor o Zlatý míč přerostl v krizi reprezentace. Dembélé bere Mbappého slova jako zradu

- Kylian Mbappé v rozhovoru pro France Football prohlásil, že byl vždy vnímán jako vyvolený, zatímco Dembélé jako talent
- Ousmane Dembélé po výhře PSG nad Brestem odpověděl, že vyvolený nikdy nebyl a všeho dosáhl dřinou
- Expert stanice RMC Jérôme Rothen tvrdí, že to Dembélé vnímá jako zradu
- Část reprezentantů podle něj stojí spíš na straně hráče PSG a v kabině vznikají dva tábory
- Oba se sejdou na nejbližším srazu, poprvé pod novým trenérem Zinedinem Zidanem
Vyvolený a ten druhý
Všechno odstartoval rozhovor pro France Football. Kapitán francouzské reprezentace Kylian Mbappé v něm otevřeně mluvil o souboji o Zlatý míč i o tom, kde podle sebe stojí ve světovém fotbale. Když přišla řeč na úřadujícího držitele trofeje, zvolil slova, která se v Paříži jen tak nezapomenou.
„Dembélé? Ten byl vždycky vnímaný jako talentovaný hráč. Já jsem byl odjakživa ten vyvolený,“ prohlásil Mbappé. Dodal, že na vrchol se dostal velmi mladý, zatímco jeho krajan šel kvůli zraněním oklikou.
Křídelník PSG několik dní mlčel. Po výhře nad Brestem ale přišla odpověď, kterou nikdo nemusel dlouze luštit. „Byl jsem vždycky takový, vzadu ve třídě, a pořád jsem makal. Za celou kariéru jsem neřekl ani slovo, jen jsem tvrdě pracoval. Nikdy jsem nebyl vyvolený, dřel jsem a odměnou mi byl nádherný rok s Paříží,“ odpálil Dembélé.
Telefonáty z pařížské kabiny
Tím to neskončilo. Bývalý francouzský reprezentant a dnes expert stanice RMC Jérôme Rothen podle svých slov strávil den na telefonu s lidmi z okolí PSG i národního týmu. Jeho závěr zněl tvrdě.
„Vzal to hodně špatně. Je na Kyliana Mbappého hodně naštvaný. Pro něj je to zrada. Jsou to silná slova, ale přesně tak to vnímá,“ uvedl Rothen.
Dembélého podle něj nepálilo jen slovo vyvolený. Vadilo mu i to, jak Mbappé mluvil o dřívějších vítězích Zlatého míče. Před Ronaldem a Messim se sklonil, u ostatních včetně Karima Benzemy nebo bývalého spoluhráče Luky Modriće prý naznačil, že když trofej mohli získat oni, mohl ji mít i on.
Nejvíc ale zabolí jiná část Rothenova svědectví. „Říkají mi, že spousta reprezentantů zase nechápe všechny ty Mbappého výroky a má blíž k Dembélému. I když hrají za stejný národní tým, vypadá to, že teď existují dva tábory,“ popsal expert. Paradoxně to podle něj býval právě Dembélé, kdo napětí kolem Mbappého v kabině tlumil. Deník L'Équipe navíc píše, že nálada kolem kapitána se kazila už během mistrovství světa.
Ruka, kterou si budou muset podat
Časově to vychází co nejhůř. Vyhlášení Zlatého míče se blíží, Dembélé obhajuje a Mbappé po trofeji touží poprvé v kariéře. Do debaty se přidal i Lamine Yamal, podle kterého jsou on a Mbappé dva nejlepší hráči světa. Mbappé přitom už dřív odmítal srovnávání s Dembélém i Raphinhou. V letním žebříčku favoritů na Zlatý míč figuroval na samém vrcholu, těsně před svým dnešním sokem.
Na nejbližším srazu se oba sejdou poprvé pod novým trenérem Zinedinem Zidanem. Francouzská média spekulují o schůzce, která by měla vzduch vyčistit. Rothen je skeptický a na setkání se spíš těší. „Rád bych tam byl jako myška, až si budou muset při dalším srazu podat ruce. Myslím, že se zdi trochu otřesou,“ dodal.