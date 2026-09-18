Oceláři i podruhé v sezóně bodovali naplno. Zvládli přestřelku s Kometou

Začátek utkání se zdržel z důvodu velkého loučení Vrány a Draveckého přibližně o patnáct minut. Oba hokejisté odehráli první střídání a symbolicky se tak rozloučili s kariérou a s týmem, se kterým získali pět titulů. Střídání trvalo třináct sekund a skončilo ofsajdem. Akce byla předem domluvená. „Přemýšleli jsme, jak to ukončit, aby to bylo takový jako ok, a zároveň se nikomu nic nestalo a nepadl náhodou gól. To by se asi špatně vysvětlovalo. Dopadlo to tak, jak asi mělo, a je to krásné. Nemyslím si, že se to podaří tolika hráčům, aby pro ně klub udělal něco takového. Hodně si ho vážím,“ řekl Vrána.
Emotivní okamžiky třinecké hokejisty nabudily. Už po 52 vteřinách totiž Oceláři vedli 1:0, když pohlednou kombinaci zakončil do prázdné branky Flynn.
Domácí pokračovali v aktivitě, Kometa dlouho nemohla zachytit tempo hry. A tak se třinečtí hokejisté radovali v polovině první třetiny podruhé. Voženílek vybojoval puk za brankou, předal jej na modrou čáru Kochovi a pak sám tečoval kotouč na cestě do branky. Branku vzápětí rozhodčí potvrdili také po poradě u videa. Hosty dostala do hry až přesilová hra ze závěru úvodní třetiny, když odražený kotouč do branky zametl Flek.
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Přestože do druhé třetiny vlétli aktivněji znovu domácí, následující momenty patřily kvůli velkým chybám třineckým obráncům Kometě. V 25. minutě Pyrochta ztratil puk za brankou a sedmnáctiletý Hartl překvapil Mazance a vyrovnal. Oslavil tak v 16. extraligovém utkání v kariéře premiérovou branku. Hned za šest vteřin už Kometa dokonce vedla. Zbořil využil zaváhání domácí obrany na modré čáře a po rychlém úniku poslal hosty poprvé v sezoně do vedení.
V polovině utkání odskočili brněnští hokejisté zásluhou Kunce už do dvoubrankového vedení. Domácí střídačka se pokusila zareagovat oddechovým časem. Z třineckých hokejek jako by se vytratila veškerá lehkost, hosté trestali jednu chybu Ocelářů za druhou. Tu ze 33. minuty využil Kunc a přesnou ránou do šibenice navýšil už na 5:2 pro Kometu.
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Jenomže druhá třetina nabídla ještě další příběhy. V 36. minutě hráli Oceláři přesilovku, ve které se na brankovišti prosadil důrazný Voženílek. Domácí tým se po kontaktní brance zmátořil a brzy snížil zase na rozdíl jednoho gólu. Z pravého kruhu pálil tvrdě a přesně Flynn.
Ve třetí třetině do toho Oceláři opět šlápli. Jejich snahu podpořili následné hosté svým vyloučením. Tuto nabídku domácí hokejisté přijal a Voženílek rychlou střelou zaskočil Stezku. Za 84 sekund už Třinec už vedl. Trefil se sváteční střelec Musil.
Sedm minut před koncem daroval brněnský Pospíšil po zbytečném faulu mimo hru Ocelářům další přesilovku. V útočném pásmu strávili prakticky celé dvě minuty, avšak skóre se tentokrát nezměnilo. V závěru už musela Kometa všechno vsadit na hru bez brankáře, ale neuspěla.
HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno 6:5 (2:1, 2:4, 2:0)
Branky a nahrávky: 1. Flynn (L. Hudáček, P. Koch), 11. D. Voženílek (P. Koch), 36. D. Voženílek (M. Růžička), 38. Flynn (L. Hudáček, Daňo), 49. D. Voženílek (A. Nestrašil), 50. D. Musil (Miloš Roman) - 17. Flek (Kunc, Leino), 25. Hartl, 25. A. Zbořil, 29. Kunc (Leino, Jakub Brabenec), 33. Kunc (Zábranský). Rozhodčí: Kika, Cabák - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:1. Diváci: 5243.
Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Pyrochta, Aubrecht - Daňo, A. Nestrašil, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, D. Voženílek, Kubiesa - Chlán, Miloš Roman, Hrehorčák - Dravecký, Lazovský, P. Vrána. Trenér: Žabka.
Brno: Stezka - Zábranský, Kučeřík, Witkowski, F. Král, Ščotka, Gulaši, D. Mikyska, Nedomlel - Flek, Leino, K. Pospíšil - A. Zbořil, T. Zohorna, H. Zohorna - Hartl, Jakub Brabenec, Kunc - Kollár, Ilomäki, Kusko. Trenér: Zábranský st.