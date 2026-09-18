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Oceláři i podruhé v sezóně bodovali naplno. Zvládli přestřelku s Kometou

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Hokejisté Třince porazili ve 2. kole extraligy doma Kometu Brno 6:5 a i ve druhém utkání v nové sezoně naplno bodovali. Oceláři nejdříve vedli 2:0 a potom prohrávali 2:5. Svým prvním hattrickem v domácí nejvyšší soutěži se na vítězství podílel Daniel Voženílek.
Oceláři i podruhé v sezóně bodovali naplno. Zvládli přestřelku s Kometou

Oceláři i podruhé v sezóně bodovali naplno. Zvládli přestřelku s Kometou

Zdroj: HC Oceláři Třinec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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