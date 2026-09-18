Po sklizni třešní nastává jeden jediný týden, kdy je musíte prořezat. Kdo ho promešká, příští rok sklidí zlomek úrody

Bez sladkých červených třešní si snad ani není možné představit léto. Toto oblíbené ovoce patří mezi nejžádanější a nejlahodnější plody sezóny.
Abyste si zajistili jejich bohatou úrodu i v příštím roce, je potřeba jim ještě v srpnu dopřát zvláštní péči. Zjistěte, jak tyto ovocné stromy správně prořezat a připravte je na blížící se zimní období. Proč prořezávat třešeň
Výhody této činnosti spočívají především v
tvorbě správně tvarované a zdravé koruny. Díky tomu vytvoříte mezi jednotlivými větvemi dostatek prostoru, aby mohlo docházet ke správnému proudění vzduchu i slunečních paprsků. Naopak v příliš zarostlé koruně dochází snadněji ke vzniku a rozvoji nemocí, plísní i houbových chorob, které se pak mohou snadno rozšířit i na okolní stromy. Kdy je vhodná doba k prořezávání
Ideální čas nastává v době, kdy ukončíte sklizeň, což bývá většinou ke konci července, nejpozději v první polovině srpna.
Díky příznivějším vyšším teplotám a suššímu vzduchu se vytvořené rány mnohem lépe zacelí a sníží se riziko vzniku infekce. Přesto je důležité dbát na používání čistých a dezinfikovaných nástrojů a místo řezu následně ošetřit vhodnými přírodními přípravky. Zdroj fotografie: Depositphotos Jak prořezat mladé třešně
Pokud jste si v tomto roce na své zahradě vysadili teprve mladou sazenici
třešně, pak se řiďte těmito jednoduchými pravidly. Lepší je udržovat stromy v maximální výšce 3 – 4 metry, protože to usnadní péči o stromy i následný sběr plodů. Nerozvětvenou sazenici seřízněte ve výšce 80 cm nad zemí a řez proveďte půl centimetrů nad pupenem směřujícím ven. V případě výskytu více výhonků zkraťte jejich velikost na polovinu. Větve rostoucí ve výšce přesahující 50 cm nad zemí pak jen o třetinu délky. Jak prořezávat starší stromy
Plodící ovocné stromy prořezávejte vždy po skončení úrodného období. Svou pozornost zaměřte
především na odstranění křížících se větví, které korunu zbytečně zahušťují. Stejně tak zkraťte všechny větve, které přesahují délku 3 – 4 metrů a odstraňte všechny ty, které jsou nemocné, poškozené nebo již mrtvé. Takto udržíte strom v co nejlepším stavu. Tvarování koruny stromů
Oblíbeným tvarem je koruna připomínající tvar vřetene. Ta se vyznačuje silným výhonkem uprostřed a tenkými štíhlými výhonky po stranách. Aby se vám však podařilo tohoto tvaru dosáhnout,
vyžaduje to spoustu času a tvrdé práce. Mladé výhonky mají tendenci růst pod ostrým úhlem, proto je třeba je postupně ohýbat a tvarovat do požadovaného vzhledu.
VIDEO Jak na letní řez třešní
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři