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Po sklizni třešní nastává jeden jediný týden, kdy je musíte prořezat. Kdo ho promešká, příští rok sklidí zlomek úrody

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Poslední letní měsíc nabízí ideální příležitost, jak si zajistit v budoucím roce opravdu bohatou úrodu třešní. Zbavte se starých větví a odlehčete koruně stromu prořezáním.
Čím ještě teď pohnojit třešně

Čím ještě teď pohnojit třešně

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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