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Sydney Sweeney se opět svlékla a olympijská vítězka začala zuřit: Kopanec do tváře každé ženě!

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Americká herečka Sydney Sweeney se v reklamě sázkové aplikace svlékla a intimní partie si zakryla tenisovou raketou a hokejkou. Během několika dní se proti kampani ozvaly sportovkyně z atletiky, gymnastiky i plavání. A jedna z nich to udělala rovnou do kamery pár vteřin po závodě.
Sydney Sweeney se opět svlékla a olympijská vítězka začala zuřit: Kopanec do tváře každé ženě!

Sydney Sweeney se opět svlékla a olympijská vítězka začala zuřit: Kopanec do tváře každé ženě!

Zdroj: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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