Sydney Sweeney se opět svlékla a olympijská vítězka začala zuřit: Kopanec do tváře každé ženě!

- V reklamě pózuje devětadvacetiletá herečka nahá, tělo si zakrývá sportovním náčiním
- Sportovkyně tvrdí, že kampaň vrací ženský sport zpátky a redukuje ho na tělo
- Britská sprinterka Amy Hunt reagovala v rozhovoru pro BBC Sport hned po finále v Budapešti
- Ozvaly se také americká gymnastka Gracie Kramer a australská olympijská vítězka Ariarne Titmusová
- Sweeney kampaň označila za zábavný nápad a ve firmě, která ji zadala, má vlastnický podíl
Vzkaz pár vteřin po doběhu
Amy Hunt doběhla v neděli v Budapešti ve finále dvoustovky čtvrtá v sezonním maximu 22,10 sekundy. Když k ní po závodě přišla reportérka BBC Sport, nemluvila o vlastním výkonu.
„Sydney Sweeney, takhle vypadají ženy ve sportu," prohlásila čtyřnásobná mistryně Evropy a ukázala na čas vítězné Melissy Jeffersonové-Woodenové. Přidala výčet toho, co za těmi čísly podle ní stojí, tedy svaly, dřinu, krev, pot a slzy.
Nebyla první. Americká gymnastka Gracie Kramer zveřejnila sestřih z vlastního tréninku s poznámkou, že neví, co dělala Sydney Sweeney, ale že takhle vypadají ženy ve sportu. Později pro BBC World Service přiznala, že takový ohlas nečekala a že chtěla jen připomenout ostatním ženám, že reklamy nejsou to jediné, na čem záleží.
Nejostřeji to formulovala čtyřnásobná olympijská vítězka v plavání Ariarne Titmusová. Podle ní jde o kopanec do tváře každé ženě, která zasvětila život svému řemeslu, i každé, která má sport ráda pro to, čím doopravdy je.
Co na to herečka a firma
Sweeney se ke kritice přímo nevyjádřila. V tiskové zprávě k uvedení kampaně ale mluvila o tom, že šlo o zábavný nápad, a popsala ho jako snahu proseknout se hlukem a zaměřit pozornost čistě na sport. Kampaň má podle ní stát na sebevědomí, humoru a hravosti.
Šéf aplikace Jacob Fortinsky ve stejné zprávě uvedl, že herečka pomohla myšlenku přivést k životu způsobem, který nejde přehlédnout. Podle jeho slov oslovila firmu sama a má v ní i vlastnický podíl.
Jedinou nepřímou odpovědí byl příspěvek, ve kterém Sweeney ukázala staré obálky magazínu ESPN a jeho takzvaného Body Issue s částečně odhalenými sportovkyněmi včetně Sereny Williamsové a bývalé zápasnice UFC Rondy Rousey.
Dvě různé debaty vedle sebe
Tím se celý spor rozdělil na dvě roviny, které spolu úplně nekomunikují. Jedna strana argumentuje tím, že nahota ve sportovním kontextu není nic nového a že si ji sportovkyně samy opakovaně zvolily. Druhá namítá, že rozdíl je v autorství a v tom, kdo z toho má užitek, protože v Body Issue pózovaly sportovkyně samy a tady propůjčila sportovní náčiní herečka bez vztahu ke sportu.
Kampaň mezitím běží dál a jméno aplikace zná po týdnu podstatně víc lidí než předtím. Což je přesně to, co si její šéf od spolupráce sliboval.
Herečka Sydney Sweeneyová šla opět donaha. Na sobě měla jen sportovní náčiní