Bývalý hráč Mountfieldu rozhodl. Hradec prohrál s Motorem 0:2

V úvodní třetině se oba celky vystřídaly v aktivitě. Nejprve ji měli na hokejkách hosté z Českých Budějovic, než změnu obrazu hry odstartoval pěknou akcí Perret. Pourovo vyloučení dopřálo první přesilovku domácím a Tamáši v ní tečoval Radilovu nabídku do horní tyč, načež ještě před přestávkou pomohla tyčka i Škorvánkovi při teči Bulíře. Hradečtí pak měli co dělat, aby si navrácený puk do brankoviště nesrazili za čáru.
Pour se vrátil na led svého zaměstnavatele z posledních dvou sezon a hned se gólově prosadil. Před Škorvánkem se zorientoval nejrychleji a kotouč sklepl pohledně ze vzduchu do branky. Tím spustil hektickou pasáž, v níž z velkých šancí nesrovnali Tamáši ani Zdráhal a na druhé straně naopak zvýšil vedení hostů dánský útočník Olesen, jehož od zadního mantinelu vyzval Toman.
Českobudějovický tým od té doby zdobila větší jistota na hokejce, Mountfield se to snažil vyrovnat pohybem. Oba brankáři byli velmi přesvědčiví. Toman ztroskotal u tyčky na Škorvánkově lapačce a z mezikruží neuspěl ani Bell, zatímco Klouček držel čisté konto proti rychlé akci zakončené Kousalem a nepustil ani Miškářovu dorážku.
Hradecký tlak v průběhu třetí třetiny sílil, Kloučkovi však čím dál víc pomáhali obětaví spoluhráči a domácí dostali na branku za čtvrt hodiny jen čtyři kotouče. Zdráhal musel v přečíslení nahrávat vzduchem, a proto ani jeden z jeho spoluhráčů netrefil puk dobře. Nepřesnost zhatila i Nenonenovu střelu z mezikruží.
Při hře bez brankáře sice pokazil Zacharovu radost z pojistky fantastickým zákrokem Koch, ale domácí se ani pak neprosadili. Perret trefil 11 sekund před třetí sirénou jen horní tyč a Motor se tak k vítězství úspěšně probránil. Ve třetí třetině neměl ani jednu střelu na branku.
Mountfield Hradec Králové - Banes Motor České Budějovice 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Branky a nahrávky: 23. Pour (Pýcha), 25. N. Olesen (M. Toman, Vráblík). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Rampír, Brož. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 3938.
Hradec Králové: Škorvánek - McCormack, Kalina, Melancon, Vukojevic, Mudrák, A. Koch, Pláněk - P. Zdráhal, Tamáši, Perret - Radil, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Kevin Klíma, R. Kousal - Nenonen, Čacho, Kohout - Pilař. Trenér: T. Martinec.
České Budějovice: Klouček - Kundrátek, Vála, Vráblík, Štencel, Nordsäter, Pýcha, Andersen - Lantoši, Bulíř, Ordoš - Krastenbergs, Bell, N. Olesen - Pour, Hoch, Ahl - M. Hejduk, Zachar, M. Beránek - M. Toman. Trenér: Róbert Petrovický.