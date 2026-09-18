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Bývalý hráč Mountfieldu rozhodl. Hradec prohrál s Motorem 0:2

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Dennívýzva
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Hokejisté Českých Budějovic zvítězili ve 2. kole extraligy v Hradci Králové 2:0 a oslavili první výhru v sezoně. Vítěznou branku vstřelil v čase 22:20 Jakub Pour, který do Motoru přestoupil v létě právě z Mountfieldu. Za 132 sekund pečetil výsledek Nick Olesen.
Bývalý hráč Mountfieldu rozhodl. Hradec prohrál s Motorem 0:2

Bývalý hráč Mountfieldu rozhodl. Hradec prohrál s Motorem 0:2

Zdroj: Mountfield HK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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