Skvělá práce: Vysočina doma ve strhující bitvě porazila rezervu Slavie

Kouč Marek Nikl v sestavě učinil jednu korekci, když místo Labarana nastoupil Mokrovics. Na lavičce mohla v první start doufat nová řecká posila Marios Sinanaj, stejně tak znovu i dvojice dorostenců Ritter a Ženíšek. Po pauze způsobené řešení vízového povolení byl trenérům znovu k dispozici útočník Odekunle.
Slavia v úvodních minutách kombinovala a držela míč, ovšem když se k němu ve 4. minutě poprvé pořádně dostala Vysočina, tak z toho hned byla šance. Lacko kolmicí našel na vápně Samboua, který si postrčil míč dopředu a vypálil levačkou vedle pravé tyče. V 8. minutě chtěl Necidův faul na svoji osobu ztrestat z přímého kopu Čermák, ale z pětadvaceti metrů pálil vysoko nad. V 10. minutě si na hranici vápna převzal balón Omotoye a vyslal skrytou střelu těsně vedle pravé tyče Rezkovy brány. Chvíli poté poprvé zahrozila Slavia, když Savović našel Solarteho, ale Slavata si s jeho nedůraznou přízemní střelou poradil.
Vysočina byla lepším týmem a v 18. minutě se po zásluze dočkala vedení. Moudrý kolmici ve vápně zastihl těsně před čarou, našel v lepší pozici Mokrovicse a ten poslal na malé vápno přesný centr na Samboua. Ten v šanci rozhodně nehlavičkoval ideálně, ale s pomocí teče slavistického beka Horáka se mohl radovat – 1:0. A o necelé dvě minuty později to bylo už o dvě branky - Lacko vysunul Moudrého, který na malém vápně našel zcela volného Mokrovicse, který z první zakončil přesně k levé tyči.
Mokrovic byl při chuti a ve 27. minutě se prokličkoval do střelecké pozice, která však byla na vápně zastavena hrází Slávistů. V 31. minutě zpoza vápna pálil Okonwo, ale ani s tímto pokusem neměl Slavata potíže. V 35. minutě se ve vápně s míčem otočil Necid a jeho prudká střela skončila tečovaná na rohu. A chvíli poté si jej i hlavou zakončil, ovšem z těžké pozice jen do rukavic Slavaty.
V 38. minutě si na centr Moudrého ze standardky naběhl Čermák, ale jeho hlavička letěla vedle. O minutu později hosté rozvlnili síť po střele Solarteho, ovšem stalo se tak díky teči Potměšila, který stal v ofsajdu. Branka tak nebyla uznána. Ve 41. minutě Sambou ve vápně vybojoval balón pro Moudrého, jehož pohotová rána letěla těsně vedle šibenice. Ve 42. minutě po centru Szywaly hlavičkoval v nadějné pozici Potměšil, ale Slavata zakončení dokázal vyrazit před sebe, kde se už o situaci postarali obránci. Akce pokračovala a Moudrý díky dlouhé přihrávce Štrakla pádil na gólmana, tísněn obránci však zakončil vedle branky. Ještě před koncem první půle z hranice vápna levačkou natáhl Szywala, ale pouze do náruče připraveného Slavaty.
Vysočina druhou půli začala nadějnou šancí, kdy Moudrý ve 47. minutě poslal za obránce Samboua, který ještě na penaltě hledal volného Omotoye, čemuž však stoper Pražanů dokázal zabránit. Hosté odpověděli centrem Saviće z levé strany, který hlavou z malého vápna zakončoval Solarte. Naštěstí jen do rukavic připraveného Slavaty. Vzápětí se středem sešívané obrany prohnal Moudrý, ale tentokrát nezvládl zakončit ani přihrát nabíhajícím spoluhráčům. V 51. minutě se dění přeneslo na druhou stranu a znovu vedlo k zakončení. Belžík si však z hranice vápna na jihlavského gólmana nepřišel.
V 56. minutě už to bylo o tři branky. Labaran, který nastoupil místo kulhajícího Moudrého, prostrčil balón do vápna na Omotoyeho, jehož utažená střela zapadla přesně k zadní tyči – 3:0. V 58. se po pravém křídle protlačil Omotoye, jehož zpětná přihrávka doskákala za vápno k Matouškovi, jehož tečovaná rána skončila na rohu. V 62. minutě se ve vápně kličkou uvolnil Omotoye a pálil ze své oblíbené pozice z levého rohu vápna. Rezek však jeho střelu ukryl v rukavicích.
V 71. minutě vykřesal červenobílou naději přesnou technickou střelou k levé tyči Cedergren, který si balón navedl na hranici vápna a snížil na 3:1. V 73. minutě se po pravé straně prosadil Labaran, našel ve vápně Omotoyeho, který pálil tvrdě, ale těsně nad. V 75. minutě po pravém křídle pláchl Szywala, zasekl si míč do vápna a svoji levačkou střílel nechytatelně na zadní tyč – 3:2. Bylo tak zaděláno na pořádné drama. V 84. minutě Sambou z úhlu prověřil Rezka a získal pro své barvy roh. Chvíli poté to na druhé straně z pětadvaceti metrů zkusil Teah, ale o metr přestřelil. V 88. minutě zleva odcentroval Palivec na Mikulandu, po jehož hlavičce se zrodil další roh pro hosty. Nervydrásající bitva pokračovala, ovšem už bez velkých šancí. Vysočina nakonec zaslouženou a cennou výhru ve skvělém zápase udržela.
FC Vysočina Jihlava - SK Slavia Praha B 3:2 (2:0)
Góly: 18. Sambou, 20. Mokrovics, 56. Omotoye – 71. Cedergren, 75. Szywala. ŽK: Lacko, 87. Jambor – 63. Okonkwo. Rozhodčí: Kubečka – Koranda, Hurych. Počet diváků: 1044.
FC Vysočina Jihlava: Slavata – Štrakl, Čermák, Štětka, Matoušek – Lacko, Jambor – Mokrovics, Moudrý (53. Labaran), Sambou – Omotoye (75. Křivánek). Náhradníci: Mastný – Haala, Hošek, Alkasim, Šelicha, Odekunle, Ritter, Ženíšek, Sinanaj.
SK Slavia Praha B: A.Rezek – Herák (46. Palivec), Behenský, Compaoré, Solarte – Belžík (66. Cedergren), Okonkwo (66. Teah) – Potměšil (66. Frolík), Savović, Szywala – Necid (78. Mikulanda). Náhradníci: Petrenko, Paar – Kratochvíl, Kovář, Suchý, Chaluš.