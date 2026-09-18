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Skvělá práce: Vysočina doma ve strhující bitvě porazila rezervu Slavie

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Vysočina mohla sledovat reklamu na fotbal, v níž jihlavský tým vedl nad Slavií Praha už 3:0, ale nakonec to byly pořádné nervy až do konce, neboť hosté dokázali snížil na rozdíl jedné branky. Tříbodové góly FCV zaznamenali Ousmane Sambou, Lukáš Moudrý a Tyrese Omotoye.
Skvělá práce: Vysočina doma ve strhující bitvě porazila rezervu Slavie

Skvělá práce: Vysočina doma ve strhující bitvě porazila rezervu Slavie

Zdroj: FC Vysočina / Zuzana Javůrková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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