Koryto Moravy v Litovli čistí bagry, od cenného mostu mizí stovky kubíků nánosů

V režii litovelské radnice se rozběhla v úvodu srpna několikaměsíční rekonstrukce a obnova Svatojánského mostu, přibližně po měsíci se připojilo i Povodí Moravy, které k historické památce vyslalo těžkou techniku. Práce se netýkají obnovy přemostění, zaměřují se na terénní úpravy.
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„V okolí Svatojánského mostu v Litovli odstraňujeme nánosy ze dna toku a svahů koryta, a to v předpokládaném množství 613 metrů krychlových sedimentu. Součástí prací jsou také opravy ochranných hrází, které spočívají především v doplnění a zpevnění míst, kde při povodni vznikly propadliny a průlehy. Díky těmto pracím bude obnovena stabilita koryta toku a zvýší se bezpečnost ochranných hrází v zastavěné části Litovle. Odstraněním nánosů bude zároveň obnovena kapacita průtočného profilu upraveného koryta toku v okolí Svatojánského mostu,“ shrnula mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
Místní obyvatelé činnost bagrů u cenné památky se zájmem pozorují, po vyčištění zarostlých ostrůvků a četných výběžků v hlavním toku volali dlouhodobě. „Sediment dráždí spoustu lidí, řada z nich to vnímá jako možný problém v případě povodně. Odborníci nám říkají, že povodňová vlna část materiálu přináší a část zase odnáší. Sediment u břehů pod Svatojánským mostem ale už byl poměrně zatvrdlý, voda ho už těžko odplaví. Takže se rozhodlo o jeho odtěžení,“ komentoval starosta Litovle Viktor Kohout (SNK). Samotná úprava břehů a koryta v této oblasti je naplánovaná jen na několik dnů a v závěru týdne by měla být hotová. „Je to taková první vlaštovka ochrany proti povodním. Jsme za to rádi. Každá i taková menší věc může pomoci, každý metr krychlový může hrát roli,“ dodal starosta.
Pro Litovel, která utrpěla při velké vodě v září 2024 značné škody, je v přípravě či přímo v realizaci řada dalších protipovodňových opatření. Jedním z nich je rekonstrukce jezu Šargoun. „V případě povodně se to může pustit, nebude vznikat vzdutí a voda se daleko rychleji dostane pryč. Podle informací Povodí Moravy už chybí jen dokončit rybí přechod,“ zmínil starosta.
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Rozsáhlejší projekty se pak týkají i dalších ze šesti ramen řeky Moravy, na kterých se město přezdívané hanácké Benátky rozprostírá. Zatímco vybudování obřího záměru pro převedení velké vody kolem města vyžaduje ještě řadu kroků včetně masivních výkupů pozemků, další zásahy jsou v pokročilejší fázi příprav. „Letos by mělo Povodí Moravy začít s čištěním Elektrárenského náhonu a pokračovat se bude na Dušní Moravu. Práce budou trvat asi tři roky, protože povolení pro srážku vody dostalo Povodí Moravy od CHKO jen od září do března kvůli ochraně přírody. Budou se srovnávat hráze, nějaké úpravy proběhnou i v korytě. Od roku 2028 by měla probíhat obnova hrází také kolem hlavního toku Moravy,“ naznačil litovelský místostarosta Lubomír Broza (SNK).