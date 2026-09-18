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Koryto Moravy v Litovli čistí bagry, od cenného mostu mizí stovky kubíků nánosů

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Dva roky po ničivých povodních pokračují práce na obnově a zajištění vodních toků, bagry vjely do koryta hlavního ramene řeky Moravy také v Litovli přímo u Svatojánského mostu. V okolí třetího nejstaršího kamenného přemostění České republiky probíhá odtěžování značného množství usazenin.
Koryto Moravy v Litovli čistí bagry, od cenného mostu mizí stovky kubíků nánosů

Koryto Moravy v Litovli čistí bagry, od cenného mostu mizí stovky kubíků nánosů

Zdroj: Stanislav Heloňa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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