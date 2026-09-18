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Experti nad slovem dron kroutí hlavou. K masovému ničení dnes slouží jen oživený vynález z roku 1944

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Průzkumný kvadrokoptéra, potulná munice a jednosměrný útočný prostředek jsou tři různé věci. Rozdíl mezi nimi mění význam skoro každé zprávy.
Potulná munice vystavená na leteckém veletrhu

Potulná munice vystavená na leteckém veletrhu

Zdroj: Jastrow/Wikimedia, volné dílo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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