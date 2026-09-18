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Bramborové halušky s kysaným zelím a slaninou: Syté jídlo pro chladné dny

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Když chci uvařit něco poctivého, sytého a bez zbytečných cavyků, sahám právě po bramborových haluškách s kysaným zelím a slaninou. Je to jídlo, které voní domovem, vystačí pro více lidí a stojí hlavně na obyčejných surovinách. Na jemně strouhaných bramborách, kysaném zelí a křupavé slanině.
Obrázek receptu na Bramborové halušky s kysaným zelím a slaninou po domácku: Tradiční recept na rychlé a vydatné jídlo

Obrázek receptu na Bramborové halušky s kysaným zelím a slaninou po domácku: Tradiční recept na rychlé a vydatné jídlo

Zdroj: Zdroj: Dobré Recepty od Agi, se souhlasem, Recet na Bramborové halušky s kysaným zelím a slaninou po domácku: Tradiční recept na rychlé a vydatné jídlo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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