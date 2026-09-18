Bramborové halušky s kysaným zelím a slaninou: Syté jídlo pro chladné dny

Bramborové halušky patří k jídlům, která mám spojená s dětstvím a vařím je pořád. U nás doma byly běžné, protože na Slovensku toto jídlo vlastně bylo velmi běžné. Jednou se dělaly s brynzou, jindy s kysaným zelím, ale domácí slanina u toho nechyběla snad nikdy. Je to přesně ten typ kuchyně, která provoní celý byt, zasytí velký stůl a přitom nepotřebuje nic drahého ani složitého. Jemně nastrouhané brambory, dobré kysané zelí a slanina, která se na pánvi pořádně vypeče. Nejraději mám verzi se zelím podušeným na cibuli, jen trochu zjemněným špetkou cukru, aby kyselost netahala tolik za jazyk.
Halušky nejsou jídlo na slavnostní servis a nažehlený ubrus. Možná právě kvůli tomu je mám ráda tolik. Doma po nich většinou nezůstane skoro nic, hlavně když je venku chladno a člověk nemá chuť na , ale na něco teplého, hutnějšího a poctivého. Jen se u nich nevyplatí ošidit pár obyčejných kroků: salát brambory nastrouhat opravdu najemno, mouku nepřisypat bez rozmyslu a halušky po vyplavání ještě krátce povařit. Pak drží, jsou měkké a nerozpadnou se na bramborovou kaši.
Můj tip zní: Když máte doma zelí, které je opravdu hodně kyselé, při dušení přidejte jen 1 lžičku moučkového cukru. Nemá z něj udělat sladké zelí. Jen stáhne ostrou kyselost, chuť se zakulatí a se slaninou si pak sedne líp. Halušky jsou poctivá kuchyně, která stojí na technice
Bramborové halušky se zelím patří hlavně ke
, dobře je ale znají i v krajích blízko hranic. Vaří se tam dlouho, v rodinách často bez přesného receptu, prostě od oka. Když se promíchají s kysaným zelím, říká se jim také slovenské kuchyni strapačky. Na první pohled nic těžkého. Jenže pokazit je umí i maličkost. Ve starších postupech se pořád opakuje jedna věc: brambory se strouhají na jemném struhadle, ne nahrubo. Těsto pak lépe drží pohromadě a halušky jsou ve výsledku jemnější. Recept na poctivé bramborové halušky s kysaným zelím a slaninou
Počítám s
větší rodinnou porcí, spíš na pořádný oběd nebo večeři. Když se kolem stolu sejde víc lidí, tahle mísa mizí fakt rychle.
Doba přípravy: 35 minut Doba vaření: 20 minut Počet porcí: 6 porcí Ingredience, které budeme potřebovat 1 kg brambor 300 g polohrubé mouky 300 g hrubé mouky 1 vejce 3 lžičky soli 1 kg kysaného zelí 250 g slaniny 1 ks cibule 1 lžička moučkového cukru 1-2 lžíce sádla podle potřeby 50 ml vody Postup přípravy halušek se zelím a slaninou
1. Připravte si
kysané zelí, slaninu a cibuli. Zelí případně překrájejte, ať v hotovém jídle nejsou dlouhé prameny. Slaninu nakrájejte na drobné kostičky, cibuli najemno.
2. Ve větší pánvi nebo širším kastrolu rozehřejte trochu
sádla a přidejte slaninu. Opékejte ji dozlatova. Jakmile pustí tuk a začne křupat, část odeberte stranou. Na talíři počká do konce a bude se dávat navrch. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Slaninu nakrájíme, opražíme a odebereme stranou.
3. Do výpeku nasypte
cibuli a nechte ji zesklovatět. Přidejte kysané zelí, 1 lžičku moučkového cukru a asi 50 ml vody. Promíchejte a duste přibližně 10 minut. Zelí má změknout, ale pořád by mělo držet tvar. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Zelí dusíme cca 10 minut, nemá být rozvařené.
4. Mezitím oloupejte
brambory a nastrouhejte je najemno. Není to nejzábavnější část receptu, to si řekněme rovnou, ale spěchat se tady nevyplácí. Jemné strouhání udělá halušky hebčí a rozdíl je v talíři znát.
5. Nastrouhané
brambory dejte na chvíli do sítka okapat. Nemačkejte je úplně nasucho, stačí nechat odtéct přebytečnou šťávu. Těsto pak nebude řídké a nebude potřeba ho dohánět další moukou. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Brambory oloupeme, nastrouháme a přebytečnou vodu přecedíme.
6. K bramborám přidejte
vejce, 3 lžičky soli, 300 g polohrubé mouky a 300 g hrubé mouky. Vypracujte hustší těsto. Má být vláčné, ale ne tekuté. Když ho naberete na lžíci, drží u sebe a dolů sjíždí pomalu. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Připravíme si hustší těsto. Ve velkém hrnci přiveďte k varu osolenou vodu
7. Těsto protlačujte přes
sítko na halušky, případně přes cedník s většími otvory, rovnou do vroucí vody. Hned je jemně promíchejte, aby se nepřilepily ke dnu. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Halušky vaříme přes sítko na halušky.
8. Jakmile
halušky vyplavou nahoru, nechte je vařit ještě 3 až 4 minuty. Samotné vyplavání nestačí. Uvnitř potřebují ještě dojít, jinak budou uprostřed syrovější.
9. Hotové
halušky vytáhněte děrovanou naběračkou nebo sceďte. Ještě horké je přesuňte k podušenému zelí s cibulí a promíchejte, aby se obalily tukem, šťávou ze zelí a chutí slaniny. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Hotové smícháme s připraveným zelím a posypeme slaninou.
10. Halušky rozdělte na talíře a navrch dejte odloženou
křupavou slaninu. Podávejte hned, dokud jsou horké. Když něco zůstane do druhého dne, v lednici to bez potíží vydrží a opečené na pánvi chutnají skoro ještě líp. Rady zkušené hospodyňky k vaření halušek Když je těsto moc řídké, přisypávejte po malých dávkách hlavně hrubou mouku. Nepřehnat to. Příliš mouky udělá z halušek tuhé kousky. Pokud je kysané zelí hodně ostré, můžete ho před dušením krátce propláchnout. Já to dělám jen u opravdu silného zelí, jinak se zbytečně spláchne chuť. Slaninu si vždycky část nechávám až na konec. Když se všechna zamíchá do zelí hned, změkne a přijde o to nejlepší, tedy o křupavé okraje. Jestli nemáte sítko na halušky, vezměte prkénko a nůž. Těsto roztírejte po navlhčeném prkénku a malé kousky postupně seškrabujte do vroucí vody. Trvá to déle a kuchyň u toho bývá trochu víc od těsta, ale funguje to spolehlivě.
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Zdroj a foto: Autorský text redakce Cooky.cz, Se souhlasem Dobré Recepty od Agi