Pizza po včerejší párty nepatří do mikrovlnky. Tuhle přípravu skoro nikdo nezná

Pizza ze včerejška může na pánvi znovu získat křupavý spodek. Ohřívejte ji pod pokličkou a před podáváním zkontrolujte i teplotu uvnitř. Rozpuštěný sýr sám nepotvrzuje, že je celý dílek dostatečně prohřátý.
V lednici zbyly dva dílky a na sobotní večer by přišly vhod. Než zapnete sporák, ověřte, kdy jste je po předchozím jídle uklidili. Následující postup je určený pro již upečenou pizzu z lednice, nikoli pro syrové těsto nebo mražený polotovar.
Pizzu ponechanou přes noc na stole neohřívejte
Zbytky měly být rychle zchlazené a uložené v lednici.
Portál Ministerstva zemědělství Víš co jíš doporučuje jídlo ponechané při pokojové teplotě déle než dvě hodiny vyřadit; v teplém prostředí uvádí jednu hodinu. Do času se počítá i posezení u stolu. Pizza zapomenutá do rána proto do tohoto návodu nepatří.
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České
Informační centrum bezpečnosti potravin doporučuje v lednici nejvýše 4 °C. Dílky ukládejte zakryté v čisté nádobě a odděleně od syrového masa. Podrobnosti najdete v našem přehledu uspořádání potravin v lednici.
Jestliže nevíte, jak dlouho pizza zůstala v teple, neověřujte její bezpečnost ochutnáváním. Proč ohřev nemusí napravit předchozí špatné zacházení, vysvětluje také náš článek o
chlazení a ohřívání uvařené rýže. Konkrétní skladovací lhůty rýže však na pizzu nepřenášejte. Při čtení zahraničního návodu rozlišujte stupnice: 165 °F odpovídá přibližně 74 °C. Český postup v článku doporučuje alespoň 75 °C uvnitř ohřívaného jídla. Pánev zakryjte a začněte mírnějším ohřevem
King Arthur Baking popisuje postup pro jeden až dva dílky: vložit do studené nepřilnavé nebo litinové pánve, zakrýt a ohřívat na středně mírném výkonu. Uvádí orientačně 6–10 minut. Dno opéká těsto, vlhkost zadržená pod pokličkou pomáhá sýru. Tento čas není zárukou prohřátí libovolné porce.
Použijte tak velkou pánev, aby dílky ležely vedle sebe. Náš postup nepočítá s navrstvenou hromádkou: u ní by spodní kus zakrýval přístup tepla k dalším. U silnějšího těsta nebo bohatší oblohy se řiďte kontrolou uvnitř, nikoli jen minutkou.
60 °C pro změnu těsta není cíl bezpečného ohřevu
V uvedeném pekařském vysvětlení se objevuje 140 °F, tedy 60 °C, v souvislosti s opětovným změknutím škrobu v těstě. Naproti tomu
USDA doporučuje u ohřívaných zbytků 165 °F, což je přibližně 74 °C. Český portál Víš co jíš uvádí pro pevné části alespoň 75 °C; tím se řiďte v tomto postupu. Dílky pizzy rozložte vedle sebe do studené pánve a při mírnějším ohřevu ji zakryjte pokličkou.
Porovnali jsme účel těchto údajů: první vysvětluje konzistenci těsta, další určují kontrolu při ohřívání zbytků. Nejde o zaměnitelné pokyny. Převod jednotek odhaluje mezi pekařským údajem a americkým doporučením rozdíl přibližně 14 °C, ale neříká nic o skutečné teplotě vaší pizzy.
Z toho plyne praktické rozhodovací pravidlo: i když už vám vyhovuje spodek a sýr se rozpustil, dokončení ohřevu posuzujte samostatně podle středu. Z porovnání nelze vypočítat, kolik minut zbývá, ani tvrdit, že každý rozpuštěný sýr znamená přesně 60 °C. Jde o naše srovnání zveřejněných doporučení, nikoli o měření pizzy v kuchyni.
Narcisy do květináče sázejte v září. Počítejte i s místem pro kořeny Teplotu měřte v jídle, ne na povrchu pánve
Použijte potravinářský teploměr vhodný pro tenké potraviny.
USDA u tenkých porcí doporučuje zavést sondu ze strany, aby její měřicí část ležela uvnitř jídla. Dodržte potřebnou hloubku zasunutí a dobu odečtu podle návodu přístroje; sonda se nesmí opírat o pánev. Zkontrolujte více míst, zejména silnější část s oblohou.
Při nižší hodnotě pokračujte v ohřevu a znovu změřte. Bez vhodného teploměru nelze splnění číselného cíle potvrdit pohledem na sýr. Měření zároveň nenahrazuje znalost předchozího skladování.
Na sobotní večeři tedy vyndejte jen dílky, které sníte. Ověřte jejich skladování, ohřejte je pod pokličkou a podávejte hned po důkladném prohřátí. Křupavost je příjemný výsledek; kontrola středu je samostatný krok.