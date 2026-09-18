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Pizza po včerejší párty nepatří do mikrovlnky. Tuhle přípravu skoro nikdo nezná

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Jak ohřát dva dílky pizzy na pánvi a proč rozpuštěný sýr nepotvrzuje teplotu uvnitř. Rozlišujeme konzistenci těsta, prohřátí a předchozí skladování.
Dva dílky sýrové pizzy v kartonové krabici vedle kelímku s omáčkou.

Dva dílky sýrové pizzy v kartonové krabici vedle kelímku s omáčkou.

Zdroj: Autor: Ashoka Jegroo. Zdroj: Wikimedia Commons — File:Brooklyn Slices of Pizza.JPG. Licence: CC BY 3.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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