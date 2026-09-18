Jablka ve sklepě mohou zkrátit životnost zásob kolem nich. Důvod není na první pohled vidět

Bedýnka jablek vedle pytle brambor a přepravky s mrkví vypadá ve sklepě naprosto běžně. Jablka ale ani po sklizni nejsou „vypnutá“. Dál dozrávají a uvolňují etylen, na který některé druhy zeleniny reagují. Nejpřesvědčivější důvod k oddělení představuje mrkev, u níž může dlouhodobé působení etylenu zhoršit chuť.
Podzimní sklep často funguje jako malý sklad všeho, co se nevejde do kuchyně. Na jedné polici jablka, pod nimi brambory, vedle cibule a v bedýnce mrkev. Ušetří to místo, ale jednotlivé druhy úrody mají jiné nároky a navíc se mohou navzájem ovlivňovat.
Na Chytřenato jsme už popsali,
kdy jablka sklízet a které plody mají šanci vydržet při skladování déle. Tehdy jsme zmínili také to, že jablka není dobré ukládat společně s kořenovou zeleninou. Právě tahle nenápadná poznámka si ale zaslouží vlastní vysvětlení.
Nejde přitom o to, že by jablka kolem sebe vytvářela nějaký nebezpečný plyn. Etylen je přirozený rostlinný hormon a v ovocnářství se s jeho účinky pracuje běžně. Problém začíná ve chvíli, kdy spolu různé druhy úrody zůstávají týdny nebo měsíce v jednom málo větraném prostoru.
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Etylen je bezbarvý plyn, kterým rostliny mimo jiné regulují dozrávání a stárnutí. Některé plody ho vytvářejí více a jiné jsou na něj výrazně citlivější.
Penn State Extension ve svém přehledu posklizňového skladování upozorňuje, že právě jablka patří mezi plodiny, které mohou při společném skladování poškodit citlivější zeleninu. Mezi typické projevy patří například žloutnutí brokolice nebo skvrny na salátu. Důležitá je přitom délka působení. Krátký kontakt zpravidla není stejný problém jako několik týdnů v uzavřeném skladu.
To je praktický rozdíl. Když položíte po nákupu jablka na den vedle zeleniny, není důvod panikařit. Jiná situace nastává ve sklepě, kde spolu zásoby leží od září až do zimy.
Mrkev patří mezi zeleninu citlivou na etylen. Při dlouhodobém skladování společně s jablky může podle posklizňových studií získávat znatelně hořkou chuť.
Množství produkovaného etylenu navíc závisí na teplotě a zralosti ovoce. Data University of California ukazují například u odrůd Golden Delicious nebo Red Delicious výrazně vyšší produkci etylenu při teplejším skladování než při teplotách kolem nuly. Chlad tedy nepomáhá jen proti kažení, ale zpomaluje i procesy spojené s dozráváním.
Mrkev je jeden z nejlepších důvodů, proč bedýnky oddělit
U mrkve není vliv etylenu jen obecná rada předávaná mezi zahrádkáři.
Postharvest Research and Extension Center při University of California uvádí velmi konkrétní problém.
Působení etylenu podporuje v mrkvi vznik látek, které se projeví hořkou chutí. Podle jejich údajů může být při běžných skladovacích podmínkách znatelná hořkost po přibližně dvou týdnech už při koncentraci kolem 0,5 ppm etylenu. Proto instituce výslovně doporučuje mrkev neskladovat společně s plodinami produkujícími etylen, mezi něž patří jablka.
Podobné doporučení dává i Utah State University. Mrkev lze podle ní dlouhodobě uchovávat ve vlhkém písku v chladném sklepě, neměla by ale sdílet skladovací prostor s jablky nebo hruškami.
Právě tady dává oddělování sklepa největší smysl. Pokud máte dvě místnosti, patří jablka a kořenová zelenina každá jinam. V jednom sklepě je vhodné alespoň vytvořit oddělené části, udržovat proudění vzduchu a nenechávat bedýnku mrkve přímo mezi přepravkami s jablky.
Pouhé přesunutí o jednu polici výš přitom není dokonalá bariéra. Etylen je plyn a v uzavřené místnosti se mísí se vzduchem. Čím menší a méně větraný prostor máte, tím větší smysl má skutečné oddělení.
Pěna na pivu rychle mizí. Na vině může být mastnota ve sklenici U brambor je situace složitější, než tvrdí jednoduché internetové rady
Často se opakuje pravidlo, že jablka způsobují rychlé klíčení brambor. Tady už ale není situace tak jednoznačná jako u mrkve.
University of California uvádí, že bramborové hlízy nejsou na vnější etylen příliš citlivé. Nízké koncentrace mohou za určitých podmínek klíčení dokonce zpomalovat, zatímco vyšší koncentrace jej mohou naopak vyvolat. Výsledek tedy závisí na koncentraci, stáří hlíz, teplotě i délce skladování.
Proto bych z pravidla „jedno jablko nechá brambory vyklíčit“ nedělal domácí poučku.
Oddělit je ale dává smysl i tak. Stejný odborný zdroj upozorňuje, že při malém proudění vzduchu mohou brambory předávat jablkům a hruškám zemitý pach. Navíc každý druh potřebuje trochu jiné podmínky. Společná hromada v uzavřené skříni tedy nemá mnoho výhod.
Cibule a česnek chtějí hlavně sucho a vzduch
Ještě jiný režim potřebují cibule a česnek. Tady není hlavním důvodem k oddělení etylen, ale vlhkost.
Na Chytřenato jsme už podrobně popsali,
jak správně usušit a skladovat cibuli a česnek. Dobře vyzrálé bulvy potřebují suché, tmavé a vzdušné prostředí. Vlhký kout sklepa vhodný například pro některou kořenovou zeleninu jim proto nesvědčí.
Výsledkem je jednoduché pravidlo: sklep není jedna univerzální teplota a jedna univerzální bedna. Je praktičtější rozdělit ho na několik zón.
Co skladujete Kam s tím Jablka Samostatné přepravky, chladné a větrané místo Mrkev a další citlivá kořenová zelenina Co nejdál od jablek a hrušek, v chladnější a vlhčí části Brambory Tma, chlad a vzduch; raději odděleně od jablek Cibule a česnek Suchá, tmavá a dobře větraná část
Není nutné ze sklepa budovat profesionální chladírnu. Už to, že nepoložíte všechny druhy úrody těsně vedle sebe a sklep občas vyvětráte, řeší část problému.
Poškozené a nahnilé plody nejsou vhodné k dlouhodobému skladování. Pravidelná kontrola přepravek pomůže takové kusy odstranit dřív, než se ztráty ve skladu zvětší. Jablka v bedýnce pravidelně kontrolujte
Do dlouhodobého skladu patří zdravé a nepoškozené plody. Otlačená, prasklá nebo jinak porušená jablka se vyplatí spotřebovat jako první. Jakmile se některý kus začne viditelně kazit, nemá smysl ho nechávat ležet mezi zdravými.
Při sklizni proto pomůže jablka rovnou rozdělit. Jedna skupina na dlouhodobé skladování, druhá na rychlou spotřebu, mošt, kompot nebo pečení. Každých několik dní pak stačí bedýnky projít a podezřelé kusy odebrat.
U malého domácího sklepa je nejpraktičtější pamatovat si hlavně jednu kombinaci: jablka a mrkev dlouhodobě neskladovat pohromadě. U brambor je vliv etylenu složitější a u cibule s česnekem rozhodují hlavně jiné nároky na vlhkost. Jedna místnost tedy posloužit může, ale úrodu je lepší rozdělit než všechno naskládat do jednoho rohu.
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