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Jablka ve sklepě mohou zkrátit životnost zásob kolem nich. Důvod není na první pohled vidět

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Jablka při skladování uvolňují etylen, který může zhoršit chuť mrkve. Jak ve sklepě oddělit ovoce, kořenovou zeleninu, brambory a cibuli.
Sklizená jablka uložená v přepravkách.

Sklizená jablka uložená v přepravkách.

Zdroj: Erwin Lindemann/Wikimedia Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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