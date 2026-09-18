Samsung ukončil podporu hodně oblíbených hodinek. Miliony uživatelů už nedostanou jedinou aktualizaci

Když Samsung v srpnu 2021 představil Galaxy Watch4 a Galaxy Watch4 Classic, šlo o přelomový moment. První hodinky s operačním systémem Wear OS vyvinutým společně s Googlem, konec éry Tizenu, rekordní prodeje. Analytická firma Counterpoint Research tehdy sérii Watch4 připsala nejlepší kvartální dodávky smartwatch v historii Samsungu, přičemž více než 60 procent kusů zamířilo do Severní Ameriky a Evropy. Podíl Wear OS na trhu vyskočil z pouhých 4 na 17 procent za jediný kvartál. Právě tato masová rozšířenost je důvodem, proč se konec podpory týká velkého množství uživatelů po celém světě. Samsung sice přesné číslo aktivních majitelů nikdy nezveřejnil, ale při tehdejším mezikvartálním růstu dodávek o více než 200 procent a globálním trhu přesahujícím 40 milionů kusů za čtvrtletí jde o konzervativní odhad. A právě tito uživatelé se teď ocitají v situaci, kdy jejich hodinky už nedostanou žádnou novou systémovou ani bezpečnostní aktualizaci.
Co přesně Samsung udělal, a co slíbil
V únoru 2022 Samsung oznámil, že vybraná zařízení včetně Galaxy Watch4 a Galaxy Watch4 Classic budou dostávat bezpečnostní aktualizace po dobu až pěti let. Součástí příslibu byly i čtyři generace systému One UI Watch. Jenže aktuální seznam podporovaných wearables na bezpečnostním portálu Samsungu, otevřený v září 2026, už oba modely neobsahuje. Najdete tam Watch5, Watch6, Watch7, Watch8, Watch9, řadu Ultra i cenově dostupné Watch FE. Watch4? Nikde.
Poslední veřejně dohledatelná bezpečnostní várka pro tyto hodinky spadá do srpnového balíčku 2026, publikovaného 4. srpna s následnými úpravami 10. a 14. srpna. Pětiletý cyklus se tak fakticky uzavřel; hodinky byly v prodeji od 27. srpna 2021 a Samsung svůj slib formálně naplnil.
Hodinky se nevypnou, ale bezpečnostní dluh roste
Důležité je říct, co konec podpory neznamená. Watch4 se nevypnou, neztratí párování s telefonem, nepřestanou zobrazovat notifikace ani měřit tep. Základní provoz běží dál, pokud máte kompatibilní telefon s Androidem. Samsung navíc odděluje firmwarové aktualizace hodinek od aktualizací aplikací distribuovaných přes Galaxy Store nebo Google Play, takže třeba Samsung Health nebo jiné aplikace mohou mít vlastní, nezávislý životní cyklus.
Co ale končí definitivně, jsou systémové a bezpečnostní záplaty pro samotný firmware hodinek. A tady začíná problém, který se neprojeví zítra, ale postupně. Konkrétní příklad: v bezpečnostním bulletinu Samsungu z května 2026 byla popsána chyba, která lokálnímu útočníkovi umožňovala spustit libovolný kód se systémovým oprávněním na Galaxy Watch. Záplata existovala, ale jen pro modely, které ji ještě dostaly. Jakákoli podobná zranitelnost objevená odteď už Watch4 neopraví nikdo.
Pro uživatele, kteří hodinky používají hlavně na notifikace, krokoměr a budík, to v praxi znamená minimální bezprostřední riziko. Kdo ale spoléhá na Samsung Pay pro bezkontaktní platby nebo na Samsung Health Monitor pro měření EKG a krevního tlaku (tedy funkce pracující s citlivými finančními a zdravotními daty), ten by měl situaci brát vážněji. Funkčně to zatím běží, ale bez dalších záplat se důvěryhodnost platformy postupně zhoršuje.
Jak je na tom konkurence
Samsung u Watch4 nabídl čtyři generace systému a pět let bezpečnostních aktualizací. Je to málo, nebo hodně? Záleží, s kým srovnáváte.
- Google u Pixel Watch 5 veřejně garantuje alespoň tři roky automatických bezpečnostních aktualizací od prvního uvedení v americkém Google Store. Kratší doba, ale jasně formulovaná.
- Apple pevnou garanci v letech neuvádí vůbec. Z kompatibility jednotlivých verzí watchOS ale lze vyčíst vzorec: watchOS 26 ještě podporoval Apple Watch Series 6, zatímco watchOS 27 už vyžaduje minimálně Series 9. Apple podporu průběžně přehodnocuje po modelech, ne podle předem daného horizontu.
Samsung je tedy v tomto srovnání někde uprostřed; nabídl delší garanci než Google, ale na rozdíl od Applu ji formuloval explicitně, což znamená, že její konec je také explicitní a viditelnější.
Zajímavá je i kuriozita se samotným čipem. Galaxy Watch FE, představené v červnu 2024, používají identický procesor Exynos W920 jako Watch4. Přesto jsou stále v seznamu podporovaných modelů. Důvod je prostý: podpora se řídí životním cyklem konkrétního modelu, ne čipem uvnitř. FE mají pozdější start, a tedy i pozdější konec podpory.
Co dál: vyměnit, nebo počkat?
Samsung na svém českém webu aktuálně nabízí řady Galaxy Watch Ultra2, Watch9 a Watch8 Classic. Watch4 v oficiální nabídce nenajdete. Jako cenově nejdostupnější cestu do podporovaného ekosystému Samsung pozicuje Galaxy Watch FE, které na český trh přišly v červenci 2024 za doporučenou cenu 4 999 Kč.
Kdo chce plnohodnotný upgrade, má na výběr z vyšších řad. Kdo ale Watch4 používá spokojeně a nepotřebuje platby ani pokročilý zdravotní monitoring, nemusí spěchat; hodinky fungují dál, jen s vědomím, že každý měsíc bez záplaty je měsíc, kdy případná nová zranitelnost zůstane neopravená.
Z pohodlného doplňku na zápěstí se tak Watch4 pomalu mění v zařízení s narůstajícím bezpečnostním dluhem. Ne dnes, ne zítra. Ale ten dluh se splácet nebude.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík