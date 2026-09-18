Jak na dokonalé croissanty s vanilkovým krémem: Trik pro každého

Croissanty jsem si dřív občas kupovala v pekárně, nejčastěji celozrnné, protože ty mi prostě chutnají. Jednou mi to ale nedalo a pustila jsem se do sladké verze doma. S vanilkovým krémem, takové, která neurazí nikoho u stolu. Výsledek je křehký, máslový, voní po vanilce a když se těsto průběžně poctivě chladí, dá se zvládnout i bez profi vybavení. Od obyčejného sladkého pečiva se liší hlavně vrstvením s máslem a jemným krémem, díky kterému se hodí ke snídani stejně jako k odpolední kávě.
Největší rozdíl při přípravě udělá dobře
vychlazené máslo a také dostatečné dokynutí před pečením. Když se tyhle dvě fáze nevezmou hopem, croissanty se v troubě hezky rozlistují a máslo neskončí jako loužička na plechu.
Moje rada je obyčejná: Kdo s laminací teprve začíná, neměl by mít v kuchyni zbytečně teplo. U croissantů je chlad skoro stejně důležitý jako váleček. Jakmile máslo měkne víc, než je vám milé, dejte těsto zpátky do lednice. Deset minut pauzy vypadá jako zdržení, ale často zachrání celou várku. Recept na domácí sladký croissant s vanilkovým krémem
Délka pečení: zhruba 18 až 22 minut Počet porcí: asi 10 až 12 croissantů Ingredience pro přípravu Suroviny na křehké těsto 500 g hladké mouky 250 g vody 15 g másla do těsta 80 g cukru 8 g soli 20 g droždí vanilka podle chuti 1 ks vejce na potření Laminace Vanilkový krém 500 ml mléka 2 žloutky 60 g cukru krupice 40 g kukuřičného škrobu 1 ks vanilkového cukru nebo vanilka podle chuti 20 g másla Postup přípravy croissantu s krémem
1. Do mísy dejte
hladkou mouku, cukr, sůl, rozdrobené droždí, vodu, 15 g másla a vanilku. Vypracujte hladké těsto. Hnětení nešiďte, těsto má být pružné a držet pohromadě; většinou to zabere kolem 10 minut.
2. Hotové
těsto zakryjte a nechte kynout asi 1 hodinu. Objem se má viditelně zvětšit, není ale nutné čekat, až bude těsto úplně přefouknuté. Mezitím si připravte máslo na laminaci
3. Vložte ho mezi dva archy pečicího papíru a rozválejte na čtverec přibližně
20 × 20 cm. Pak ho dejte na 30 minut do lednice.
4. Vykynuté
těsto po první hodině přesuňte také na 30 minut do lednice. Tady se spěchání moc nevyplácí. Těsto a máslo by měly mít podobnou tuhost, jinak začne práce drhnout hned při prvním válení.
5. Vychlazené
těsto rozválejte na obdélník asi 20 × 40 cm. Doprostřed položte plát másla, těsto přes něj přeložte a okraje dobře uzavřete, aby máslo při válení nevylézalo ven.
6. Těsto znovu opatrně rozválejte, zhruba na
20 × 40 cm, a složte ho na třetiny. Zabalte ho a vraťte na 30 minut do lednice. Občas se vyplatí zkontrolovat, jestli máslo neteče nebo se nezačíná vpíjet do těsta.
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7. Stejný krok ještě jednou zopakujte. Těsto rozválejte, přeložte na třetiny a znovu ho nechte dalších
30 minut vychladit. Tady se tvoří vrstvy, kvůli kterým je croissant po upečení křehký a listový.
8. Po posledním chlazení rozválejte těsto na plát velký přibližně
40 × 40 cm. Rozřízněte ho napůl, vzniknou dva pruhy 40 × 20 cm. Z nich nakrájejte trojúhelníky se základnou asi 8 cm a výškou 20 cm.
9. Každý trojúhelník lehce natáhněte a zarolujte od širší strany ke špičce. Přeneste je na plech s pečicím papírem, špička má zůstat dole. Nechte je kynout ještě
1,5 až 2 hodiny. Nedokynuté croissanty často pustí při pečení máslo a člověk pak jen kouká na plech a říká si, kde se stala chyba. Ke konci kynutí udělejte vanilkový krém
10. Z větší části
mléka, žloutků, cukru, škrobu a vanilky rozmíchejte hladkou směs. Zbylé mléko zahřejte, přilijte připravenou směs a za stálého míchání vařte do zhoustnutí. Nakonec vmíchejte máslo a krém nechte vychladnout pod fólií.
11. Vykynuté
croissanty potřete rozšlehaným vejcem. Pečte je v troubě předehřáté na 180 °C zhruba 18 až 22 minut, až budou zlaté. Foto: Cooky.cz, Před pečením croissanty potřete rozšlehaným vajíčkem a pečte dozlatova.
12. Upečené
croissanty nechte vychladnout. Až potom je opatrně nařízněte, naplňte vanilkovým krémem a podávejte. Nejlepší jsou v den upečení. Pokud je chcete nechat do druhého dne, skladujte je prázdné v dobře uzavřené nádobě a naplňte je až před servírováním. Foto: Cooky.cz, Croissanty plňte až před podáváním. Foto: Cooky.cz, Varianta plnění croissantů na slano Tipy hospodyňky k přípravě vanilkových croissantů Pokud mají croissanty působit slavnostněji, přidejte k vanilkovému krému pár jahod nebo malin. Ovoce se k máslovému těstu a vanilce hodí úplně přirozeně. Krém patří až do vychladlého pečiva. V teplém croissantu by povolil, těsto by zvlhlo a křehkost by byla pryč. Pro návštěvu můžete udělat menší kousky. Stačí krájet menší trojúhelníky a připravit mini verzi, která se hodí i na dětskou oslavu. Když zůstane trochu vanilkového krému, rozdělte ho do malých skleniček a navrch dejte ovoce. U nás takové zbytky většinou zmizí dřív, než stihnou pořádně vychladnout.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková