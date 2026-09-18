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Bony a klid měl zákaz promítání. Až po zjištění, že díky ilegálnímu promítání jej viděla polovina republiky, dostali povolení

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Kultovní film Bony a klid zachycuje syrový svět veksláků. Natáčení doprovázel dohled státní bezpečnosti, kradené videokazety i tajní zahraniční zpěváci.
Bony a klid

Bony a klid

Zdroj: FOTO:Zdeněk Vávra, distr. AMC
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