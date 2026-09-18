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Energie porazila Mladou Boleslav 4:1, v hlavních rolích byli Jones a Bambula

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Jasným vítězstvím karlovarských hokejistů skončilo jejich dnešní měření sil v mladoboleslavské aréně. Tři body si připsali kanadský útočník Nicholas Jones a Jan Bambula.
Energie porazila Mladou Boleslav 4:1, v hlavních rolích byli Jones a Bambula

Energie porazila Mladou Boleslav 4:1, v hlavních rolích byli Jones a Bambula

Zdroj: HC Energie Karlovy Vary
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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