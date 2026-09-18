Samsung chystá sluchátka, jaká dosud nenabízel. Unikly rendery Galaxy Buds On, jedné věci se vzdaly úplně

Jihokorejský gigant dosud nabízel výhradně špunty mířící do zvukovodu. Galaxy Buds4, Buds4 Pro i starší Buds Live; všechny sdílely princip, kdy se sluchátko usadí v uchu nebo přímo u zvukovodu a snaží se okolní svět ztlumit. Galaxy Buds On jsou něco jiného. Jde o první clip-on open-ear model v historii řady Galaxy Buds, tedy sluchátka, která se připínají k vnějšku ucha a zvukovod nechávají volný. A právě proto u nich Samsung podle všeho úplně vypustil ANC, tedy aktivní potlačení hluku. Funkci, kterou jinak nabízí u každého novějšího modelu řady Buds.
Co přesně uniklo a odkud
Nejdetailnější únik publikoval 10. září 2026 Josh Skinner, známý pod přezdívkou ThatJoshGuy, na webu SammyGuru. Provedl APK teardown aplikace Buds Manager a vytáhl z ní render, systémové ikony i kompletní sadu textových řetězců popisujících funkce. Nebyl to ale první signál; starší systémové assety se objevily už v červenci 2026 a další sada ikon přibyla koncem srpna.
Render ukazuje sluchátko složené ze dvou kulatých modulů spojených zakřivenou silikonovou spojkou. Jeden modul směřuje k uchu a přenáší zvuk, druhý se opírá o vnější stranu boltce a stabilizuje celou konstrukci. Na vnější části je konkávní dotyková plocha pro ovládání. Uniklé materiály zachycují černou variantu, ale návody k nasazení naznačují i bílou. Nabíjecí pouzdro přitom vypadá překvapivě povědomě, připomíná pouzdro řady Buds4. Revoluce se odehrává v samotných sluchátkách, ne v krabičce.
Proč chybí ANC, a proč to dává smysl
U Galaxy Buds4 i Buds4 Pro Samsung nabízí ANC, adaptivní potlačení hluku a 360 Audio s head trackingem. Dokonce i Galaxy Buds Live, které měly otevřenější tvar, Samsung v roce 2020 prodával jako „první otevřená sluchátka s ANC“. U Buds On se ale v uniklých řetězcích po aktivním potlačení hluku ani po 360 Audio nesahá. Ani stopa.
Není to ale ochuzení, je to důsledek toho, k čemu Buds On slouží. Open-ear sluchátka ze své podstaty nepotřebují izolovat. Jejich smysl je opačný: poslouchat hudbu nebo podcast a zároveň slyšet auto za rohem, kolegu v kanceláři nebo dítě v pokoji vedle. Místo ANC Samsung podle úniků vsadil na Auto Volume, který přizpůsobuje hlasitost okolnímu ruchu, a Volume Boost, který zvuk zesílí v hlučnějším prostředí, s upozorněním, že okolí bude slyšet víc z vašeho poslechu. Jiná cesta ke stejnému cíli: zůstat ve světě, ne se od něj odstřihnout.
Funkce, které mají Buds On odlišit
Z teardownu vyplývá poměrně ambiciózní sada funkcí navázaná na ekosystém Galaxy:
- Gesta hlavou – kývnutí pro přijetí hovoru, zavrtění pro odmítnutí. Samsung tuto funkci oficiálně nabízí u Buds4 na zařízeních s One UI 8.5 a novějším; u Buds On ji únik přebírá.
- Gemini a Bixby – spuštění hlasového asistenta hlasem nebo dotykovým gestem. Samsung už loni potvrdil integraci Gemini do Galaxy Buds.
- Hlasové poznámky s přepisem – nahrávka se automaticky převede na text a má být dohledatelná přes Bixby. Vyžaduje One UI 8.5+.
- Pauza přehrávání při usnutí – funkce zastaví hudbu, podcast nebo zvuky na spaní, když telefon rozpozná spánek. Vyžaduje One UI 9.0+. Přesný mechanismus detekce Samsung zatím nepopsal; podle naší dedukce jde spíš o systémový stav spánku v telefonu než o biosenzor ve sluchátkách.
This is what the Galaxy Buds On look like. A white version of these also exist, tho no renders yet. — That Josh Guy (@thatjoshguy69) September 10, 2026
More details over at @sammygurus pic.twitter.com/icMhlEhGQU
Důležitý detail: Buds On nejsou sluchátka s kostním vedením zvuku. Starší ikony i popis konstrukce naznačují klasické OWS s vedením zvuku vzduchem, kde se zvuk směruje k uchu volným prostorem.
Samsung nevstupuje do prázdna
Segment otevřených bezdrátových sluchátek zažívá prudký růst. Podle analytické firmy Omdia překonala OWS sluchátka ve třetím čtvrtletí 2025 hranici 10 milionů prodaných kusů za kvartál, což představuje meziroční nárůst o 69 %. Pro rok 2026 Omdia odhaduje 40 milionů kusů a desetiprocentní podíl na celém TWS trhu. Analytici ze Smart Analytics Global k tomu přidávají, že kategorie open-clip v prvním čtvrtletí 2026 rostla o 87 % meziročně a vstup velkých značek včetně Samsungu má růst dál podpořit.
Konkurence je přitom už na místě. Sony LinkBuds Open s otevřeným kruhovým měničem a adaptivní hlasitostí se v Česku prodávají za 4 999 Kč. Shokz OpenFit s ušním háčkem a technologií DirectPitch nabízí 28 hodin výdrže s pouzdrem za zhruba 3 800 Kč. Samsung proti nim může vytáhnout to, co žádný z konkurentů nemá: hlubokou integraci s One UI, gesta hlavou, Gemini a přepis poznámek přímo ze sluchátek.
Kdy a za kolik
Oficiální datum ani česká cena zatím neexistují, na samsung.cz se Buds On neobjevují. Nejnovější spekulace z července 2026 mluví o uvedení ve čtvrtém čtvrtletí 2026. Pokud Samsung zamíří proti Sony LinkBuds Open a Shokz OpenFit, dá se podle nás čekat cenové pásmo zhruba 4 000 až 6 000 Kč. Kompletní audio specifikace včetně kodeků a přesné výdrže baterie ale potvrzené nejsou. Kdo potřebuje otevřená sluchátka hned, Sony i Shokz jsou prověřené volby. Kdo chce ekosystém Galaxy a nové AI funkce, pro toho má čekání smysl.
Samsung poprvé neřeší, jak odstřihnout svět. Řeší, jak v něm zůstat a přitom poslouchat. Buds On jsou sázka na to, že právě tohle chce stále víc lidí, a čísla z trhu mu dávají za pravdu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík