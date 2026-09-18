Recenze po týdnu na ruce: Google Pixel Watch 5 dostaly 8,3 z 10. Slabinu překvapivě vyřešilo bleskové nabíjení

Google představil Pixel Watch 5 12. srpna 2026 a do prodeje je poslal o osm dní později. Po týdnu každodenního nošení, s neustále zapnutým displejem, sledováním spánku i sportem venku, dorazila první důkladná recenze s výslednou známkou 8,3 z 10. Hodnocení stojí na vynikajícím zpracování, ostrém displeji a softwaru Wear OS 7, ale dolů ho táhnou kratší výdrž 41mm verze, placený AI trenér a některé funkce dostupné výhradně s telefony Pixel. Právě výdrž je onou slabinou: hodinky v praxi vydržely zhruba 30–35 hodin s AOD, což je na novou generaci jen průměr. Jenže pak přijde nabíječka a za 15 minut máte zpět víc než polovinu baterie. Tenhle trik mění celý způsob, jakým o výdrži přemýšlíte.
Kde se vzalo 8,3 z 10 a co skóre srazilo
Recenzní známka nevznikla z jednoho čísla, ale z rozpadu dílčích kategorií. Zpracování dostalo plný počet 10, software rovněž 10, displej 9 a specifikace 8. Balení si vysloužilo solidních 8 bodů. Jenže trojice kategorií skončila na sedmičce: zdraví 7, sport 7 a výdrž 7. Právě tyto tři oblasti stáhly celkový průměr pod devítku.
Recenzent výslovně pojmenoval čtyři hlavní mínusy:
Kratší výdrž 41mm verze – den a kousek, ne bezstarostné dva dny. Placený AI trenér – Google Health Coach vyžaduje předplatné Premium. Část funkcí vyhrazených pro telefony Pixel – odemykání telefonu, automatické zamčení při vzdálení nebo proaktivní asistence fungují jen s Pixelem. Málo konstrukčních změn oproti Pixel Watch 4 – stejný průměr 41 mm, tloušťka 12,3 mm, hmotnost 31 g.
Výsledek 8,3 tedy říká: skvělý produkt s jasně definovanými kompromisy, ne bezkonkurenční vítěz kategorie.
Patnáct minut, které mění pravidla hry
Baterie 41mm verze má kapacitu 332 mAh a
Google oficiálně slibuje až 30 hodin se stále zapnutým displejem. V reálném testu se hodinky pohybovaly kolem 30–35 hodin, tedy den a jednu noc, pokud sledujete i spánek. Na papíře nic oslnivého.
Jenže pak přijde číslo, které celou rovnici převrací. Pixel Watch 5 nabijete na 50 % za přibližně 15 minut, na 80 % za 25 minut a na 100 % za 45 minut.
Google Store CZ navíc uvádí, že 15 minut na nabíječce přidá zhruba 15 hodin používání. V konkrétním testu recenzenta hodinky vyskočily z 27 % na 83 % za pouhých 15 minut, tedy skok o 56 procentních bodů.
V praxi to znamená: položíte hodinky na nabíječku, než se osprchujete, a máte dost energie na celý další den i noc. Krátká výdrž se tak mění z fatální slabiny na zvládnutelný denní rituál. Nabíjení neřeší samotný problém malé baterie, ale radikálně snižuje jeho dopad na každodenní život.
Jak si stojí proti konkurenci
Cenově jsou Pixel Watch 5 a Samsung Galaxy Watch9 40 mm prakticky na stejné startovní čáře:
Parametr Pixel Watch 5 (41 mm) Galaxy Watch9 (40 mm BT) Apple Watch Series 12 Cena v ČR 9 990 Kč 9 999 Kč – Baterie 332 mAh 390 mAh – AOD výdrž až 30 h – – 50 % nabití za ~15 min – – 80 % nabití za ~25 min – ~30 min 100 % nabití za ~45 min ~80 min –
Samsung má větší baterii, ale jeho nabíjení trvá téměř dvakrát déle. Apple Watch Series 12 dosáhnou 80 % za přibližně 30 minut, což je slušné, ale Pixel je v krátkém dobíjení stále nejrychlejší z celé trojice. Pro uživatele, kteří chtějí minimalizovat čas na nabíječce, je to jasný argument.
Oproti vlastnímu předchůdci Pixel Watch 4 se hardwarově prakticky nic nezměnilo: stejný formát, stejná tloušťka, stejná hmotnost, stejný oficiální cíl 30 hodin s AOD. Novinky jsou v softwaru: Wear OS 7, integrace Gemini, zdravotní funkce a přesnější GPS. Pro nový nákup dávají Pixel Watch 5 smysl. Pro majitele čtyřky? Spíš ne.
Co nabíjení nevyřeší: funkce jen pro Pixel a placený kouč
Rychlé nabíjení opraví rytmus používání, ale neodstraní uzamčené funkce. Některé vrstvy integrace fungují výhradně s telefony Pixel:
Watch Unlock – odemykání telefonu hodinkami. Zamčení telefonu při vzdálení – automatické zamčení telefonu při ztrátě spojení. Synchronizace budíků mezi telefonem Pixel a hodinkami. Proaktivní asistence – vyžaduje Pixel Watch 5 spárované s Pixelem 11 nebo novějším.
Uživatel s jiným Androidem nepřijde o základ Wear OS, Google Health ani Gemini, ale přijde o nejhlubší propojení s telefonem.
Pak je tu
Google Health Coach. AI trenér postavený na Gemini nabízí adaptivní kondiční plány, detailní statistiky spánku, proaktivní přehledy a denní zpětnou vazbu. Oficiální cena činí 9,99 USD měsíčně nebo 99 USD ročně; přesnou korunovou částku je potřeba ověřit přímo v aplikaci. Gemini na hodinkách češtinu podporuje, dostupnost Google Health Premium v ČR je potvrzená, ale plnou lokalizaci všech AI výstupů do češtiny je rozumné ověřit v praxi.
Za zmínku stojí ještě jedna věc: Google u Pixel Watch 5 pokračuje v architektuře umožňující výměnu displeje a baterie. V segmentu chytrých hodinek, kde se většina modelů po dvou letech stává elektronickým odpadem, je to relevantní konkurenční výhoda.
Komu dávají smysl a komu ne
Pixel Watch 5 cílí na uživatele Androidu, kteří chtějí elegantní Wear OS hodinky s Google službami, zdravotním sledováním a AI na zápěstí. Kdo hledá vícedenní výdrž bez přemýšlení o nabíječce, bude zklamaný, 41mm verze je a zůstává jednodenní záležitostí. Ale kdo si zvykne na patnáctiminutový rituál u nabíječky, dostane za 9 990 Kč hodinky s nejlepším softwarem ve třídě a zpracováním, které si zaslouží plný počet bodů.
Pixel Watch 5 nejsou generační revoluce. Jsou to hodinky, které si uvědomily, že problém nemusíte vyřešit, stačí ho udělat neviditelným.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík