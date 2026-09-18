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Recenze po týdnu na ruce: Google Pixel Watch 5 dostaly 8,3 z 10. Slabinu překvapivě vyřešilo bleskové nabíjení

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Pixel Watch 5 nabíjí polovinu kapacity za pouhých 15 minut. A právě to z průměrné výdrže baterie dělá problém, se kterým se dá žít.
Chytré hodinky Google Pixel Watch 5

Chytré hodinky Google Pixel Watch 5

Zdroj: Google
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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