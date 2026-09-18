Kdo je osudová žena herce Josefa Poláška? Sympatickou varhanici Michaelu si vzal hned dvakrát

Herec Josef Polášek baví diváky v mnoha komediálních rolích, v soukromí ale sází na naprostou rodinnou stabilitu. Své štěstí našel po boku manželky Michaely, se kterou vychovali tři děti a společně čelí i náročným životním zkouškám. Pro představitele nezapomenutelných rolí zůstává láska k vlastní ženě tím nejdůležitějším bodem celého vesmíru.
Osudové setkání u varhan
Klíčový okamžik jeho života se odehrál nenápadně na absolventském představení společné kamarádky. Budoucí paní Polášková tam tehdy hostovala jako hráčka na varhany a mladého studenta herectví okamžitě okouzlila. Zaujala ho nejen svým zjevem, ale také drobným detailem v podobě sponky do vlasů přivezené z Francie. Josef Polášek tehdy bojoval s ostychem a netroufal si ji napřímo oslovit. V duchu si hned maloval společnou budoucnost a cítil, že se dívá na svou budoucí ženu.
Své pocity z tohoto osudového večera popsal později velmi barvitě. „Říkal jsem si, kdybych tak byl nějakou částí těch varhan,“ svěřil se před časem Polášek v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Dvojice se skutečně dala dohromady a o několik let později slavila svatbu. Manželství jim funguje naprosto spolehlivě a paní Michaela se úspěšně věnuje profesi profesionální varhanice. Po dvaceti letech společného soužití se manželé dokonce rozhodli svůj slib obnovit a uspořádali si druhou svatbu.
Recept na rodinnou spokojenost
Dlouholetý vztah považuje za svůj největší životní úspěch. „Pro mě je štěstí mít rád svoji ženu i po dvaceti letech,“ popsal svůj pohled na svět před lety v rozhovoru pro Deník.cz. Doma u rodiny nachází absolutní útočiště a s oblibou pro své nejbližší peče pšeničnožitný chléb. Velkou rodinu tvoří ještě dva synové a dcera Alžběta, která manžele naučila zvládat nelehké chvíle. Společně totiž museli od začátku čelit jejím vážným zdravotním komplikacím v podobě těžké srdeční vady.
Kvůli dceřinu zdraví celá rodina pravidelně vyráží na dlouhé léčebné pobyty do lázní. Snaží se tam trávit co nejvíce času pohromadě a s radostí vyrážejí na výlety na kolech. Manželka si na tyto cesty dokonce vozí elektrické varhany, aby mohla neustále cvičit. Polášek si v tomto ohledu pracovní kalendář naplno přizpůsobuje rodinným potřebám a z lázní na svá divadelní představení často jen odskakuje. Vzájemná podpora funguje u Polášků naprosto bezchybně a všechny těžkosti snášejí společně.
Útěky do severské samoty
Když dětem odrostly dětské střevíce, manželé si našli nový způsob společného odpočinku. Nejraději ze všeho vyrážejí na poznávací cesty vyloženě jen ve dvou. Pořídili si prostorné auto uzpůsobené k přespávání a zamilovali si tiché cesty po Evropě. Jejich absolutní srdcovkou se stalo rovinaté Dánsko, které křížem krážem projeli už několikrát. Oceňují tamní klid a krátké vzdálenosti, díky kterým se mohou bez stresu přesouvat od pobřeží k pobřeží přesně podle své aktuální nálady.
Své cesty ve dvou vnímají jako nesmírně důležitý prvek udržování hezkého vztahu. V rodinném kruhu těmto výletům dokonce s nadsázkou říkají svatební cesty. Herec totiž k životu nutně potřebuje i trochu klidu a nevyhledává masovou společnost. Místo víkendů v přeplněných chatových osadách plných dalších lidí dává přednost absolutní samotě s vlastní ženou. Volný čas mimo divadlo a televizní kamery chce trávit v tichu a bez nutnosti neustále s někým nezávazně komunikovat.
Záměna s filmovým záletníkem
V osobním životě naprosto ctí věrnost, na filmovém plátně si vyzkoušel zcela opačnou roli. Ztvárnil hlavního hrdinu v komedii František je dě*kař a diváci si ho s postavou chronického sukničkáře často spojovali. Jednou si s manželkou vyrazili na oběd a zůstali v restauraci jen s dalším cizím párem. Když obě ženy odešly od stolu, cizí muž k herci rychle přiběhl. „Nic si z toho nedělejte, já jsem taky dě*kař,“ pobavil diváky pořadu 7 pádů historkou. V realitě však herec podobné sklony nemá a nikdy ho netrápila ani obyčejná žárlivost.
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