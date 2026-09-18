Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Říkají mu Napoleon: Pod Vasseurem se třese židle, tvrdí Terruzzi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Situace ve Ferrari není dobrá. Katastrofální Monza působí jako rozbuška, která odhalila vnitřní neshody mezi jezdci, ale také ve vedení. Otázkou zůstává, jak to v Maranellu vyřeší.
Říkají mu Napoleon: Pod Vasseurem se třese židle, tvrdí Terruzzi

Říkají mu Napoleon: Pod Vasseurem se třese židle, tvrdí Terruzzi

Zdroj:
Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Pro Antonelliho je největší hrozbou McLaren, naznačuje Rosberg
Pro Antonelliho je největší hrozbou McLaren, naznačuje Rosberg
Rozhovor s Maxem Karhanem: Snažím si poslední závody užít, doufám v zázrak
Rozhovor s Maxem Karhanem: Snažím si poslední závody užít, doufám v zázrak

​Český závodník Max Karhan působí již třetím rokem v šampionátu F4 CEZ za tým Jenzer Motorsport a vedle...

Antonelli pobláznil Itálii. A co otázka: Mercedes, nebo Ferrari?
Antonelli pobláznil Itálii. A co otázka: Mercedes, nebo Ferrari?

Andrea Kimi Antonelli prožívá průlomovou sezónu a po triumfu v Monze se stal prvním Italem po 66 letech,...

Norris před sprintovým Monakem: Budeme muset více riskovat
Norris před sprintovým Monakem: Budeme muset více riskovat

Kalendář F1 pro rok 2027 přinese 24 závodů a rekordních 10 sprintových víkendů, přičemž sprint se nově...

Brundle by v Aston Martinu vyměnil Alonsa za mladé jezdce
Brundle by v Aston Martinu vyměnil Alonsa za mladé jezdce

Fernando Alonso podle Martina Brundla stále patří mezi špičkové jezdce, přesto by Brit v Aston Martinu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.