Tříbarevné řezy s jemným krémem: Oblíbený moučník na plech, který zaujme vzhledem i vyváženou chutí

Vypadá o něco slavnostněji než obyčejná buchta na plech, ale práce navíc kolem něj moc není. Tříbarevné řezy peču hlavně tehdy, když je chuť na tvarohový moučník, který zůstane vláčný i druhý den a při krájení se nerozsype na talíř. Dole je kakaové těsto, uprostřed jemná tvarohovo-pudinková vrstva a navrch přijde světlé lité těsto. Po rozkrojení to vypadá docela pěkně, skoro jako by s tím bylo víc práce, než ve skutečnosti je.
Na tomhle
moučníku mám ráda, že se na jednom plechu potkají dvě těsta, ale pořád jde o recept bez složitého vymýšlení. Kakaový spodek je pevnější a drží tvar, tvarohový střed díky pudinku zůstane jemný a vrchní světlá vrstva celý moučník uzavře. Lepší je péct ho pomaleji, žádný spěch. Prostředek se tak stihne dopéct a povrch jen lehce chytí barvu, místo aby zbytečně ztmavl.
Můj tip zní: S nožem počkejte, až moučník opravdu vychladne. Teplý tvarohový střed se rád sveze stranou a hezký řez je pak pryč během vteřiny. Tříbarevné řezy patří mezi poctivé plechové moučníky
Tříbarevné řezy se v domácích sešitech s recepty objevují už dlouho, jen pokaždé v trochu jiné podobě. Základ ale bývá stejný: tmavé spodní těsto, světlá tvarohová náplň a světlý vršek. Tak se pečou i v běžných rodinných verzích. Někde je spodní díl hutnější kakaové těsto s tukem, jinde se do prostřední vrstvy přidává pudink, aby tvaroh lépe zpevnil a při krájení se tolik nemačkal. Recept na jemné tříbarevné řezy s tvarohem
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 45-50 minut Teplota trouby: 150 °C Počet porcí: 20 až 24 kousků Ingredience pro přípravu Suroviny na kakaové těsto 300 g polohrubé mouky 100 g moučkového cukru 100 g másla 2 lžíce kakaa 1 vejce 1/2 balení prášku do pečiva 3 lžíce vody Tvarohová náplň 500 g tvarohu 1 balení vanilkového pudinku cukr podle chuti mléko na uvaření pudinku podle návodu na obalu Horní světlé těsto 3 vejce 200 g cukru krupice 1 dl rostlinného oleje 5 lžic vody 250 g polohrubé mouky 1/2 balení prášku do pečiva Postup přípravy vláčných tříbarevných řezů
1. Nejdřív zapněte troubu. Nastavte ji na
150 °C a nachystejte plech s vyšším okrajem. Můžete ho vymazat tukem a vysypat moukou, případně vyložit pečicím papírem. S papírem se pak krajní kousky dobývají ven o něco snáz.
2. Do mísy dejte
polohrubou mouku, moučkový cukr, máslo, kakao, vejce, prášek do pečiva a vodu. Rukou nebo vařečkou zpracujte pevnější těsto. Mělo by držet pohromadě, ale nemá se nepříjemně lepit na prsty.
3. Hotové
kakaové těsto namačkejte na dno plechu. Trochu si pohlídejte rohy a okraje, tam bývá vrstva snadno slabší a při pečení pak chytá rychleji než střed. Uvařte vanilkový pudink podle návodu na sáčku
Papouškova buchta z pudinkového těsta je barevná klasika předávaná z generace na generaci
4. Do ještě teplého pudinku vmíchejte nebo krátce zašlehejte
tvaroh a oslaďte podle chuti. Náplň má být hladká a spíš pevnější, ne řídká jako omáčka.
5.
Tvarohovo-pudinkovou náplň nalijte na kakaový základ a stěrkou ji rozetřete ke krajům. Tady není kam spěchat. Spodní těsto je dost pevné, takže se při roztírání většinou netrhá ani necestuje po plechu.
6. Na horní těsto vyšlehejte
vejce s cukrem krupice, až směs zesvětlá a trochu nabude. Potom přilévejte olej a vodu. Raději postupně, po menších dávkách, těsto pak zůstane příjemně lehké.
7. Nakonec vmíchejte
polohrubou mouku promíchanou s práškem do pečiva. V téhle fázi už není potřeba těsto dlouho šlehat. Stačí, aby se mouka spojila a nezůstaly suché hrudky.
8.
Světlé těsto nalijte na tvarohovou vrstvu. Lžící nebo stěrkou ho opatrně rozhrňte po povrchu, aby se vrstvy zbytečně nesmíchaly. Když nebude povrch úplně rovný, nic se neděje, v troubě se ještě usadí.
9. Plech vložte do trouby a pečte přibližně
45 až 50 minut. Povrch má jen lehce zezlátnout. Střed zkuste jemným dotykem, neměl by se pod prsty třást jako nedopečený krém.
10. Upečené
tříbarevné řezy nechte úplně vychladnout. Teprve potom je krájejte na kostky nebo užší řezy a podávejte ke kávě, čaji, případně jen tak na talířek. V chladu vydrží do druhého dne bez potíží a často jsou po odležení ještě lepší. Rady z domácí kuchyně ke tříbarevným řezům Pokud chcete výraznější kakaový spodek, přidejte do spodního těsta ještě půl lžíce kakaa. S větším množstvím už opatrně, těsto by mohlo být po upečení zbytečně suché. Tvarohovou náplň není nutné sladit automaticky hodně. Horní těsto je sladší samo o sobě, takže prostřední vrstva může zůstat klidně jemnější. Po upečení dejte moučníku čas. Když opravdu vychladne, krájí se čistěji a barevné vrstvy mnohem líp vyniknou. Jestli mají řezy působit trochu svátečněji, poprašte je po vychladnutí zlehka moučkovým cukrem. Drobná věc, ale na talíři je to znát.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková