Sparta na ledě Kladna prohrála 2:3 po samostatných nájezdech

Kladno hnané vyprodaným hledištěm vstoupilo do utkání lépe. Spartu nastartovala Hykova šance, který sám před Brízgalou selhal, a první přesilová hra. Domácí brankář v ní držel Pražany v šachu, zlikvidoval Chlapíkův pokus i následnou Špačkovu dorážku. Po půlce první třetiny hosté přežili oslabení a brzy nato udeřili. Rána Mikaela Seppäläho sice minula tyčku, ale od zadního mantinelu se odrazila k volnému Řepíkovi, který zamířil do odkryté branky.
Druhá dvacetiminutovka začala opatrněji, ani Sparta nehýřila aktivitou, přesto mohla navýšit skóre. Blümelův pokus narazil na horní tyčku. Domácí se pak tlačili za vyrovnáním, zblízka zakončovali Hlava a Forman.
Fanoušci Rytířů se dočkali až v přesilové hře, kterou jejich tým využil pouhých šest sekund před jejím vypršením. Agilní Hlava parádní zadovkou přes brankoviště uvolnil na druhé tyčce Konečného, který zavěsil, než se stihl Kovář přemístit. Těsně před pauzou nejdřív spálil šanci hostující Sirota a pak za Středočechy také Audette.
Ve třetí třetině Kladno skóre obrátilo, do sólového nájezdu se dostal Kelly Klíma a zakončil ho mazáckou kličkou do bekhendu, takže brankář Kovář neměl nárok. Sparta mohla brzy srovnat, jenže Vesalainenem trefil jen tyčku. Šance střídala šanci, Rytíři ujeli do přečíslení tří na dvou, jenže Marcelovo zakončení se neujalo.
Domácí mohli navýšit v přesilové hře i po ní, kdy Hlava uvolnil Kubíka, toho však před odkrytou brankou soupeř zpacifikoval. Sparta dvě minuty před koncem odvolala brankáře a radovala se 23 sekund před koncem třetí části. V závaru se prosadil Shore. Ještě v posledních vteřinách domácí mohli rozhodnout, Kovář spršce střel odolal.
Prodloužení zápas nerozuzlilo, největší příležitosti měl sparťan Špaček, a tak rozhodly až nájezdy. Za Spartu se prosadil jen Shore, za domácí Pietroniro a Kelly Klíma.
Rytíři Kladno - HC Sparta Praha 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)
Branky a nahrávky: 39. Konečný (Hlava, F. Přikryl), 45. Kelly Klíma, rozhodující sam. nájezd Kelly Klíma - 16. Řepík (M. Seppälä, M. Špaček), 60. Shore (Chlapík, Krejčík). Rozhodčí: Barek, Květoň - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Diváci: 5200 (vyprodáno).
Kladno: Brízgala - M. Jandus, Kempný, Westerlund, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, Michal Houdek - Ojamäki, F. Přikryl, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, M. Marcel - Hlava, Konečný, Adam Kubík - Ryšavý, Lisler, M. Forman - od 21. navíc M. Procházka. Trenér: R. Rulík.
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Mašín, M. Seppälä, Krejčík, Knot, Sirota, Tomov - Chlapík, Shore, Blümel - P. Kousal, M. Špaček, Řepík - Sekáč, Vesalainen, Hyka - K. Hrabík, O. Najman, Dzierkals. Trenér: P. Augusta.