Liberecký kraj připravuje rozšíření Domova a Centra aktivity Hodkovice nad Mohelkou na Liberecku, náklady projektanti odhadli na víc než 250 milionů korun. Domov je určen klientům s mentálním a kombinovaným postižením, a osobám s chronickým onemocněním.
Liberecký kraj rozšíří za 250 milionů domov pro postižené v Hodkovicích
Zdroj: Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace Hodkovice nad Mohelkou
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