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Liberecký kraj rozšíří za 250 milionů domov pro postižené v Hodkovicích

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Liberecký kraj připravuje rozšíření Domova a Centra aktivity Hodkovice nad Mohelkou na Liberecku, náklady projektanti odhadli na víc než 250 milionů korun. Domov je určen klientům s mentálním a kombinovaným postižením, a osobám s chronickým onemocněním.
Liberecký kraj rozšíří za 250 milionů domov pro postižené v Hodkovicích

Liberecký kraj rozšíří za 250 milionů domov pro postižené v Hodkovicích

Zdroj: Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace Hodkovice nad Mohelkou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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