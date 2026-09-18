Bývalá fotbalistka Slovácka zemřela v pokročilém těhotenství. Přišla si zacvičit a už ji nenašli při vědomí

To, co následovalo v příštích dnech, odhalilo zvláštní kontrast: vlnu upřímného smutku na jedné straně a naprosté ticho kolem nejdůležitější otázky na straně druhé. Univerzita Tulsa, kde její manžel John Beckley trénuje outside linebackers, uspořádala pietní setkání. Trenér Binghamtonu mluvil o nejtěžším týdnu v historii programu. Soudní lékařství okresu Tulsa ale jen oznámilo, že výsledky testů mohou být hotové za tři až šest měsíců. Proč osmadvacetiletá bývalá profesionální sportovkyně zemřela při rutinním pohybu, zatím neví, nebo aspoň veřejně neříká, nikdo.
Ráno, které skončilo tichem
O okolnostech posledních minut Kayly Saagerové-Beckleyové je veřejně známo překvapivě málo. Šlo o „akutní zdravotní příhodu“ při cvičení, řekl na pondělní tiskové konferenci 14. září hlavní trenér Tulsy Tre Lamb. Konkrétní typ aktivity, přesné místo (posilovna, hřiště, venkovní trasa) ani jméno člověka, který ji našel, nikdo nezveřejnil. Potvrzené je jediné: přibližně deset minut po začátku cvičení už nereagovala.
Lamb na tiskové konferenci požádal o modlitby za rodiny Saagerových a Beckleyových. Tým oznámil, že hráči nastoupí v sobotním zápase 19. září s památečním samolepicím symbolem na helmách. Víc se z oficiálních úst Tulsy nedozvěděli ani novináři.
Střelkyně z Long Islandu, která zamířila do Uherského Hradiště
Kayla Saagerová pocházela z East Islip na Long Islandu. Na Binghamton University přišla jako útočnice a za dvě sezony nastřílela 22 gólů, číslo, které ji řadilo mezi nejnebezpečnější hráčky celého programu. Její profil na webu Binghamtonu zmiňuje i předchozí zastávky na West Virginia a NC State.
Po ukončení univerzitní kariéry zamířila do Evropy. Profesionální angažmá v 1. FC Slovácko z ní udělalo jednu ze zahraničních posil moravského klubu. Přesnou herní bilanci z české sezony se nám v otevřených zdrojích nepodařilo dohledat a ani důvod, proč se po jediné sezoně vrátila do Států, nikdy veřejně nevysvětlila. Zpět v Americe se přesunula do trenérských a skautských rolí, nejprve na Troy University, později v prostředí kolem programu Tulsa, kde potkala Johna Beckleyho.
Co zatím chybí, a proč to chybí
Saagerová-Beckleyová byla v době smrti těhotná. Čekala první dítě, dceru, které s manželem vybrali jméno Sawyer. Gestační týden nebyl veřejně upřesněn. Stejně tak se nám v autoritativních zdrojích nepodařilo ověřit, zda nenarozená dcera přežila; sekundární weby uvádějí protichůdné informace, žádná z nich nemá oporu v rodinném, nemocničním ani úředním vyjádření.
Příčina smrti zůstává otevřená. Podle informací citovaných z kanceláře soudního lékařství okresu Tulsa může dokončení všech testů trvat tři až šest měsíců. Jakákoli konkrétní diagnóza (srdeční selhání, komplikace těhotenství, cokoli dalšího) by teď byla čistá spekulace.
Obecně přitom platí, že cvičení v těhotenství není samo o sobě rizikové. CDC doporučuje zdravým těhotným ženám alespoň 150 minut středně intenzivní aerobní aktivity týdně a u sportovkyň zvyklých na vyšší zátěž připouští i intenzivnější režim po konzultaci s lékařem. Jenže obecné doporučení nic neříká o jednom konkrétním ránu v Tulse.
Reakce: dvě univerzity truchlí, Slovácko mlčí
Binghamton reagoval jako první. Už 10. září program zveřejnil kondolenci, a když o tři dny později Bearcats prohrály s Cornellem 0:1, trenér Neel Bhattacharjee na tiskovce mluvil o „těžkém týdnu“ pro celý tým. Tulsa přidala pietní vzpomínku a symbolickou poctu na helmách.
Z českého Slovácka se nám do doby přípravy tohoto textu nepodařilo dohledat žádné samostatné oficiální vyjádření, ani na klubovém webu, ani na sociálních sítích. Je možné, že klub reagoval interně nebo že zpráva v moravském zázemí jednoduše nezarezonovala se stejnou silou jako v americkém univerzitním fotbale, kde byla Beckleyová součástí každodenního života programu.
Časová osa posledních dnů září 2026 tak vypadá takto: středa 9. září, úmrtí; čtvrtek 10. září, kondolence Binghamtonu; sobota 13. září, pietní zmínka po zápase s Cornellem; pondělí 14. září, tisková konference Lamba; středa 16. září, aktualizace s vyjádřením soudního lékařství.
Osmadvacetiletá žena, dvacet dva gólů v NCAA, sezona v české lize, manželství s trenérem, jméno pro dceru, které už bylo vybrané. A pak deset minut ticha v tulském ránu, po kterém zatím nikdo nedokáže říct proč.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle