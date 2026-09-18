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Bývalá fotbalistka Slovácka zemřela v pokročilém těhotenství. Přišla si zacvičit a už ji nenašli při vědomí

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Ve středu 9. září 2026 krátce po sedmé ráno přestalo v Tulse bít srdce Kayly Saagerové-Beckleyové. Bývalá útočnice 1. FC Slovácko a střelecká opora univerzitního programu Binghamton byla nalezena bez reakce zhruba deset minut poté, co začala cvičit. Příčinu smrti dosud nikdo veřejně nepotvrdil.
Bývalá fotbalistka Slovácka zemřela v pokročilém těhotenství. Přišla si zacvičit a už ji nenašli při vědomí

Bývalá fotbalistka Slovácka zemřela v pokročilém těhotenství. Přišla si zacvičit a už ji nenašli při vědomí

Zdroj: Troy University Atheltics
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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