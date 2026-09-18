Křupavé šátečky z listového těsta s jemným tvarohem a ovocnou marmeládou

Když dostanu nečekanou chuť na něco
sladkého ke kávě nebo se ohlásí neohlášená návštěva, je v mé lednici naprostý záchranář. Tyhle nadýchané listové těsto plněné poctivým šátečky tvarohem a kapkou sladké jsou dokonalým důkazem toho, že ty největší dobroty bývají často ty nejjednodušší. Lístkující se marmelády křupavé těsto propletené s krémovou náplní a ovocnou tečkou si zamiluje každý od prvního kousnutí.
Příprava je tak blesková, že než se vám uvaří voda na kávu a provoní se kuchyň, máte naplněno a plech už putuje do horké trouby.
Můj tip zní: Do tvarohové náplně vždy přimíchejte trošku kukuřičného škrobu nebo vanilkového pudinku a používejte výhradně tvaroh v kostce. Tvaroh tak během pečení zpevní, nevyteče na plech a šátečky zůstanou krásně plné a šťavnaté. Recept na křupavé tvarohové šátečky s marmeládou z listového těsta
Celkový čas přípravy a pečení: 40 minut Ingredience potřebné k přípravě 500 g chlazeného listového těsta (2 balení) 250 g tučného tvarohu v kostce 1 žloutek 1 balíček vanilkového cukru 2 lžíce moučkového cukru 1 lžíce kukuřičného škrobu (nebo vanilkového pudinkového prášku) 100 g husté ovocné marmelády (např. meruňkové nebo rybízové) 1 vejce (na potření) 2 lžíce moučkového cukru (na závěrečné posypání) Postup při přípravě šátečků s tvarohovou náplní
1. V misce smíchejte
tučný tvaroh v kostce se žloutkem, vanilkovým cukrem, moučkovým cukrem a kukuřičným škrobem do hladkého krému po dobu 5 minut.
2. Chlazené
listové těsto rozbalte na pracovní plochu a rádýlkem nebo nožem ho nakrájejte na 12 stejně velkých čtverců po dobu 5 minut.
3. Do středu každého čtverce položte
1 lžíci tvarohové náplně a navrch přidejte 1 lžičku husté ovocné marmelády.
4. Protilehlé rohy čtverců spojte k sobě do tvaru šátečku a okraje prsty nebo vidličkou pevně stiskněte po dobu
10 minut, aby náplň při pečení nevytekla.
5. Připravené šátečky skládejte na plech vyložený pečicím papírem s rozestupem
3 cm.
6. V hrníčku rozšlehejte
vejce a mašlovačkou jím potřete povrch všech šátečků po dobu 2 minut.
7. Plech vložte do trouby předehřáté na
200 stupňů a pečte do zlatova a lístkování po dobu 15 minut.
8. Upečené šátečky nechte na mřížce chladnout po dobu
10 minut a před podáváním je štědře zaprašte moučkovým cukrem. Zdroj: Kouzlíme v kuchyni, Šátečky Tipy redakce: Tvaroh v kostce obsahuje výrazně méně vody než tvaroh ve vaničce, díky čemuž z těsta během pečení nevytéká a drží tvar. Přidání kukuřičného škrobu do náplně zaručí, že tvaroh zůstane po upečení nádherně vláčný a krémově zpevněný. Pečení na vyšší teplotu 200 stupňů je pro listové těsto klíčové, aby se tuk ve vrstvách rychle odpařil a těsto krásně lístkovalo. Hustá marmeláda s vyšším podílem ovoce zajistí, že se náplň nesmísí s tvarohem a zachová si výraznou nakyslou chuť. Pevné stisknutí okrajů prsty namočenými v rozšlehaném vejci vytvoří spolehlivý uzávěr, který udrží veškerou náplň uvnitř.
Šátečky z listového těsta plněné hustým vanilkovým pudinkem a ovocem: Rychlé pečení, sladké čekání
Úžasně tvarohové: šátečky z listového těsta s krémem a ovocem
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková