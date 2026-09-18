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Křupavé šátečky z listového těsta s jemným tvarohem a ovocnou marmeládou

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Upečte si křupavé šátečky z listového těsta plněné tvarohem a marmeládou! Rychlý sladký moučník na 12 kusů připravíte při 200 stupních za 40 minut.
Obrázek k receptu na šátečky z listového těsta

Obrázek k receptu na šátečky z listového těsta

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na šátečky z listového těsta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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