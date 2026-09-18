Nepečené lotuskové řezy: Osvěžení pro víkendové odpoledne a rychlou návštěvu

, oficiálně Sušenky Lotus Lotus Biscoff, patří mezi křupavé karamelové sušenky, které si lidé na celém světě oblíbili hlavně kvůli typické skořicovo-karamelové chuti. Nejspíš jste je už někdy přikusovali ke kávě nebo k čaji. Zkuste je ale tentokrát poskládat do jednoduchých řezů. Nepečou se, práce kolem nich není mnoho a krém stojí jen na smetaně ke šlehání, a malém množství moučkového cukru. mascarpone Karamelové sušenky Lotus se postarají o výraznou chuť i vzhled. V lednici změknou, nasáknou krémem a nakonec vypadá o dost pracněji, než jaký ve skutečnosti je. dezert
Když se to nepřežene s množstvím
krému ani se sušenkami, řezy drží tvar docela poslušně, ale nejsou těžké. U nás se podobné krájejí hlavně o víkendu, když má přijít návštěva. Často je připravím už večer. Druhý den se jen vytáhne forma z lednice, otře se nůž a může se servírovat. moučníky
Můj tip zní: Chlazení neodbývejte. Nejlépe funguje celá noc v lednici. Teprve po odležení se ze sušenek a krému stane měkký, kompaktní dezert, který se zbytečně nedrolí a při krájení nepůsobí suchý. Proč lotuskové řezy fungují tak dobře
z karamelových sušenek už v domácích kuchyních pevně zůstaly. Kdo někdy hledal recept na Lotus řezy, pravděpodobně narazil pořád na stejný základ: Nepečené řezy vrstvu sušenek, jemný krém a několik hodin v chladu. Někdo přidává mascarpone, jiný si vystačí se šlehačkou, občas se objeví i zakysaná smetana. Dá se to upravit podle chuti i podle toho, co zrovna čeká v lednici. Recept na rychlé lotuskové řezy se šlehačkovým krémem
Počet porcí: 12 až 16 kousků Ingredience pro přípravu 2 balení sušenek Lotus 2 kelímky smetany ke šlehání 33 % 2 balení mascarpone 100 g moučkového cukru 3 kusy sušenek Lotus na posyp 2 lžíce nasekaných ořechů, nemusí být Postup přípravy řezů z Lotus sušenek
1. Připravte si hranatou formu nebo menší plech. Pokud chcete řezy později vytahovat bez nervů, vyložte dno i boky
pečicím papírem.
2. Do větší mísy dejte dobře vychlazené
mascarpone, smetanu ke šlehání a moučkový cukr. Šlehejte je dohromady. Nejdřív chvilku pomaleji, potom do zhoustnutí. Krém má držet, ale neměl by být přešlehaný.
3. Na dno formy poskládejte první vrstvu
sušenek Lotus. Snažte se zakrýt plochu rovnoměrně, u krajů sušenky klidně opatrně nalámejte.
4. Na sušenky rozetřete část
šlehačkového krému. Vrstva nemusí být přehnaně vysoká. Důležité je, aby krém došel až ke krajům.
5. Přidejte další vrstvu
sušenek a zase krém. Podle velikosti formy obvykle vyjdou 2 až 3 vrstvy sušenek, mezi nimi krém.
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6. Na vršek si nechte trochu větší porci
krému. Povrch uhlaďte stěrkou, případně obyčejnou lžící. Posyp se pak lépe chytí a řezy po nakrájení vypadají úhledněji.
7. Odložené
3 sušenky Lotus rozmixujte nebo rozdrťte najemno a smíchejte s trochou nasekaných ořechů. Ořechy můžete vynechat, ale jemné křupnutí k tomuhle dezertu sedí.
8. Směsí posypte celý povrch řezů. Formu zakryjte a dejte do lednice nejméně na
8 hodin, ideálně ale přes noc.
9. Dobře vychlazené lotuskové řezy krájejte ostrým nožem na kostky nebo obdélníky. Podávejte je studené ke kávě. Zbytek vraťte do lednice a snězte nejlépe do
2 dnů. Foto: Cooky.cz, Lotuskové řezy krájejte dobře vychlazené. Rady hospodyňky k lotuskovým nepečeným řezům Pokud chcete krémovější dezert, nešetřete tolik vrstvou krému. U těchto řezů se o něco vyšší krémová část většinou vyplatí. Smetanu i mascarpone nechte v lednici opravdu až do chvíle, kdy je budete šlehat. Studené suroviny se chovají spolehlivěji a krém pak lépe drží.
Na krájení se mi nejvíc osvědčil dlouhý nůž. Po každém řezu ho otřu. Je to maličkost, ale na hotových řezech je rozdíl vidět.
Chcete-li výraznější vůni posypu, nasekané ořechy krátce nasucho opražte na pánvi a nechte je úplně vychladnout. Stačí minuta nebo dvě, déle bych je nenechávala.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková