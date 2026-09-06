Svěží mandarinkové řezy se smetanovým krémem a posypané čokoládou

Mandarinky se u nás doma neobjevují jen v misce na stole, ale dost často i na plechu. Tenhle mandarinkový moučník peču často a to hlavně, když dostaneme chuť na něco svěžího, nenáročného a přitom hezkého ke kávě. Odlišuje ho rychlý krém, do něhož přijde i šťáva z mandarinek, takže výsledek zůstává vláčný, jemný a bez zbytečného čekání.
, pár základních surovin a Hrnek hotovo. Přesto nepůsobí lacině ani fádně. Díky oleji a mléku vydrží vláčný i druhý den, což je přesně ten typ drobnosti, která se doma počítá. A krém? Ten je přesně z kategorie „rychle smíchat a natřít“. Všechno se spojí v jedné nádobě, bez velkého obřadu.
Můj tip: Pokud chcete moučník výraznější, nechte ho po natření krémem aspoň dvě hodiny v chladu. Chutě se propojí a mandarinky v krému budou víc znát. Mandarinky v moučnících mají extra postavení
Mandarinky si člověk často spojí hlavně se zimou a vánoční mísou na stole. V ale umí udělat službu po celý rok. Mají dezertech svěží chuť, příjemnou kyselost a jemnou sladkost, takže moučník nepůsobí těžce. A to je důvod, proč se objevují jak v jednoduchých domácích řezech, tak v efektnějších obrácených koláčích. Recept na vláčný mandarinkový moučník s rychlým krémem
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: cca 30 minut Teplota trouby: 160 °C Počet porcí: 12 až 16 kousků Ingredience, které budeme potřebovat Suroviny na těsto 1,5 hrnku polohrubé mouky 1 hrnek cukru 1/2 hrnku mléka 1/2 hrnku oleje 2 ks vajec 1 balení prášku do pečiva Krém 2 malé plechovky mandarinek v nálevu 1 kelímek smetany ke šlehání 1 balení ztužovače smetany 1 balení pudinku bez vaření CrémeOlé Dokončení trocha mandarinek stranou na ozdobu 30 až 50 g čokolády na strouhání Postup přípravy mandarinkového dezertu
1. Předehřejte troubu na
160 °C a připravte si plech nebo menší pekáček. Vymažte ho tukem a vysypte moukou, případně vyložte pečicím papírem.
2. Do mísy dejte
vejce a cukr. Krátce je prošlehejte, aby se spojily. Žádnou dlouhou pěnu netřeba, stačí hladký základ.
3. Přilijte
mléko a olej, znovu promíchejte a nakonec přisypte polohrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva. Vypracujte hladké těsto bez hrudek.
4. Těsto nalijte na připravený plech a stěrkou ho rovnoměrně rozetřete. Vrstva nemusí být vysoká, tenhle moučník je nejlepší spíš jako nižší řez.
Pečte asi 30 minut
5. Každá trouba peče trochu jinak, takže ke konci přijde na řadu špejle. Když vyjde suchá, je hotovo.
6. Upečený korpus nechte úplně vychladnout. Tenhle krok nepřeskakujte. Pokud by byl ještě teplý,
krém by ztratil pevnost a začal by se roztékat.
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7. Mezitím slijte
mandarinky, ale nálev nevylévejte. Část ovoce si dejte stranou na ozdobu. Právě šťáva z kompotu dodá krému chuť i lehké citrusové vyznění.
8. Do vyšší nádoby dejte
smetanu ke šlehání, ztužovač smetany, pudink bez vaření CrémeOlé, scezené mandarinky i jejich šťávu. Nádobu uzavřete a několikrát s ní pořádně zatřeste, případně směs krátce promixujte do hladkého krému.
9. Hotový
krém natřete na vychladlý korpus. Rozprostřete ho rovnoměrně až ke krajům, aby byl každý kousek podobně poctivý.
10. Horní vrstvu ozdobte odloženými
mandarinkami a nakonec nastrouhejte čokoládu. Stačí tenká vrstva, která moučníku dodá kontrast i trochu pevnější tečku.
11. Dejte moučník alespoň na
2 hodiny do lednice. Podávejte vychlazený, nakrájený na řezy. V chladu vydrží bez potíží do druhého dne, u nás ale většinou zmizí ještě ten samý večer. Foto: Cooky.cz, Mandarinkový moučník Rady Pokud chcete jemnější krém, mandarinky do něj předem lehce pokrájejte. Na strouhání se dobře hodí hořká čokoláda, protože vyváží sladkost krému. Korpus nepřepečte. Jakmile je hotový, vytáhněte ho, aby zůstal vláčný a neosychal. Chcete malou obměnu? Část mandarinek na ozdobu můžete nahradit najemno nastrouhanou pomerančovou kůrou.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková