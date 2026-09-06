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Svěží mandarinkové řezy se smetanovým krémem a posypané čokoládou

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Mandarinky se u nás doma neobjevují jen v misce na stole, ale často i na plechu. Tento mandarinkový moučník dělám hlavně tehdy, když chci něco svěžího, nenáročného a přitom hezkého ke kávě. Odlišuje ho rychlý krém, do kterého přijde i šťáva z kompotu, takže je vláčný, jemný a bez zbytečného zdržování.
Obrázek na recept na mandarinkové řezy

Obrázek na recept na mandarinkové řezy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na mandarinkové řezy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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