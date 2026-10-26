CENTRUM o páté: Putin má dostat podmínky, Babiš bojuje s vlastní koalicí a Davidová se vrací na tratě

Zelenskyj stanovil červenou linii
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj popsal, co by podle něj mělo předcházet případnému mírovému jednání: technické rozhovory týmů Ukrajiny, Ruska a Spojených států. Územní otázky ale chce řešit pouze přímo s Vladimirem Putinem a zdůrazňuje, že Ukrajina nic „za nic“ nevymění. Varuje také před uvolňováním sankcí dřív, než začnou skutečné rozhovory – podle něj by Kyjev přišel o důležitou vyjednávací páku.
Babiš osedlal tygra a ten ho vláčí
Premiér Andrej Babiš se podle politologů potýká s tím, že mu koaliční partneři z SPD a Motoristů berou prostor i energii potřebnou pro samotné vládnutí. Kontroverzní výstupy Filipa Turka, Petra Macinky či Miroslava Ševčíka totiž pravidelně přetvařují vládní agendu v řešení dalších afér. Odborníci upozorňují, že Babiš je v dvojích kleštích: bez koaličních spojenců nemá většinu, s nimi ale ztrácí kontrolu nad tím, jak vláda vypadá navenek.
Davidová se učí naslouchat bolesti
Biatlonistka Markéta Davidová má za sebou dvě operace vyhřezlé ploténky a v bederní páteři implantát se šrouby. Úvod nové sezony vynechá a den po dni testuje, co její tělo zvládne; návrat po Novém roce je zatím pouze podmíněný plán. Jejím velkým cílem zůstává domácí Světový pohár v Novém Městě na Moravě, kde by návrat znamenal nejen sportovní úspěch, ale především dohodu s vlastním tělem.
Pod mramorem stará skála, nad Amerikou záhadný trojúhelník
V Jeruzalémě se otevřela další kapitola kolem místa, které tradičně spojují s Ježíšovým hrobem. Pod mramorovou deskou se objevila starší deska i původní skála, což znovu podněcuje otázky po stáří a významu tohoto výjimečného místa. Záhadu z jiného světa přináší také svědectví dvou amerických federálních agentů, kteří údajně viděli černý trojúhelník viset ve vzduchu a pak nenápadně zmizet rychlostí stíhačky.
Před svátkem se nakupuje naposledy
Před státním svátkem 28. října se řada supermarketů a obchodních řetězců uzavře, takže poslední příležitost k většímu nákupu bude v úterý. Některé prodejny přitom výjimečně mohou otevřít i ve svátek, proto se vyplatí ověřit provozní dobu konkrétního obchodu. Podzimní prázdniny zároveň lákají k poslední velké jízdě sezony – ať už směrem k horám, termálům, nebo na halloweenové akce.
Dýně, vosk na hrobech i nový Asia Express
Podzim má svůj vlastní rytmus: v kuchyni se dýně nemusí proměnit jen v krémovou polévku, ale zvládne i řadu dalších receptů. Přibližují se také dušičky, kdy se hodí vědět, jak z náhrobků šetrně odstranit zaschlý vosk, skvrny či mech. A mezi zprávami z domova i ze světa se objevila i novinka pro fanoušky reality show – natáčení další řady Asia Expressu začalo a zveřejněný čas už naznačuje, kdo místo Tajika nahradil.
Slavné geny, nový život i mazlíček pro seniory
Rodinné podobnosti občas přesáhnou hranice dobré podobizny – Tomáš Sean Pšenička má slavného bratra i punkovou maminku a jeho rodinné geny jsou podle článku nepřehlédnutelné. Lela Vemola se po rozchodu s Karlosem úplně změnila. Fanoušci hodnotí změnu jako výrazně lepší než dřívější podobu. A pro seniory přichází příjemná zpráva ze Švýcarska: podle vědců patří k nejvhodnějším společníkům psi i kočky.
Někdy stačí malá změna perspektivy: Zelenskyj mluví o kartách, které nesmí z rukou vypadnout, Davidová zase o těle, které je třeba naučit se znovu poslouchat. Mezi velkou politikou i běžným podzimním rytmem tak dnes zní podobná myšlenka – než se vydáme vpřed, potřebujeme vědět, co skutečně držíme v rukou.