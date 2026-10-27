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CENTRUM o páté: Hlasité slova, tiché obavy a lázně pro psy

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Den, který začínal u demonstrací a končil u psích lázní, ukázal, jak rychle se střídají velká slova a každodenní starosti. Politika se vrací k otázkám, které umí rozdělit, zatímco na Sněžce se připravuje odstávka a v Česku vznikají lázně určené čtyřnohým hostům. Vedle toho stojí i témata osobní: zdraví, cestování, sport i osudy lidí, jejichž jména známe už desítky let.
Chat GPT

Chat GPT

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

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