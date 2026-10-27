CENTRUM o páté: Hlasité slova, tiché obavy a lázně pro psy

„Blížíme se občanské válce“: ostrý vzkaz ministra
Slova o blížící se občanské válce znějí výjimečně tvrdě, a právě proto vyvolávají otázku, kam míří napětí kolem veřejných protestů. Šéf motoristů přitom demonstrantům poslal jednu konkrétní zprávu, která naznačuje, že i mezi lidmi sdílejícími nesouhlas se vládou panují rozdílné představy o tom, jak dál. Ostrá rétorika může mobilizovat, ale zároveň ztěžuje hledání společné řeči.
Agresor z D6 promluvil
Vybrzdovač z dálnice D6 promluvil poté, co ho měla podle matky napadnout skupina lidí. On sám popisuje situaci jinak a tvrdí, že žena ho předtím provokovala. Případ připomíná, jak rychle se z dopravní konfrontace může stát spór o slova, vinu a to, kdo vlastně začal.
Poplatky zrušíme, co bude s ČT a Českým rozhlasem
Předseda sněmovny slibuje zrušení koncesionářských poplatků a nepovažuje za nutné lpět na existenci České televize ani Českého rozhlasu v současné podobě. Jde o téma, které přesahuje účetnictví médií a dotýká se toho, kdo bude v budoucnu financovat veřejnoprávní obsah a jak nezávislý může být. Debata tak není jen o penězích, ale o podobě informací, ke kterým budou mít lidé přístup.
Premierka usadila kritika pomoci Ukrajině
V zahraniční politice se znovu ukázalo, že pomoc Ukrajině zůstává tématem, které dokáže rozpoutat ostrou výměnu názorů. Když se jeden z politiků postavil proti další podpoře, premiérka ho okamžitě postavila do léta. Spor přitom není jen diplomatickou přestřelkou, ale i testem toho, jak pevně zůstává jednota západních spojenců.
Mbappův údajný vtip rozčílil Číňany
Údajná poznámka Kyliana Mbappého o Maovi má podle zpráv konkrétní dopad: tři čínské firmy s ním končí spolupráci a CCTV přestala vysílat zápasy La Ligy. Sportovní hvězda tak zjistila, že v globálním byznysu může i krátká poznámka stát sponzory a přístup k obrovskému trhu. Jde o připomínku, že sláva sportovce už dávno není jen o výsledcích na hřišti.
Lanovka na Sněžku se na chvíli zastaví
Podzimní odstávka lanovky na Sněžku připraví milovníky hor o jednu z nejpohodlnějších cest na nejvyšší českou horu. Pro návštěvníky to bude znamenat přizpůsobit plány, pro provozovatele zase čas na údržbu před zimní sezónou. I horská infrastruktura potřebuje občas pauzu, aby zvládla nápor turistů, když přijde sníh.
Steve se změnil, ale jeho dcery Beverly Hills neznají
Herec Ian Ziering prošel viditelnou proměnou, přesto jeho dcery zatím neviděly ani jednu z 396 epizod seriálu Beverly Hills 90210. Pro generaci, která seriál kdysi sledovala, je to zvláštní kontrast: ikona devadesátých let žije doma vedle dětí, pro něž jde jen o tatínka. Čas se tak ukazuje i tam, kde by ho člověk nejméně čekal.
Proč mužům s věkem roste prostata? Vědci našli možný klíč
Zvětšování prostaty patří k častým problémům starších mužů, ale vědci nyní identifikovali buňky, které by mohly hrát klíčovou roli. Pokud se výzkum potvrdí, může posunout pochopení příčin i možnosti léčby. Jde o připomínku, že i zdánlivě běžná součást stárnutí může mít v medicíně ještě mnoho nevyřešeného.
Maďarsko láká na wellness
Maďarské lázně slibují deset hodin v termálním jezeře spojené s wellness za přibližně 1 360 korun. Pro ty, kdo hledají podzimní únik z každodenního rytmu, to může být lákavá kombinace teplé vody, odpočinku a krátkého výletu. Někdy stačí změnit prostředí, aby se den přestal podobal všem ostatním.
V Česku vznikají lázně pro psy
Psi už nemusí čekat, až se jejich lidé vrátí z lázní. V Česku vznikají procedury určené přímo čtyřnohým hostům, od regenerace po služby v duchu all inclusive. Za humorem stojí i vážnější myšlenka: péče o zvířata se posouvá od základních potřeb k tomu, že mají mít svůj vlastní prostor pro odpočinek.
Zatímco někteří hledají slova, která rozdělují společnost, jiní řeší, kam vzít rodinu na víkend, jak se postarat o zdraví nebo zda vzít na výlet i psa. Možná právě v tom je dnešní den nejvíc výmluvný: velké debaty sice určují atmosféru, ale život se stejně odehrává v malých každodenních rozhodnutích.