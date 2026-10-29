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CENTRUM o páté: Mladí čeští fotbalisté překvapují, McDavid píše historii NHL a balet ukazuje svou náročnější tvář

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Dnešní přehled se točí kolem sportu jako výkonu, který zvenčí vypadá jednoduše, ale stojí za ním dlouhodobá práce, disciplína i někdy nepříjemné souvislosti. Čeští mladí fotbalisté bojují o finále mistrovství světa, Connor McDavid přepisuje statistiky NHL a Světový den baletu připomíná, kolik úsilí se skrývá za lehkostí na jevišti. Vedle sportu se otevírají také otázky bezpečnosti na stadionech, ochrany přírody, pomoci po tragédii a financování veřejnoprávních médií.
CENTRUM o páté: Mladí čeští fotbalisté překvapují, McDavid píše historii NHL a balet ukazuje svou náročnější tvář

CENTRUM o páté: Mladí čeští fotbalisté překvapují, McDavid píše historii NHL a balet ukazuje svou náročnější tvář

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

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