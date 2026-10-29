CENTRUM o páté: Mladí čeští fotbalisté překvapují, McDavid píše historii NHL a balet ukazuje svou náročnější tvář

Čeští fotbalisté do 15 let jsou krok od finále mistrovství světa
Český tým prošel základní skupinou premiérového mistrovství světa v Ázerbájdžánu bez porážky a v play off postupně vyřadil Angolu, Itálii a Brazílii. Ve čtvrtek odpoledne ho čeká semifinále proti Paraguayi. Obří turnaj se 189 účastníky ale provází i kontroverze, které se týkají jeho pořadatele a kvůli nimž sportovní úspěch nemůže zůstat jediným tématem celé akce.
McDavid překonal rekord, který držel i Wayne Gretzky
Kapitán Edmontonu Connor McDavid bodoval přihrávkou na gól ve všech prvních třinácti zápasech sezony NHL. Překonal tím dosavadní maximum dvanácti utkání, o které se dělili Wayne Gretzky, Ken Linseman a Sebastian Aho. Při výhře 4:0 nad Calgary přidal dvě asistence a dostal se na 36 bodů. Výjimečnost jeho série nespočívá v jednom mimořádném večeru, ale v tom, že dokáže spoluhráčům pravidelně připravovat střelecké příležitosti od samotného začátku sezony.
Balet je víc než lehkost na špičkách
Světový den baletu připadá na 29. října a letošní téma „How Stories Are Made“ ukazuje cestu od tanečního studia až na jeviště. Za zdánlivě nenáročným skokem nebo ladným pohybem stojí síla, výbušnost, koordinace, rovnováha i stovky opakování. Divák má nakonec sledovat příběh, nikoli námahu tanečníků – právě proto zůstává velká část jejich práce skrytá.
Po fotbale a hokeji hlídali policisté v Jihlavě také dění před arénou
Na státní svátek 28. října dohlíželi policisté nejprve na fotbalové utkání Vysočiny s Plzní a následně na hokejové derby Dukly Jihlava s Horáckou Slavií Třebíč. Fotbal sledovalo 3 037 diváků a podle policie během zápasu ani po něm nedošlo k narušení veřejného pořádku. Na hokej přišlo 5 750 lidí, mezi nimiž byli i fanoušci vyhodnocení jako rizikoví na základě předchozích zkušeností; po derby policisté zasahovali kvůli sporům před arénou. Velká sportovní návštěvnost tak znamená nejen atmosféru na tribunách, ale také nároky na bezpečnost mimo hřiště.
Pět koz na Brníku baví turisty, ale škodí vzácné přírodě
Zdivočelé kozy na vrchu Brník v Českém středohoří mohou působit jako neobvyklá turistická atrakce. Ochránci přírody však upozorňují, že pět zvířat už několik let nekontrolovaně spásá botanicky cennou stepní lokalitu a ohrožuje chráněné rostliny. Obec Libčeves se pokusila najít jejich majitele, ale nikdo se nepřihlásil a kozy nemají identifikační značky. Příběh ukazuje, jak se zvířata, která na první pohled působí jako nevinná kuriozita, mohou stát problémem pro celé území.
Lanovka na Sněžku se na několik týdnů odmlčí
Pravidelná technická údržba lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku začne 2. listopadu a potrvá do 18. prosince. Během většiny pracovních dnů nebude možné využít obvyklé spojení přes Růžovou horu, o víkendech však lanovka pojede a další výjimka je plánovaná na období od 11. do 17. listopadu. Provoz bude záviset také na počasí. Kdo se chystá na nejvyšší českou horu, měl by proto počítat s omezením předem, nikoli až při plánování výstupu.
Po vlakové tragédii se z místních lidí stali první pomocníci
Po srážce dvou vysokorychlostních vlaků ve španělské Urdě se z poklidného městečka stalo místo, kam mířili přeživší i rodiny hledající své blízké. Mezi prvními, kteří vyrazili pomáhat, byl osmasedmdesátiletý lékárník Antonio Garcia. Když se dozvěděl o nehodě, okamžitě sedl do auta a zamířil k troskám. Podle dodaných informací si tragédie vyžádala nejméně 68 obětí. V takových chvílích se ukazuje, že pomoc často začíná ještě před příjezdem záchranných složek – u lidí, kteří se rozhodnou nezůstat stranou.
Spor o financování České televize a rozhlasu zůstává otevřený
Poslankyně Pirátů Andrea Hoffmannová se vrací k dění ve Sněmovně kolem plánů na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Připouští možnost hledat za určitých podmínek kompromis, zároveň ale pochybuje o ochotě premiéra Andreje Babiše skutečně jednat s ostatními aktéry. Debata tak není jen o tom, odkud mají veřejnoprávní média získávat peníze, ale také o důvěře mezi politiky a o tom, zda lze zásadní změnu prosadit bez širší shody.
Sportovní výsledek se často měří góly, body nebo postupem do dalšího kola. Skutečný obraz výkonu je ale širší: tvoří ho práce, která není vidět, lidé kolem samotné události i prostředí, ve kterém se odehrává. Ať už jde o stadion, taneční sál nebo chráněný kopec, na první pohled jednoduchý příběh mívá mnohem víc vrstev.