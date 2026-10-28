Vlk napadl osmiletou dívku při dětském programu v německém parku. Skončila v nemocniciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vlk napadl osmiletou dívku při dětském programu v německém parku. Skončila v nemocnici
Článek byl publikován 28.10.2026 18:19
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Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...Všechny články tohoto autora →
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