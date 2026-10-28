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Vlk napadl osmiletou dívku při dětském programu v německém parku. Skončila v nemocnici

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Dennívýzva
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Osmiletou dívku vážně zranil vlk během organizovaného programu ve zvířecím parku nedaleko Berlína. Dítě se nacházelo společně s dalšími dvěma dívkami a ošetřovatelkou ve výběhu polárních vlků. K útoku došlo při napájení zvířat. Policie vyšetřuje okolnosti incidentu a úřady nařídily uzavření parku.
Vlk napadl osmiletou dívku při dětském programu v německém parku. Skončila v nemocnici

Vlk napadl osmiletou dívku při dětském programu v německém parku. Skončila v nemocnici

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 18:19

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