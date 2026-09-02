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CENTRUM o páté: Ojetina vás může překvapit, tělo se s věkem mění a AI už míří i na práci moderátorů

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Dnešní témata ukazují, že některé věci se mění pomaleji, než bychom čekali, zatímco jiné mohou přijít překvapivě rychle. U ojetého auta může být problémem vada, o které jste při koupi nevěděli, v intimním životě zase změny, které přináší věk. A zatímco 99letý australský mechanik stále odmítá pomýšlet na důchod, Leoš Mareš už přemýšlí o době, kdy jeho práci zvládne umělá inteligence.
CENTRUM o páté: Ojetina vás může překvapit, tělo se s věkem mění a AI už míří i na práci moderátorů

CENTRUM o páté: Ojetina vás může překvapit, tělo se s věkem mění a AI už míří i na práci moderátorů

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

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