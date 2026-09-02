CENTRUM o páté: Ojetina vás může překvapit, tělo se s věkem mění a AI už míří i na práci moderátorů

Prodáváte auto? Odpovědnost nekončí podpisem smlouvy
Soukromý prodej ojetiny má jedno úskalí, na které prodávající často nemyslí. I po prodeji může řešit reklamaci skryté vady, pokud se ukáže, že stav vozu neodpovídal tomu, co měl kupující při koupi oprávněně očekávat. U staršího auta přitom nelze požadovat stejné parametry jako u nového – rozhodující je jeho skutečný stav a přiměřenost tomu, co se od podobně používaného vozu dá čekat. Právě proto má při prodeji velký význam dobře sepsaná smlouva a přesný popis auta.
Devětadevadesátiletý mechanik stále chodí do dílny
Ray Gloster pracuje v australské vesnici Underbool v dílně, která patří jeho rodině, už desítky let. Je mu 99, do práce chodí šest dní v týdnu a o důchodu nechce slyšet. Jeho příběh ale není jen kuriozitou o muži, který odmítá zestárnout: upozorňuje také na rozdíl mezi městem a odlehlým venkovem, kde může být dostupnost servisu pro elektromobily skutečně praktickou otázkou. Pro člověka žijícího stovky kilometrů od většího města může mít technologie jiná omezení než pro řidiče ve městě.
Intimita se s věkem mění. Menopauza ale nemusí znamenat konec sexu
Menopauza může ovlivnit nejen menstruaci nebo návaly horka, ale také sexuální život. Kvůli poklesu estrogenu mohou být intimní partie sušší a citlivější, což může vést k pálení nebo bolesti při sexu. Menší chuť na intimitu navíc nemusí mít jedinou příčinu – svou roli může hrát únava, stres, nedostatek spánku nebo to, jak se žena během změn vlastního těla cítí. Důležité je, že bolest ani výrazná suchost nejsou něco, s čím by se žena musela automaticky smířit.
Ani mužské tělo nezůstává stejné. Co se skutečně děje s penisem?
S přibývajícím věkem se mohou měnit i mužské intimní partie, ale představa, že po určitém věku automaticky mizí centimetry, realitě neodpovídá. Penis se může mírně zkrátit především v souvislosti se změnami erektilní tkáně a cévního systému. Někdy navíc nejde o skutečné zmenšení – část kořene může být méně viditelná kvůli tukové tkáni v podbřišku. Výrazná nebo náhlá změna už ale není něco, co by bylo rozumné svádět jen na věk.
Leoš Mareš připouští, že jednou může jeho práci dělat AI
Leoš Mareš si po téměř třech desetiletích v rádiu a na obrazovce připouští možnost, že jeho práci jednou převezme umělá inteligence. Argumentuje přitom vlastním obrovským archivem – za 28 let má za sebou podle svých slov asi čtvrt milionu vstupů, z nichž by se teoreticky dal vytvořit systém schopný napodobit jeho styl. Zajímavé na jeho úvaze není jen samotná umělá inteligence, ale představa, že technologie může jednou zasáhnout i povolání, která ještě donedávna stála především na osobnosti konkrétního člověka.
Václav Neckář přišel o syna, který byl důležitou součástí jeho profesního života
Po smrti Václava Neckáře mladšího nezůstala jen rodinná ztráta. Syn byl pro svého otce také manažerem, technikem, zvukařem a člověkem, který s ním jezdil na koncerty a zajišťoval každodenní provoz. Jeho bratr Jan nyní otevřeně mluví o obavách o zdravotní stav zpěváka. V případě Václava Neckáře tak nejde jen o bolest rodiče, který přežil své dítě, ale také o náhlé rozpojení dvou životů, které byly propojené doma i v práci.
Vláda řeší rozpočet, který může narazit už uvnitř koalice
Navržený schodek státního rozpočtu ve výši 389 miliard korun začíná být problémem ještě před samotným schvalováním. Někteří poslanci vládní koalice totiž návrh odmítají podpořit a premiér Andrej Babiš tak bude muset hledat shodu i mezi vlastními partnery. Rozpočet se tím mění z technického dokumentu na první výraznější test toho, jak pevná je nová vládní koalice.
Ruský útok v Německu dostává českou reakci
Německo oficiálně připsalo Rusku odpovědnost za srpnový pokus o útok na letišti v Lipsku. Český ministr zahraničí Petr Macinka označil informace od německého protějšku za vážné a tvrdé, předvolal si ruskou velvyslankyni a chce případ projednat také s českými bezpečnostními službami. Případ tak nezůstává jen německou záležitostí – Lipsko je blízko českých hranic a Berlín ho spojuje s širším vzorcem ruských hybridních operací v Evropě.
Některé změny přicházejí s věkem, jiné s technologiemi a další s rozhodnutími, která se odehrávají daleko od nás. Společné mají jedno: to, co dnes působí jako pevná součást běžného života, nemusí být stejně samozřejmé za pár let.