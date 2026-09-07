Fotbalové štěstí Kryštofa Daňka. Sparta ho pustila, on ovládl rakouskou ligu poprvé po 61 letech a míří na Real

Když 26. srpna 2026 doběhla 109. minuta odvetného play-off Ligy mistrů mezi LASK a Celticem Glasgow, Kryštof Daněk přihrál Samuelu Adeniranovi na gól, který linecký klub poslal poprvé v historii do hlavní fáze soutěže. LASK přitom po úvodní porážce 0:3 v Glasgow a inkasovaném gólu ve 21. minutě domácí odvety prohrával v součtu 0:4. Pět branek za šedesát osm minut hry, a česká stopa v té poslední, rozhodující. Tahle chvíle nevznikla z ničeho. Předcházelo jí rok a půl práce v prostředí, které Daňkovi dalo to, co Sparta v tu chvíli nabídnout nemohla: kontinuitu, minutáž a důvěru.
Z Letné do Lince: tři kroky, žádný zkrat
Časová osa Daňkova odchodu ze Sparty vypadá jako učebnicový příklad postupného přestupu. V zimě 2024/25 odešel na první hostování do LASK. V létě 2025 LASK oznámil druhé hostování s opcí na trvalý přestup. A 30. května 2026, tři dny po posledním ligovém kole mistrovské sezony, klub opci aktivoval a podepsal s Daňkem smlouvu do léta 2029.
Sparta přestup potvrdila bez známek nesouhlasu. Žádný veřejný konflikt, žádné drama. Spíš klidné konstatování, že hráč, pro kterého se v krátkém horizontu nenašla dostatečně silná role, našel jinde víc než jen minuty, našel tým, který kolem něj stavěl.
Mistrovská sezona: z předposledního místa na double
Aby člověk pochopil, co Daněk v Linci zažil, musí vidět celý oblouk sezony 2025/26. V říjnu byl LASK předposlední v tabulce rakouské Bundesligy. Pak přišla trenérská změna, Dietmar Kühbauer převzal mužstvo a spustil stíhací jízdu, která nemá v rakouském fotbale poslední dekády obdobu.
Dne 17. května 2026 LASK zvítězil 3:0 na hřišti Austrie Vídeň a stvrdil ligový titul. K němu přidal i pohár. Double po 61 letech, naposledy se to klubu povedlo v sezoně 1964/65. Daněk v té sezoně odehrál 28 soutěžních zápasů, vstřelil dva góly a přidal tři asistence. Klub ho po sezoně označil za „důležitý stavební kámen“. Ne hvězdu, ale spolehlivý článek, bez kterého to nejde.
Kühbauerova role přitom sahá dál než k taktické tabuli. LASK mu po double a postupu do Ligy mistrů prodloužil smlouvu rovněž do roku 2029. Trenér i hráč jsou teď svázáni se stejným horizontem. A výsledky nové sezony naznačují, že double nebyl jednorázový výstřel: po pěti kolech ročníku 2026/27 má LASK pět výher, skóre 15:2 a tříbodový náskok před Salzburgem.
Daněk versus Karabec: dvě cesty ze Sparty
Srovnání s Adamem Karabcem se nabízí samo. Oba jsou sparťanští odchovanci podobné generace, oba prošli hostováními v zahraničí. Ale trajektorie se rozešly.
- Daněk: dvě hostování v LASK, trvalý přestup, smlouva do 2029, role v mistrovském týmu a Liga mistrů.
- Karabec: hostování v Hamburku a Lyonu, návrat na Letnou, kapitánská páska.
Sparta u Karabce komunikuje, že na hostováních „fotbalově dospěl“ a vrátil se jako lídr. Daněk se z letenského ekosystému odpojil definitivně. Obě cesty mají logiku. Ale jen jedna z nich zatím vede na Santiago Bernabéu.
Liga mistrů: program, soupeři, kde sledovat
LASK je jedním ze čtyř klubů, které v sezoně 2026/27 debutují v hlavní fázi Ligy mistrů, a teprve pátým rakouským zástupcem v této fázi po Salzburgu, Sturmu, Rapidu a Austrii. Rozpis ligové fáze přináší zápasy, které by ještě před dvěma lety zněly jako sci-fi:
|Datum
|Zápas
|Poznámka
|8. 9. 2026, 18:45
|AEK Atény – LASK
|Premiéra v ligové fázi
|19. 1. 2027
|Real Madrid – LASK
|Santiago Bernabéu
Česká televizní práva drží skupina Nova, zápasy běží na kanálech Nova Sport a jsou dostupné i přes streamovací platformu Oneplay.
Co dál s Daňkem?
Na konečné soupisce české reprezentace pro mistrovství světa 2026 Daňkovo jméno chybí. Dva starty za národní tým má, ale pod novým realizačním týmem zatím nominaci nedostal. Liga mistrů mu ovšem dává vitrínu, kterou rakouská liga sama o sobě nenabídne. Smlouva do roku 2029 znamená, že LASK není pod tlakem prodávat. Ale každá asistence na velkém večeru zvyšuje pravděpodobnost, že se jednou ozve telefon z ligové úrovně, kde se hraje každý týden to, co LASK zažívá poprvé.
Dne 19. ledna 2027 vstoupí Kryštof Daněk na trávník Santiaga Bernabéu. Před dvěma lety seděl na Letné bez výhledu na stabilní místo v sestavě. Někdy stačí změnit adresu, a pak tu šanci nepustit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle