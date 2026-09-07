Android 17 je venku a některé telefony už ho nedostanou. Zjistěte, jestli váš Samsung, Xiaomi nebo Pixel patří mezi vyřazené

Nový systém je dostupný jako OTA aktualizace i jako ruční obrazy pro podporované telefony Pixel a současně s vydáním Google uvolnil kompletní zdrojový kód AOSP. Jenže „venku“ neznamená „pro všechny“. Samsung a Xiaomi mají vlastní nadstavby, One UI a HyperOS, a jejich distribuce běží podle jiného kalendáře i jiných pravidel. A právě ta pravidla rozhodují o tom, které modely se na Android 17 ještě svezou a které zůstanou na peronu. Podstatné přitom není jen to, jestli telefon dostane novou verzi systému. Klíčová otázka zní: má ještě bezpečnostní okno, nebo už opravdu stárne na vlastní riziko?
Pixely: nikdo nevypadl, ale hodiny tikají
Překvapivá zpráva pro majitele starších Pixelů: mezi Androidem 16 a Androidem 17 z oficiálního seznamu nevypadl ani jeden model. Android 17 podporují všechny Pixely od řady 6 výš, včetně nových modelů Pixel 10, 10a a 10 Pro Fold.
Háček je jinde. Google počítá délku podpory od data, kdy se model poprvé začal prodávat v Google Storu v USA. Pixel 6 a 6 Pro jsou v prodeji od října 2021 s pětiletým oknem, jejich podpora tedy končí přibližně v říjnu 2026. Android 17 dostanou, ale budou v posledních měsících životního cyklu. Pixel 6a je na tom lépe, než se občas uvádí: prodej odstartoval až v červenci 2022, takže jeho pětileté okno běží zhruba do července 2027. Kdo má Pixel 8 nebo novější, může být klidný, Google u těchto modelů garantuje sedm let aktualizací včetně bezpečnostních záplat.
Kompletně mimo hru jsou Pixel 5a with 5G a všechny starší generace. Ty nedostávají ani bezpečnostní záplaty.
Samsung: Galaxy A53, A33 i řada S22 končí
Samsung pracuje s počtem generací velkých aktualizací, které slíbí při uvedení modelu. A právě tady se láme osud několika velmi populárních telefonů na českém trhu.
- Galaxy A53 5G a Galaxy A33 5G – Samsung je v březnu 2022 uvedl s garancí čtyř generací One UI / Androidu. Startovaly na Androidu 12, strop tedy vychází na Android 16. Na seznamu pro One UI 8 / Android 16 ještě byly. Android 17 je za hranou.
- Řada Galaxy S22 – stejná logika. Samsung ji v únoru 2022 zařadil mezi modely se čtyřmi generacemi OS upgradů. Android 16 byl poslední, Android 17 už ne.
- Řada Galaxy S21 a S21 FE – konec přišel ještě dřív, protože čtyřgenerační příslib běžel z nižší výchozí verze.
Důležitý detail: u Galaxy A53 a A33 Samsung slíbil čtyři generace systému, ale až pět let bezpečnostních záplat. Telefon tedy může zůstat bez Androidu 17, a přesto ještě několik měsíců dostávat bezpečnostní opravy. To je zásadní rozdíl: bez novinek, ale ne bez ochrany.
Od řady Galaxy S24 Samsung komunikuje sedm generací OS a sedm let bezpečnostních aktualizací. Kdo kupuje Samsung dnes, má výrazně delší výhled než majitelé modelů z roku 2022.
Xiaomi: méně průhledná pravidla, větší nejistota
Xiaomi nemá veřejně dohledatelný seznam „dostane / nedostane Android 17“ srovnatelný s tím, co nabízí Google u Pixelů. Veřejná politika firmy mluví obecně o minimálně dvou letech bezpečnostních aktualizací, u části modelů třech a více.
Konkrétní příklad: Xiaomi 13 Lite startoval s MIUI 14 na Androidu 12. Z oficiálních podkladů nelze potvrdit, že by měl cestu k Androidu 17. Na stránce Xiaomi Security Center firma výslovně uvádí, že modely na EOL seznamu přicházejí o veškeré aktualizace včetně bezpečnostních, bez přechodného období jako u Samsungu.
Pro české uživatele Xiaomi platí jednoduchá rada: v nastavení zjistěte přesný model a aktuální verzi systému, pak hledejte konkrétní model v EOL podkladech. Spoléhat na obecný příslib „tři roky aktualizací“ bez ověření u konkrétního modelu je risk.
Jak zjistit, jestli je váš telefon vyřazený
Postup se liší podle značky, ale princip je stejný: potřebujete dvě informace, s jakou verzí Androidu telefon přišel na trh a kolik velkých aktualizací výrobce veřejně slíbil.
- Pixel: Otevřete oficiální stránku podporovaných zařízení pro Android 17 a porovnejte se svým modelem. Datum konce podpory najdete v nápovědě Google podle data prvního prodeje.
- Samsung: Zjistěte výchozí verzi Androidu svého modelu a přičtěte počet slíbených generací. Galaxy A53 = Android 12 + 4 generace = strop Android 16. Galaxy S24 = Android 14 + 7 generací = strop Android 21.
- Xiaomi: Hledejte konkrétní model v Xiaomi Security Center. Pokud je na EOL seznamu, podpora skončila kompletně.
- Motorola: Na oficiální stránce podpory platí, že modely mimo seznam už aktualizace nedostávají, a firma sama upozorňuje, že zveřejněné informace nejsou závazkem.
Co to znamená pro bezpečnost a budoucí nákupy
Android 17 přináší mimo jiné nový systémový výběr kontaktů bez širokého oprávnění k celé databázi, přísnější chování u dynamicky načítaného kódu a výchozí úroveň bezpečnostních záplat 2026-07-01. Kdo tyto změny nedostane, nepřijde o funkční telefon, ale postupně naroste riziko bezpečnostních děr bez záplat.
Pro budoucí nákupy je nejsnazší zkratka sledovat výchozí verzi Androidu a veřejně slíbený počet velkých aktualizací. Právě tady se dnes nejvíc láme rozdíl mezi Googlem, Samsungem a méně transparentními značkami. A pro kontext: unijní ekodesignová pravidla platná od 20. června 2025 vyžadují u nově uváděných smartphonů minimálně pět let dostupnosti aktualizací od prodeje posledního kusu modelu. Starší telefony jako Galaxy A53 nebo Xiaomi 13 Lite z toho ale automaticky netěží, pravidla nejsou retroaktivní.
Telefon bez Androidu 17 nezhasne. Ale telefon bez bezpečnostních záplat je jako dům s odemčenými dveřmi: zvenku vypadá normálně, dokud někdo nezkusí kliku.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman