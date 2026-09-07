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Šetřit ve státním rozpočtu? Jde to. Jen musíme chtítPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Státní rozpočet na rok 2027 počítá se schodkem 389 miliard korun.
Babišův kabinet při zasedání, FOTO: Úřad vlády/ se souhlasem
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
SPD má dvě varianty úspor v návrhu rozpočtu, pro část z nich je nutná změna zákonů
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Procházka se psem skončila pokusem o vloupání. Pachatelé se schovali pod auto
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Ve výkonu služby: Nepříjemné oplétačky s úřady a policie odmítla spolupracovat
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Až 300 tisíc na novou pec. Běh v Borovanech má pomoci chráněné dílně
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Šetřit ve státním rozpočtu? Jde to. Jen musíme chtít
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