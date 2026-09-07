Toto je maximální doba, kterou by měl člověk strávit ve sprše. S každou minutou navíc vyhazujete peníze z okna

Ranní rituál, který vás možná stojí víc, než si myslíte
Sprchování patří k nejběžnějším denním úkonům, přesto se v jeho délce lidé dramaticky liší. Někdo vyběhne z koupelny za minutu, jiný si tam dokáže vychutnat téměř hodinový relax. Britští vědci se rozhodli vyřešit letitou otázku: jak dlouho bychom vlastně měli pod vodou zůstat?
Dr. Pablo Pereira-Doel z univerzity v Surrey po pečlivé analýze dospěl k jasnému závěru. Pro běžné omytí těla postačují tři minuty. Pokud si přidáte mytí vlasů, připočtěte další dvě. Celkem tedy pět minut včetně chvíle pro potěšení pod proudem.
Tři minuty jsou rozumným cílem pro sprchování těla, s dalšími dvěma minutami můžete počítat, pokud si myjete vlasy. To zahrnuje i průtok vody pro relaxaci, tedy čas určený k prostému potěšení pod proudem vody, vysvětluje environmentální vědec.
Ti nejdisciplinovanější mohou čas ještě zkrátit. Stačí vypnout vodu během nanášení mýdla a voda poteče dohromady jen minutu. Se šamponem dvě, s kondicionérem tři.
Proč lidé zůstávají pod sprchou tak dlouho
Realita přitom vypadá úplně jinak. Průměrný Brit stráví pod sprchou 7,5 minuty, studie ale zachytily i případy přesahující deset minut. Někteří jedinci dokonce vydrží pod proudem až čtyřicet minut.
U velké části populace totiž není očista tím hlavním cílem.
"Více než čtyři z deseti sprchování v našem vzorku byly provedeny z důvodů, které s hygienou nijak nesouvisejí: relaxace, péče o sebe, zahřátí v chladném ránu. Když sprcha plní tuto funkci, nad její délkou nikdo nepřemýšlí," popisuje Pereira-Doel.
Zajímavou roli hraje i kvalita vody. V oblastech s měkkou vodou trvá sprchování průměrně o pětinu déle než tam, kde teče voda tvrdá. Pravděpodobným vysvětlením je, že šampon v měkké vodě bohatěji pění a snáze se oplachuje, takže sprchování je příjemnější a lidé v něm zůstávají déle, dodává vědec.
Délku ovlivňuje také denní doba. Ranní sprchy bývají rychlejší, protože většina lidí spěchá do práce nebo do školy. Večer a o víkendech si naopak dopřáváme delší relaxaci.
Jednoduchá změna, která ušetří tisíce litrů
Sprchování spotřebuje šest až patnáct litrů vody za minutu. Při průměrné délce 6,7 minuty to znamená až sto litrů na jedno sprchování. Jak zbytečně drahocennou vodou neplýtvat? Místo spoléhání na úsporné sprchové hlavice doporučují odborníci změnit každodenní návyky.
"Použijte šampon jednou, ne dvakrát. To je ten nejjasnější bod v našich datech a jedna z nejjednodušších změn, kterou může kdokoli udělat. Většina lidí, kteří se myjí šamponem dvakrát, to dělá ze zvyku, nikoli z potřeby," upozorňuje Pereira-Doel.
Další tip zní: používejte méně přípravků. Přemíra mýdla nebo šamponu vytváří více pěny, kterou pak musíte déle oplachovat. Pomoci může i časovač umístěný přímo ve sprše, který poskytuje okamžitou zpětnou vazbu.
V jedné studii instalace sprchových časovačů zkrátila dobu strávenou pod vodou o 26 procent. Největší efekt má zaměření se na víkendové sprchy, které bývají nejdelší, místo snahy ušetřit dvacet vteřin během pracovního týdne.
Zdroje článku: news.sky.com, dailymail.com, surrey.ac.uk, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková