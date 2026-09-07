Kefírový koláč s borůvkami a drobenkou je jednoduchý moučník z plechu i pro začátečníky

jsem dlouho měla za úplně obyčejnou věc na plech. Takový ten Kefírový koláč , který se upeče bez velkých řečí, nic slavnostního, žádné zdobení kvůli dojmu. Pak ale v lednici zůstal kefír, datum spotřeby už docela tlačilo, v mrazáku dezert čekaly borůvky a doma padla poznámka, že by se hodilo něco ke kávě. Udělala jsem drobenku, plech šel do trouby a bylo rozhodnuto. Koláč se snědl ještě vlažný. Na čaj jsem se dostala až později.
Na
kefírovém koláči je příjemné hlavně to, že bývá spolehlivý. přidá těstu jemně nakyslou chuť, takže ani drobenka Kefír nepůsobí těžce nebo přeslazeně. Střída zůstává vláčná, ale přitom drží tvar, což u na plech někdy nebývá samozřejmé. ovocných koláčů Borůvky se při pečení trochu zaboří, sem tam pustí šťávu do a udělají na povrchu tmavě fialové skvrny. Přesně ty, kvůli kterým se pak krájí ještě jeden „malý“ kousek. Kefír má mimochodem i drobenky výživovou stránku. Healthline u něj uvádí probiotika, bílkoviny a vápník. U stolu to nikdo jako omluvu pro druhý čtverec nepotřeboval, ale vědět se to může hodit. Recept na vláčný kefírový koláč s borůvkami a mandlovou drobenkou
Z uvedených surovin vyjde jeden plný plech
o velikosti 20 x 30 cm. Po nakrájení počítejte asi s dvanácti většími čtverci, samozřejmě podle toho, jak pevnou ruku při porcování máte. Celková délka přípravy: zhruba 1 hodina Ingredience k přípravě
Těsto: 100 g polohrubé mouky 100 g hrubé mouky 80 g krupicového cukru 130 ml kefíru 50 ml rostlinného oleje 2 vejce 1 lžíce citronového cukru (případně vanilkový cukr promíchaný s nastrouhanou citronovou kůrou) 1 lžička prášku do pečiva špetka soli 250 g borůvek (čerstvých nebo mražených)
Drobenka: 4 lžíce polohrubé mouky 4 lžíce krupicového cukru 4 lžíce studeného másla 1 lžíce mletých mandlí Postup přípravy borůvkového koláče z kefírového těsta
1. Troubu předehřejte na
180 stupňů. Plech velký zhruba 20 x 30 cm vyložte pečicím papírem. Klidně ho nechte trochu přečnívat přes okraje, později se za něj koláč dobře vytáhne a plech nezůstane poškrábaný od nože.
2.
Vejce rozklepněte do mísy, přidejte krupicový cukr a citronový cukr. Elektrickým mixérem šlehejte čtyři až pět minut, až směs viditelně zesvětlá, zhoustne a bude pěnová. Tuhle fázi se nevyplatí krátit, na výsledku je to znát. Foto: Cooky.cz, Letní pohoda v pekáči. Kefírový koláč s borůvkami a křupavou drobenkou, který zvládne i začátečník
3. Do vyšlehané směsi začněte tenkým pramínkem přilévat
olej. Mixér už může běžet jen na nižší otáčky. Hmota se spojí, trochu zjemní a získá lehce lesklý vzhled.
4. Pak postupně zapracujte
kefír a obě mouky prosáté s práškem do pečiva a solí. Začněte moučnou směsí a moukou také skončete. Míchejte jen do chvíle, kdy už v těstě nejsou suché ostrůvky. Dlouhé míchání by mu spíš ublížilo.
5. Těsto přelijte na připravený plech a rozetřete do rovnoměrné vrstvy. Bude řidší, to je v pořádku. Po upečení díky tomu nezůstane suché, uprostřed má být vláčné a jemné.
6. Na povrch nasypte
borůvky. Pokud používáte mražené, nerozmrazujte je předem, mohou jít rovnou z mrazáku na těsto. Jen počítejte s tím, že pečení se může protáhnout asi o dvě až tři minuty. Teď přijde na řadu drobenka
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1. Do misky dejte
studené máslo nakrájené na menší kostky, přidejte mouku, cukr a mleté mandle. Prsty všechno rychle promněte na hrubší drobenku. Máslo zbytečně nezahřívejte v rukách, jakmile moc povolí, drobenka se na koláči spíš rozteče a ztratí křupavost. Hotovou směs rovnoměrně rozsypte po borůvkách.
2. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte
30 až 35 minut. Koláč je hotový, když má drobenka zlatou barvu a špejle zapíchnutá do středu vyjde čistá. Povrch má být zlatavě hnědý, ne tmavý až připálený. Na závěr už jen chvíli počkat
1. Koláč nechte na plechu chladnout
20 až 30 minut. Když se do něj pustíte hned, bude se trhat a borůvková šťáva poteče po řezu i po papíru. Vlažný nebo vychladlý ho nakrájejte na čtverce či obdélníky. Sám o sobě je výborný, ale lžíce zakysané smetany k němu sedí překvapivě dobře, hlavně pokud dáváte přednost méně sladkým dezertům. Tipy redakce: Mražené borůvky místo čerstvých: Klidně po nich sáhněte, koláči chuťově nijak neublíží. Pokud jsou hodně ojíněné, jen je rychle osušte papírovou utěrkou, aby se na těsto nedostalo zbytečně moc vody. Citronový cukr si vyrobíte doma: Smíchejte vanilkový cukr se stejným množstvím čerstvě nastrouhané citronové kůry a nasypte do malé skleničky. Voní výrazněji než kupovaný a v těstě udělá svěžejší citrusovou stopu. Drobenka musí zůstat studená: V teplé kuchyni máslo měkne rychleji, než se zdá. Když se drobenka lepí na prsty, dejte misku asi na deset minut do lednice a až potom ji nasypte na koláč. Při pečení pak zůstane v pěkných hrudkách. Variace s jiným ovocem: Stejné těsto dobře funguje i s malinami, rybízem nebo nakrájenými švestkami. Kyselejší ovoce se ke kefíru hodí, protože drobenka pak koláč dosladí tak akorát.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Helthline