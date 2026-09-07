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Kefírový koláč s borůvkami a drobenkou je jednoduchý moučník z plechu i pro začátečníky

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Kefírový koláč s borůvkami a křupavou drobenkou je přesně ten typ pečení, který zvládnete i ve všední večer a druhý den ráno z něj nezůstane ani drobek. Těsto je díky kefíru krásně vláčné a lehce nakyslé, borůvky se do něj při pečení ponoří a drobenka s mandlemi udělá na povrchu zlatavou krustu.
Fotografie ke kefírovému koláči

Fotografie ke kefírovému koláči

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Letní pohoda v pekáči. Kefírový koláč s borůvkami a křupavou drobenkou, který zvládne i začátečník
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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