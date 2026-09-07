Pecky, které v září opustí Netflix: Legendární Jurský park, temná Ospalá díra i válečný nářez

Pouze do 8. září si můžete na Netflixu pustit známý devadesátkový thriller s Kevinem Spaceym a Samuelem L. Jacksonem. Jackson zde ztvárnil elitního vyjednavače Dannyho, který je obviněn z vraždy kolegy a zpronevěry peněz. Hlavní hrdina je zoufalý a snaží se za každou cenu očistit své jméno. Uchýlí se však k zoufalému kroku – na policejní stanici zadrží několik rukojmích. Jediný, kdo mu může šílenou akci rozmluvit a zároveň mu pomoci, je špičkový vyjednavač Chris Sabian.
Populární válečný film nám představuje Judea Lawa coby legendárního ruského odstřelovače Vasilije Zajceva, který se stal během druhé světové války nejen postrachem německých vojáků, ale také hrdinou a mocným nástrojem sovětské propagandy. Nacisté proto vysílají na ruskou frontu obávaného majora Königa v podání Eda Harrise, který se ukáže být pro Zajceva velmi nebezpečným protivníkem. Napínavé drama plné památných válečných výjevů najdete na Netflixu do 12. září.
Slavní vyšetřovatelé paranormálních jevů, manželé Warrenovi, se v počátcích úspěšné hororové franšízy a děsivého univerza vydávají vyřešit případ zoufalé rodiny, kterou v odlehlém domě terorizují temné síly. Specialisté na nadpřirozeno se musí postavit mocné bytosti, která rozhodně není z tohoto světa a za podpory špičkové režie Jamese Wana vytvářejí jeden z nejděsivějších hororů nového tisíciletí. Děsivá podívaná opustí Netflix 17. září a společně s ní se odporoučí také ostatní filmové zářezy tzv. Conjuring univerza.
Další špičkový horor nás opustí 19. září. Moderní variace na knihu H. G. Wellse a následný klasický horor o Neviditelném muži vypráví příběh nebohé Cecilie, která se rozhodne odejít od svého psychopatického a násilnického partnera. Ten následně podle právníka spáchá sebevraždu a hlavní hrdinka si myslí, že je konečně volná. Jenže brzy zjišťuje, že ji někdo sleduje, dělá jí ze života peklo a chce jí co nejvíce ublížit. Někdo, kdo není tak úplně vidět.
Denzel Washington
září v jedné ze svých nejcharismatičtějších rolí jako John Creasy, bývalý tajný agent s temnými myšlenkami na minulost, který už v podstatě ztratil vůli žít. Z letargie ho dostane až setkání s malou Pitou Ramos, kterou má v prostředí nelítostného Mexika za úkol chránit. Když je dívka unesena, vydává se Creasy na krvavou cestu pomsty, kterou režisér Tony Scott
prodává ve vizuálně strhujícím a maximálně intenzivním hávu. Slavný thriller najdete na Netflixu do 20. září.
Jedna z nejpovedenějších a nejtemnějších spoluprací Tima Burtona a Johnnyho Deppa nabízí lahůdkový gotický příběh o vyšetřovateli Ichabodu Craneovi. Příznivec moderních vyšetřovacích postupů je vyslán do zapadlého městečka, kde má vyřešit sérii brutálních vražd, při nichž přicházejí oběti o hlavu. Opravdu za vraždami stojí legenda o bezhlavém jezdci, nebo je za děsivými událostmi něco víc? Na Netflixu si můžete jeden z nejtypičtějších Burtonových počinů pustit do 26. září.
29. září zmizí z Netflixu jeden z nejlepších a nejzásadnějších blockbusterů všech dob, legendární Jurský park. Po hrátkách s DNA otevírá milionář John Hammond na odlehlém tropickém ostrově exkluzivní zábavní park plný prehistorických zvířat. Jenže samozřejmě netrvá dlouho, než se zdánlivě neškodné „přerostlé ještěrky“ utrhnou ze řetězu a odstartují jeden z nejikoničtějších blockbusterů v historii kinematografie. Trikově přelomové dílo, které navždy zpopularizovalo dinosaury na velkém plátně, se nikdy neomrzí. Společně s filmovou klasikou pak platformu opustí také další díly slavné franšízy.
Ten samý den streamovací službu opustí také Kevin Costner a Diane Lane coby manželský pár v atmosférickém neo-westernu Nechte ho jít. Postarší manželé se po tragické smrti syna snaží dostat do péče svého vnuka. Jejich snacha totiž začne žít s mužem s násilnickými sklony a poměrně problémovou rodinou, která se pohybuje za hranou zákona. Hlavní hrdinové se proto snaží udělat vše pro to, aby svého vnuka získali zpět.
Ještě předtím, než do kin vstoupí Sorkinův sequel The Social Network, si můžete na Netflixu do 30. září pustit první snímek, v němž se režijní mistr David Fincher a scenáristický virtuóz Aaron Sorkin zaměřili na počátky Facebooku a kontroverzní postavu Marka Zuckerberga. Malá sociální síť z vysoké školy se brzy změní v globální fenomén a mladý Mark čelí řadě výzev i právním problémům, v nichž prokáže, že empatie a sociální cítění mu nic neříkají.
Do konce měsíce si mohou hudební fanoušci vychutnat unikátní dokument o jedné z nejslavnějších rockových kapel všech dob – Led Zeppelin. O raketovém vzestupu kapely i její nejslavnější éře zde mluví samotní členové, nechybí ani archivní záběry se zesnulým bubeníkem Johnem Bonhamem. Díky upravené audiovizuální složce, dosud neviděným záběrům i pohlcujícím koncertním záznamům se jedná o silný zážitek nejen pro fanoušky ikonických kytarových riffů.
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Zdroj: Kinobox, Netflix