Vyrazil se psem za maminkou, ale ztratil se. Pátrání mělo nečekanou zápletku

Vyrazil se psem za maminkou, ale ztratil se. Pátrání mělo nečekanou zápletkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Chlapce si naštěstí všimly dvě ženy v tramvaji.
Tragédií skončila vyjížďka na kole pro devětasedmdesátiletého cyklistu. Za křižovatkou směrem na obec...
Tři malá černá koťátka kdosi nechal v úmorném vedru zavřená v přepravce bez vody u popelnice v Přešticích...
Záchrannou akci si připsali na své konto hasiči ve Stodě na jižním Plzeňsku. Fenka tam zaběhla do křoví,...
Mláďata, kam jen oko dohlédne. Tak to aktuálně vypadá v plzeňské zoologické zahradě. Chovatelé tam pečují o...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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