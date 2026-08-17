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Dezert s vůní kavárny a domácím srdcem: Nescafé řezy pro sladké odpoledne bez nudy

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Řezy Nescafé si pamatuji jako moučník, který se vytáhl na návštěvu a zmizel dřív, než se stihla uvařit káva. Jsou trochu retro, trochu sváteční a pořád fungují: kakaový korpus, kávový krém a nahoře čokoláda. Jen je potřeba neuspěchat chlazení, jinak se z hezkých řezů stane chutná, ale rozjetá hromádka.
Fotografie k Řezům Nescafe

Fotografie k Řezům Nescafe

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když zákusek nakopne líp než espresso: Řezy Nescafé jsou vláčné, krémové a jako dělané ke kávě i na návštěvu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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